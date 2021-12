L'oroscopo di sabato 4 dicembre 2021 è ufficialmente arrivato: pronti a scoprire i segni fortunati in amore e nel lavoro? Ad essere sottoposti ad accurato controllo da parte delle nostre previsioni zodiacali, in questo contesto, in esclusiva i soli simboli astrali interessanti la seconda sestina dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. L'Astrologia di sabato annuncia un inizio di weekend altamente favorevole a Sagittario, Capricorno e Pesci, con buona pace di coloro nativi in Acquario costretti ad attendere tempi migliori.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 4 dicembre su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 4 dicembre

Bilancia: ★★★★. Giornata di fine settimana valutata discreta. Se la vita di qualcuno di voi nativi fosse già abbastanza movimentata, o così pensate che sia, allora non dovreste affatto preoccuparvi di quello che le persone intorno a voi mormorano. In amore, armati di una spada infallibile come la sensualità, uscirete vincitori da ogni probabile tenzone. Resa incondizionata del partner. Single, è la Luna ad avere il controllo sulle emozioni. Per questo nel periodo l'Astro d'Argento risulta più che mai sfuggente ed elusivo, suscitando strani turbamenti nel cuore.

Nel comparto lavoro, metodo e fantasia, precisione e originalità: un connubio eccellente. I risultati saranno proposte e soluzioni davvero convincenti.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato indicano che sarà una giornata passabile. Diciamo che, in qualche caso, potrebbe anche essere in linea con le aspettative, anche se la parte iniziale del periodo non riserverà grosse sorprese.

Per i sentimenti, datevi da fare in amore, non date per scontata la disponibilità del partner, anzi adoperatevi per aiutarlo a superare alcune incertezze. Single, nessun imprevisto minaccia la vostra stabilità sentimentale, ma tanta tranquillità può avere su di voi effetti soporiferi: sveglia! Nel lavoro, le idee sono grandiose ma un tantino confuse.

Provate a concentrarvi interamente su un unico obiettivo e a portarlo fino in fondo.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 4 dicembre al Sagittario preannuncia fantasia, immaginazione fervida e un sano ottimismo: questi sono i regali delle stelle per il weekend, a voi l’astuzia di utilizzarli bene. In amore, le cose procedono bene. Avrete ampie dimostrazioni d’affetto da parte del partner, a patto che si evitino inutili puntualizzazioni. Per i single, invece di tenerli tutti per voi, aprite il cuore e raccontate a chi vi è accanto i vostri desideri, i vostri sogni, le vostre aspirazioni. Parlando si crea una atmosfera di consapevole complicità, utile per iniziare rapporti di un certo valore. La parte riguardante il lavoro, invece, consiglia di evitare confronti scomodi con chi ha un’autorità superiore alla vostra, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Oroscopo e stelle del giorno 4 dicembre

Capricorno: ★★★★★. In arrivo un sabato più che buono per gran parte del periodo. Diciamo pure che la giornata, a settimana quasi finta, sarà molto positiva: preparatevi a gongolare soprattutto nella parte centrale, mentre all'inizio o alla fine potrebbero intervenire situazioni lievemente stressanti. In merito agli affetti, occasioni inaspettate e totalmente improvvise potrebbero cogliervi di sorpresa, scompigliando felicemente la vostra serata. Single, a volte per timore di essere invadenti finite per esagerare con le cautele, mentre chi sapete si aspetterebbe maggiore audacia dalle vostre azioni. Nel lavoro, se aspirate ad un cambiamento della situazione lavorativa, non vi mancheranno le occasioni ma vi verrà richiesta un po’ di adattabilità.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali d'inizio weekend non vedono troppo bene il periodo. La giornata sotto analisi in questo contesto purtroppo si presume possa essere livellata su una costante negatività. I presupposti che possa davvero esserlo ci son tutti, per cui calma e tranquilli, mai nulla è perso in partenza! In campo sentimentale, le incomprensioni con il partner sono superabili: basta recuperare un po’ d’intraprendenza ed esprimere il desiderio di comunicare. Single, nel privato potrete incontrare qualche difficoltà a gestire in modo ponderato le emozioni, specie questo sabato. Possibili momenti di forte nervosismo. Nel lavoro, sapete bene che l’ironia nella comunicazione è una dote preziosa: sminuisce i problemi e dispone l’interlocutore alla fiducia.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 4 dicembre mette sul piatto una giornata sicuramente al massimo della positività, pertanto valutata con le cinque stelle della buona fortuna. In generale sarà un sabato sicuramente di scelte condivise, di emozioni e per alcuni anche di rinnovata passione. In amore se state vivendo una storia tormentata, forse è il caso di mettere più entusiasmo nel rapporto: una cenetta a due potrebbe avere l’effetto sperato. Per coloro ancora single: con fiducia sistemerete delle questioni importanti che rischiavano di diventare un cruccio, guadagnandoci in serenità e benessere. Il lavoro potrebbe andare meglio: il sesto senso unito ad una buona dose di capacità organizzativa vi permetterà di superare gli ostacoli che incontrerete.

Classifica oroscopo del 4 dicembre, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 4 dicembre è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Come al solito prima di andare a mettere in evidenza l'intera scala di valori ci piace dare enfasi ai primi in classifica. Ebbene, questo anticipo di weekend vedrà astri altamente favorevoli ai nativi del Leone, simbolo giudicato idoneo e meritevole di occupare il primo posto. In seconda posizione, altrettanto ben supportati da effemeridi vincenti, Cancro, Sagittario, Capricorno e Pesci, tutti alla pari valutati con le cinque stelline della buona sorte.

I dettagli completi a seguire.

Le stelline di sabato 4 dicembre: