L'oroscopo della giornata di venerdì 31 dicembre vede l'anno chiudersi con una Luna calante in Sagittario, che illuminerà la giornata ai segni di Fuoco. Gemelli invece dovrà fare i conti con l'astro argenteo ed evitare di essere impulsivo, mentre i nativi Pesci potranno fare affidamento a Venere per rimanere in armonia con i propri cari. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 31 dicembre 2021.

Previsioni oroscopo venerdì 31 dicembre 2021 segno per segno

Ariete: avrete modo di chiudere discretamente l'anno in questa giornata.

La Luna sarà in trigono dal segno del Sagittario e in amore quest'ultima giornata del 2021 sarà piuttosto tranquilla. Se siete single sarete pronti a regalare un po’ di gioia a chi vi sta attorno, ma soprattutto alla vostra fiamma. Nel lavoro saprete sfruttare bene le energie che avrete a disposizione per mettere insieme progetti piuttosto validi. Voto - 7️⃣

Toro: cielo che migliorerà appena in tempo per godervi l'ultima serata dell'anno secondo l'oroscopo di venerdì 31 dicembre. Venere sarà dominante nel vostro rapporto, e non vi farà mancare niente per sentirvi felici insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, cercherete sempre la via più efficace e sicura per raggiungere il successo.

Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale in calo in questa giornata, ma la voglia di reagire e di non arrendersi non mancherà. In amore, se le cose non dovessero andare per il meglio, cercherete di risolvere la situazione, ma sarà necessario non agire di impulso. Per quanto riguarda il lavoro la stretta di Giove comincerà a farsi sentire, meglio non correre troppi rischi.

Voto - 6️⃣

Cancro: giornata di venerdì nel complesso tranquilla per voi nativi del segno. Certo, Venere rimane storta, ma con il partner ci sarà un'atmosfera tranquilla e godibile, un equilibrio però facile da spezzare, dunque siate vigili. Se siete single magari potreste fare nuove conoscenze, ma difficilmente riuscirete a rompere il ghiaccio.

Molto bene invece il lavoro, con Giove favorevole iniziano a vedersi in primi ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Leone: vita di coppia luminosa in questa giornata per voi nativi del segno. Luna in trigono rende la vostra storia d'amore meravigliosa e l'ultima giornata dell'anno sarà un’occasione da cogliere al volo per far valere le vostre emozioni, che siate single oppure no. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto organizzati, ottenendo risultati niente male, soprattutto i nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Vergine: l'ultima giornata dell'anno non come ve la aspettavate, ma nel complesso sarà discreta. Secondo l'oroscopo di venerdì 31 dicembre la Luna sarà contro di voi, ma Venere continuerà a favorirvi.

In amore sarà opportuno non essere troppo invadenti. Amate la vostra anima gemella, ma senza esagerare. Settore professionale che invece potrebbe richiedere degli accorgimenti importanti. Voto - 7️⃣

Bilancia: non sarà una giornata troppo ricca di passione secondo l'oroscopo, ciò nonostante la Luna in sestile vi permetterà di non cadere in inutili discussioni di coppia. Se siete single per far capire quanto volete bene alle persone che amate, e in particolare alla vostra fiamma, dovrete fare qualcosa di unico. In ambito lavorativo saranno giornate un po’ anonime, questo perché siete in attesa che Mercurio diventi favorevole. Voto - 6️⃣

Scorpione: vita sentimentale stabile e piacevole per voi nativi del segno.

Queste stelle vi favoriscono al momento dunque, che siate cuori solitari oppure no, è arrivato il momento di lasciar emergere le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà ancora in sestile e andrà sfruttato insieme a Giove per centrare i vostri primi obiettivi. Voto - 9️⃣

Sagittario: una magnifica Luna in congiunzione vi permetterà di chiudere in bellezza l'anno, almeno per quanto riguarda i sentimenti. Saprete come prendervi cura della vostra relazione di coppia e il partner non potrà che apprezzare il vostro atteggiamento. Se siete single potrebbe essere un bel momento per scoprire qualcosa di nuovo sulla vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro dovrete essere ben organizzati con i vostri progetti, visto che Giove vi darà del filo da torcere.

Voto - 8️⃣

Capricorno: un quadro astrale ottimo in quest'ultima giornata dell'anno. Sarà la giornata perfetta non solo per fare bilanci, ma anche per provare a vivere nuove emozioni con le persone che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. In ambito lavorativo Giove in sestile vi darà risorse a sufficienza per cercare di svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo convincente dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. La giornata di venerdì vede la Luna in sestile rispetto al segno del Sagittario, il che significa che in ambito sentimentale sarete in grado di vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single non sarà solo un buon momento per fare buoni propositi per il 2022, ma anche per concretizzare un sogno prima dell'arrivo nuovo anno.

Nel lavoro al momento non siete al 100%, colpa di Giove che ha lasciato il vostro cielo o forse siete solo in pausa per via di queste feste. Voto - 8️⃣

Pesci: ultima giornata dell'anno non eccezionale per via della Luna in quadratura, ciò nonostante potrete contare sul pianeta Venere. In ambito sentimentale forse non ci saranno momenti al limite del romanticismo, ma riuscirete comunque a vivere in armonia e tranquillità con la persona che amate. Nel lavoro Giove e Mercurio saranno di grande aiuto per ultimare alcuni progetti in vista del nuovo anno. Voto - 8️⃣