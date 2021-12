L'oroscopo di mercoledì 8 dicembre 2021 prospetta un mercoledì senz'altro "effervescente", carico di novità e buone chance offerte direttamente dall'Astrologia. Questo nuovo giorno coincidente in calendario con la Festa dell'Immacolata, è il target di oggi per quanto concerne le previsioni zodiacali interessanti i segni della prima sestina. Dite la verità, siete o no ansiosi di sapere quali sono i segni fortunati di mercoledì? Bene, diciamo pure che ad avere la massima compatibilità con le effemeridi quotidiane saranno certamente Vergine e Ariete, valutati dall'Astrologia di mercoledì rispettivamente con la "top" e le cinque stelle del giorno.

Giù di tono e quasi sicuramente soggetti a qualche intermezzo quotidiano non proprio gradito, gli amici nativi del Cancro e del Leone.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 8 dicembre su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Vergine

2° posto - ★★★★★: Ariete;

3° posto - ★★★★: Toro, Gemelli;

4° posto - ★★★: Cancro;

5° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali dell'8 dicembre, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo dell'8 dicembre al segno dell'Ariete preannuncia un giro di boa settimanale a tratti sensazionale, con punte davvero fortunate su cui contare. In amore, finalmente vi renderete conto di quanto siete fortunati e di quanto sia bella, unita e forte la vostra famiglia.

Farete progetti insieme ed all'orizzonte potrebbe esserci l'idea di un viaggio da programmare subito, per passare dei divertenti momenti insieme alla famiglia e il partner, durante le prossime feste di Natale. Single, grazie alla posizione di Venere, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani, ma affinché questo possa avvenire occorrerà che vi rendiate disponibili, aperti al dialogo ed alla conoscenza di nuove persone.

Abbassate un po' la guardia, ogni tanto, e correte qualche rischio, perché potrebbe essere bellissimo! Nel lavoro, è arrivato il momento di farsi avanti, nel modo giusto, con grinta e determinazione otterrete molto.

Toro: ★★★★. Giornata senz'altro positiva, ovviamente da gestire secondo il migliore buon senso visto il periodo valutato a quattro stelle.

In generale, le predizioni astrali vedono leggermente impegnativa la giornata nella parte iniziale. In campo sentimentale, la presenza di situazioni positive da qualche giorno sta rendendo più gioiosa ed appagante la vostra vita di coppia. Con la persona amata infatti non condividete solo una grande passione ma anche sogni, progetti e desideri da realizzare insieme, il più presto possibile. Single, la curiosità è un ingrediente base per una nuova storia amorosa, avviata senza impegno ma destinata a diventare qualcosa di interessante e, in molti casi, importante e duratura. Negli ultimi tempi siete molto più propensi a lanciarvi in conquiste che lasciano il segno e questo sicuramente vi renderà molto più sereni.

Nel lavoro, sarà un giorno ideale per inoltrare progetti, avviare nuove collaborazioni, affrontare esami o concorsi. Buone nuove possono finalmente arrivare a quanti stanno cercando un'occupazione.

Gemelli: ★★★★. Questo mercoledì, giornata interessante la parte mediana della settimana, per voi nativi si preannuncia buono, anche se in alcuni casi poco interessante. Diciamo che alla lunga il periodo potrebbe regalare qualche discreta soddisfazione. In amore, badate alla stabilità del rapporto di coppia e scrollatevi di dosso dubbi e incertezze: dite o date alla persona amata esattamente ciò che desidera o che gli fa piacere. Vedrete che, così facendo, trascorrerete una serata tranquilla e serena insieme alla vostra metà.

Single, farete uno, due, tre passi in avanti, dipenderà tutto da come sono state impostate le iniziative: Luna e Marte da oggi danno fuoco alle polveri, dando una bella spinta alle vostre idee, ai vostri progetti. I risultati che otterrete premieranno impegno e desideri, perché riuscirete a conquistare la persona che v'intriga maggiormente, grazie alla vostra immagine affascinante, forte e invidiabile. Al lavoro, impegnatevi: ne varrà la pena. Questo potrebbe essere il giorno delle occasioni che credevate perdute, ma che invece vi offriranno una seconda opportunità.

Oroscopo e stelle di mercoledì 8 dicembre

Cancro: ★★★. Partirà con una marcia ridotta (leggasi pure "sottotono") il giorno dedicato alla Festa dell'Immacolata.

In questo caso, alcune circostanze planetarie suggeriscono di chiarire eventuali malintesi in atto, ovviamente da farsi il prima possibile. Per i sentimenti, interiormente vi sentirete agitati: provate emozioni difficilmente decifrabili e gestibili che vi portano a respingere ciò che vi circonda. Fate attenzione a non calcare troppo la mano con il partner, potrebbe finire per allontanarsi da voi. In questi giorni vi sentite molto sensibili alle ingiustizie, piccole o grandi che siano, quindi farete bene a esprimere il vostro parere, ma da evitare però di apparire troppo polemici. Tenete dunque sotto controllo il vostro nervosismo e ne godrete sia voi che la famiglia. Single, sarà un mercoledì a due velocità, la prima parte della giornata si annuncia molto nervosa: vi sembrerà di essere sulle montagne russe, per quanto riguarda umore, imprevisti, tensioni e discussioni.

Un raggio di sole, invece, attraverserà in lungo e largo il pomeriggio, caratterizzato da notizie e avvenimenti positivi che vi faranno nuovamente sorridere. Nel lavoro, seguite la vostra strada senza cadere nelle più banali distrazioni, e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Leone: ★★. Si presume non possa essere un gran mercoledì, valutato con i toni scuri dei periodi da "ko". Quasi certamente (purtroppo per voi!) non inizierete la giornata proprio col piede giusto, poi però vi riprenderete abbastanza nel finale. In amore, il cielo del giorno proclama a gran voce che l'imprudenza potrebbe essere il rischio maggiore che potreste correre nel corso della mattinata. Imprudenza nel fare, nel parlare e nell'agire o nel prendere posizione troppo presto nei riguardi del partner, facendolo arrabbiare pesantemente.

Single, fare una distinzione netta tra i campi del vostro oroscopo sarà quasi impossibile, perché tutta la vostra vita potrebbe essere in fermento, così dicono le stelle. La prima parte della giornata, potrebbe essere più impegnativa del previsto, mentre la seconda parte sarà piuttosto movimentata nei rapporti, a cominciare da quello con gli amici. Nel lavoro, la produttività sarà ridotta, forse avete altre idee per la testa, e potreste persino decidere di cambiare lavoro.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, mercoledì 8 dicembre, predice che partirà quasi sicuramente "col botto" questa parte della settimana. In prospettiva, il periodo potrebbe ribaltare a vostro vantaggio alcune questioni attualmente in discussione nel menage familiare o in ambito sentimentale.

In campo sentimentale, il quadro astrale di oggi esprime una grande gioia nei vostri confronti. Le stelle sapranno farvi ritrovare la passione e l'intesa profonda con il partner, così la giornata sarà trionfale per la coppia, perciò datevi da fare per gustare fino in fondo questi momenti di grandi ardori e di belle intese. Single, in questa giornata sarete in ottima forma grazie alle splendide congiunzioni astrali. Avrete energia da vendere ed idee originali, in molti faranno a gara per starvi vicino, cosa che non farà che ingrandire il sorriso sul vostro volto. Godetevi a pieno questa splendida giornata, senza pensare al domani. Nel lavoro, avrete delle grandi opportunità in tutti i settori.

Il consiglio delle stelle: tenete gli occhi ben aperti e non lasciatevi scappare alcuna occasione.

