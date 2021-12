L'oroscopo della giornata di domenica 26 dicembre preannuncia tanta personalità per il Toro grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, mentre il Sagittario dovrà essere in grado di controllare le proprie emozioni. Marte porterà forza e energie ai nativi Leone, mentre i Pesci dovranno essere in grado di gestire la pressione.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 26 dicembre.

Previsioni oroscopo domenica 26 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana discreta per i nativi del segno, ma non aspettatevi miglioramenti per la prossima.

In amore se siete stati bravi durante la giornata di Natale, i rapporti con il partner continueranno a essere morbidi, ma attenzione perché basterà un vostro errore a cambiare la situazione. Se siete single non vi dispiacerà trascorrere la giornata in compagnia. Voto - 7️⃣

Toro: sarà una domenica intensa per i nativi del segno. Con la Luna e Venere in buon aspetto, godrete di una forte personalità, che dal punto di vista sentimentale vi permetterà di apparire più attraenti agli occhi della vostra anima gemella. Se siete single potrebbe essere la giornata adatta per attaccare bottone con qualcuno. Voto - 9️⃣

Gemelli: la settimana non si concluderà al meglio, secondo l'oroscopo della giornata di domenica 26 dicembre.

La Luna in Vergine non sarà di grande aiuto per la vostra relazione di coppia, anzi, sarà necessario evitare a tutti i costi certe discussioni. I cuori solitari dovranno imparare a gestire bene l'ansia. Voto - 6️⃣

Cancro: vita di coppia tutto sommato discreta, ma non esente da difetti. Anche se la Luna vi darà il suo supporto, ricordatevi che Venere è ancora negativa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Single oppure no, dunque, cercate di essere simpatici e socievoli, ma alla prima difficoltà che si presenta, non mostrate la parte più brutta di voi. Voto - 7️⃣

Leone: la sfera sentimentale non sarà influenzata dagli astri al momento, secondo l'oroscopo di domenica 26 dicembre, ciò nonostante, questo non vi permette di fare quello che volete.

La vostra relazione di coppia è stabile al momento, dunque se volete, potreste anche proporre qualcosa di bello da fare insieme al partner. Se siete single Marte in trigono dal segno del Sagittario vi darà tante energie e voglia di incontrare persone nuove. Voto - 7️⃣

Vergine: le previsioni astrali parlano di una relazione di coppia serena per voi nativi del segno. La Luna sarà alta nel vostro cielo, e non avrete nulla da temere per la vostra relazione di coppia. Se siete single aspettatevi qualcosa in più, qualcosa di diverso in questa giornata. Voto - 9️⃣

Bilancia: una domenica non eccezionale per voi nativi del segno a causa di Venere. La buona notizia però è che l'ultima settimana dell'anno che sta per entrare inizierà bene, dunque, per quanto riguarda le questioni cuore, siate un po’ più razionali, mai impulsivi, e con la giusta calma vedrete che questa giornata non sarà pessima.

Voto - 6️⃣

Scorpione: periodo ottimo per quanto riguarda i sentimenti. Dopo un Natale ricco di soddisfazioni, vi attende una domenica serena e tranquilla in amore. Single oppure no dunque, godetevi la giornata, siate felici della vostra situazione, e pensate sempre positivo. Voto - 8️⃣

Sagittario: vita di coppia non eccezionale in questa giornata, ma per fortuna la Luna si allontanerà da questa scomoda posizione già da domani. In amore dunque non bisognerà eccedere, soprattutto con le emozioni. Single oppure no infatti, sarà facile essere fraintesi, rischiando di causare piccoli litigi. Voto - 6️⃣

Capricorno: oroscopo di domenica ottimo per quanto riguarda i sentimenti. Una solida Venere nel vostro cielo, accompagnata dalla Luna in trigono, completerà un cielo in grado di farvi chiudere al meglio la settimana.

Single oppure no dunque, date sfogo alle vostre emozioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Acquario: previsioni astrali nel complesso discrete, positive per voi nativi del segno. In amore questo cielo vi esorterà a essere più reattivi in amore, perché le sorprese saranno dietro l'angolo. Single oppure no, non smettete di sognare, e di credere nell'amore. Voto - 8️⃣

Pesci: quadro astrale un po’ sottotono in questo fine settimana. Venere rimane favorevole, questo sì, ma attenzione alla Luna in opposizione, anche se già da domani la situazione tenderà a migliorare. Se avete una relazione di coppia già da tempo, prendetevi cura del partner, senza però mai essere troppo invadenti. I single preferiranno trascorrere il loro tempo con gli amici. Voto - 7️⃣