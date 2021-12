Tante le speranze per l'anno nuovo e l'Oroscopo 2022 è pronto ad interrogare le stelle onde fornire un'anteprima su ciò che potrebbe svilupparsi nell'arco dei prossimi mesi. L'amore sarà al centro dell'attenzione, così come la crescita personale. Ciascun segno zodiacale si ritroverà a focalizzarsi maggiormente su se stesso per via di Venere retrograda fino al 29 gennaio. Sempre Venere, intreccerà nel suo cammino Marte (12 febbraio e 12 marzo). Altri aspetti interessante da tenere in conto sono Mercurio e Marte retrogradi.

Nell'arco dell'anno ne accadranno delle belle.

Ci sarà da riflettere su questioni importanti e sarà possibile scavalcare i confini e abbattere parecchi muri. In un primo momento ci sarà da tenere duro e attendere la fine dell'inverno con molto ottimismo e pazienza. Sul far dell'estate l'attenzione si sposterà sulla politica, l'ambiente ma anche sui sentimenti. La stanchezza rischierà di mandare in fumo ogni piano, ma in compenso ci si sentirà meno ansiosi e pressati. Sarà l'anno più battagliero dell'ultimo decennio! Scopriamo le previsioni delle stelle.

L'Oroscopo dell'anno nuovo dall'Ariete al Cancro

Ariete - Reduci da un periodo difficile, come quello vissuto negli ultimi due anni, nel 2022 ci sarà una sorta di rinascita. Gli astri annunciano l'inizio di un nuovo capitolo della vostra vita, perciò una serie di situazioni cambieranno radicalmente.

Chi è solo finalmente riuscirà a voltare pagina e ad aprire il proprio cuore ad un'altra persona. Coloro che sono una relazione ormai stantia, chiuderla così da poter liberare dalle zavorre che non consentire di fare progressi. Per quanto riguarda la carriera, sarà bene non sottovalutare le relazioni pubbliche e allacciare nuovi contatti utili.

Ad un certo punto dell'anno non vi sentirete molto bene e vi lascerete prendere dall'apatia. Sarà bene prevenire il peggio attraverso la letture dei libri giusti e la frequentazione di amicizie positive. Siate più proattivi! A volte, per paura di commettere degli errori, tendete a nascondervi. Le vacanze estive sortiranno un gran bene alla vostra psiche.

Entro la fine dell'autunno prossimo, arriverà una ventata di freschezza all'interno della vostra vita.

Toro - L'anno inizierà senza molte novità, ma sul finire dell'inverno si verificheranno degli eventi che vi coinvolgeranno interamente. Chi ha un impiego e sta cercando di fare carriera, allora dovrà lavorare ancora più duramente perché ci saranno ulteriori responsabilità e mansioni da ricoprire. La tarda primavera scalderà il vostro cuore ed anche l'amore si farà speciale, intenso e passionale. Le coppie che stanno insieme da diversi anni ottenere modo di riscoprirsi e capire se proseguire nel cammino oppure prendere delle strade separate. Chi ha dei figli, avrà modo di essere orgoglioso di loro in quanto saranno al centro della scena.

Il 2022 sarà un anno favorevole per le amicizie, conoscerete gente nuova e allargherete i vostri orizzonti. Sarà una sorta di annata sperimentale. Assaggerete nuovi sapori ed esplorerete delle zone sinora ignorate. Tra l'estate e l'autunno rivedrete una vecchia conoscenza. Favoriti i matrimoni, i traslochi, le operazioni, i viaggi, le gravidanze e le conoscenze. Previsti aumento nella busta paga.

Gemelli - L'anno nuovo inizierà con il sorriso e questo grazie al vostro essere sprizzante e caparbi. Anche se alcun volte vi sentite demoralizzati, poi passa e vi riprendete. L'affetto della vostra famiglia non mancherà e molti desideri saranno realizzati. Secondo gli astri, il 2022 potrà essere uno dei migliori per quanto riguarda la realizzazione personale.

Spazio alla carriera, si intravedono dei progressi professionali attorno a maggio ma anche verso il prossimo dicembre! Tendete a fare mille cose insieme, ma per quest'anno sarà meglio scremare e concentrarsi su un paio di obiettivi. Il multitasking sa essere controproducente! Cercate di sistemare al meglio il vostro tempo, trovando un giusto equilibrio tra passioni personali, lavoro e affetti. In alcune giornate vi sentirete il cuore a mille, l'eccitazione non mancherà.

Chi è sposato da molti anni ed è in pensione, vivrà delle belle giornate colme di affetto e vicinanza tra partner e famiglia. L'unica cosa che conta al mondo è sentirsi importanti per i propri cari, senza venir dati per scontati.

I single vivranno una primavera e un'estate incandescente, piena di uscite, frequentazioni, viaggi e passioni roventi. Qualcuno si ritroverà a sostenere una grande prova. Salute stabile, anche se la pressione e il colesterolo dovranno essere tenute sotto controllo.

Cancro - Per il 2022 avete già le idee chiare e dei progetti cominceranno a dare i loro frutti. Vi rimetterete in discussione, specie nella prima parte dell'anno. Non sarete più disposti ad accontentarvi delle briciole ed alzerete l'asticella dei vostri obiettivi. All'interno del lavoro non potranno da rischiare delle nuove proposte con un bell'aumento della paga, sarà bene cercare di trovare il giusto compromesso tra impegni e hobby altrimenti ad andarci di mezzo sarà la salute.

Anziché starvene tanto tempo seduto e davanti agli schermi del pc e della tv, dedicare qualcosa di più costruttivo e coinvolgente. La felicità non mancherà, le stelle dicono che torneranno a sorridere e a rivedere la luce in fondo al tunnel. La primavera comporterà un cambiamento professionale, familiare o interpersonale.

La carriera sarà un centro dell'attenzione, soprattutto per gli imprenditori e freelancer che sono pronti a test e rinnovare. L'estate e l'autunno saranno intensi e porteranno una serie di novità, anche generali. Sarete chiamati ad eseguire un compito importante. I vostri familiari saranno preoccupati per voi. Inverno più che sufficiente, anche se qualche piccolo problema di salute potrebbe spuntare.

Infine, l'amore di coppia farà ulteriori passi in avanti ma qualcuno taglierà i ponti con le relazioni ormai naufragate. Inverno più che sufficiente, anche se qualche piccolo problema di salute potrebbe spuntare.

Previsioni annuali, oroscopo 2022 dal Leone allo Scorpione

Leone - In aumento, per l'anno 2022, il fascino, la salute e l'ottimismo saranno ai massimi livelli e questo vi spianerà molte strade. Spesso siete preoccupati che delle cose possano andare male, ma ogni dubbio verrà estirpato grazie all'accrescimento della vostra autostima.

Una persona avrà un'influenza molto particolare su di voi, specie per quanto concerne la sfera lavorativa e interpersonale. Volterete pagina e finanziariamente viaggerete meglio dell'anno precedente. Sarete richiesti, ma dovrete imparare a giostrarvi bene tra i mille impegni. Non dovrete stressarvi più del dovuto altrimenti a pagarne le conseguenze sarà la salute.

A proposito di salute, alti e bassi saranno un chiaro segnale che dovrete rivedere la vostra alimentazione. Vietato cedere alla sedentarietà, anzi cercate di fare delle lunghe passeggiate e di trascorrere più tempo possibile all'aria aperta. L'amore di coppia sarà brillante, il romanticismo non mancherà affatto. Si prevedono inviti, qualcuno potrebbe dover prendere parte ad un matrimonio, un battesimo o comunque una cerimonia importante.

La fine della primavera, l'estate e i primi giorni dell'autunno saranno i migliori per viaggiare e provare cose nuove. L'inverno, invece, sarà meglio trascorrerlo a casa e ben lontani dalla folla!

Vergine - Reduci da un lungo periodo che ha messo a dura prova tutte le vostre certezze, ecco che il 2022 oltrepasserà la vostra porta portando con sé una ventata di cambiamenti positivi. Il peggio si potrà dire passato e finalmente giungerà il momento della rivincita. Forse avete perso il lavoro oppure siete stati ridimensionati. Altri hanno subito un lutto devastante e altri ancora hanno affrontato una battaglia interiore a dir poco pesante. Anche se avete perso le speranze verso l'anno nuovo, otterrete lo stesso ciò che meritate.

Riuscirete a focalizzarvi sui vostri doveri, cercando di muovere un passo alla volta verso quegli obiettivi che da sempre avete in mente di raggiungere. Questo non significa che durante l'anno non avrete nessuna giornata negativa, anzi. Gli alti e bassi ci saranno sempre ma nel complesso otterrete maggiori soddisfazioni. L'amore sarà al centro dell'attenzione, specie per le coppie fresche che ormai vorrebbero consolidare il legame. Ci saranno eventi e feste, ma solamente tra la tarda primavera e l'estate. L'autunno e l'inverno prossimo sarete chiamati a compiere un dovere importante e non dovrete tirarvi indietro. Possibili trasferimenti o cambiamenti all'interno della sfera professionale. Leggete di più e tornate a studiare perché di questi tempi è necessario restare costantemente aggiornati.

Bilancia - Per voi si prospetta un 2022 pieno di sogni e speranze. Dopo due anni di incertezze, in cui magari avete avuto la sensazione di camminare sul filo del rasoio, ecco che una serie di eventi vi porteranno a maturare delle nuove consapevolezze. In amore dovrete prendere una decisione importante, specie per le coppie che si amano a distanza e sono anni che la tirano avanti in questo modo. Chi è single avrà le sue piccole avventure, ma niente di serio. Attenzione alle illusioni! Le coppie sposate o conviventi, avranno i loro alti e bassi perciò sarà importante impegnarsi di più su questo aspetto: non trascurate il partner! Salute stabile, anche se sarà meglio prediligere più frutta e verdure di stagione ed evitare la sedentarietà. La sfera professionale viaggerà di pari passo con le vostre sensazioni interiori. Quindi dovrete stare molto attenti a non incappare in delusioni sentimentali. Una persona appartenente al vostro passato si rifarà viva. Dovrete prendere delle decisioni importantissime. Per quanto concerne il lato finanziario, un certo investimento andrà a buon fine: è tempo di provare nuovi sentieri e di esplorare le novità. Non ponetevi limiti e non permettete a nessuno di manovrarvi: seguite sempre la vostra pancia.

Scorpione - La famiglia sarà al centro di una serie di cambiamenti che si paleseranno entro la fine dell'anno. La salute risulterà stabile, soprattutto se starete molto attenti e continuerete a prendervi cura di voi stessi. L'inverno sarà dedicato ad una profonda riflessione, in quanto sarete un po' restii a lasciarvi andare. Qualcosa vi impaurisce non agevolandovi il sonno la sera, ma il 2022 spazzerà via queste incertezze dandovi stabilità e carisma. Dovrete tirare fuori tutte le vostre qualità e tornare a studiare se necessario o se desiderate una promozione o un aumento della paga. Tra libri e serie tv, le vostre serate saranno ricche di emozioni. Non mancheranno viaggi, eventi, cerimonie e soprattutto nuove conoscenze. Avrete modo di cambiare i vostri soliti punti di vista e allargare gli orizzonti. Chi ha dei figli dovrà lasciarli andare e aiutarli a crescere in maniera più indipendente possibile. L'amore di coppia sarà ad un punto di svolta, specie per quelle coppie che vorrebbero consolidare un legame. Delle verità verranno alla luce del sole! Ampio movimento di denaro tra la primavera e l'autunno.

Oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - L'anno che verrà si prevede di qualità. Siete un segno avventuroso, quindi viaggi e nuove conoscenze condiranno la vostra vita, rendendo il solito tran tran eccitante. I pendolari dovranno fare i conti con alcuni spiacevoli imprevisti, ma ci saranno molte giornate intense in cui scambiarsi degli sguardi carichi di passione con una certa persona che viaggerà nella vostra stessa carrozza. L'amore di coppia, specie per chi sta insieme da moltissimi anni, giungerà ad un punto di svolta e alcuni romperanno. In famiglia, invece, si respirerà un clima particolare specie se i figli sono adolescenti. Nel lavoro potreste sentirvi più pressati che mai. Avrete bisogno di una grossa somma di denaro e questo vi spingerà a valutare delle alternative. Comunque sia cercate di non stressarvi. Equilibrate ogni cosa: l'amore, la famiglia, i vostri hobby, il lavoro e le uscite di svago. Investimenti sul lungo tempo favoriti.

Capricorno - L'anno 2022 sarà parecchio fortunato per coloro che a questo segno zodiacale. Reduci da alcuni anni fotocopia, ossia e senza sbocchi di successo, ecco che si potrà iniziare a svoltare. Le stelle parlano di molti lavori in cantiere e di un progetto sostanzialmente importante che vi coinvolgerà. Sarà bene ridimensionare alcune situazioni, specie se ultimamente non avete fatto altro che mettervi da parte per occuparvi degli altri o del lavoro. I primi mesi saranno perfetti per dedica alla riscoperta interiore, a quanto pare sembra un lato nascosto dentro di voi e che trovarsi far emergere a tutti i costi. La parte centrale dell'anno, che attraverserà la gran parte dell'estate, sarà dedicata allo svago e alle crescite professionali. Coloro che mirano a una carriera di successo potrebbe ritrovarsi a vagliare altre strade e apprendere nuovi concetti. Sarà bene uscire di più e stringere contatti utili, piuttosto che chiudersi in se stessi e denigrare i più navigati. L'ultima parte del 2022, invece, sarà concentrata sul lavoro e la famiglia. Spazio anche alla salute e al benessere, sarà bene fare yoga e tante passeggiate all'aria aperta. L'amore di coppia avrà i suoi alti e bassi, alcuni si sentiranno pronti a voltare pagina mentre altri si sentiranno messi in discussione dal proprio partner. I single frequenteranno delle nuove persone e si divertiranno un sacco, ma attenzione alle scottature.

Acquario - Riponete ampie speranze per l'anno nuovo e questa volta siete determinati a non cadere nei soliti tranelli della pigrizia. Il successo e gli obiettivi non si soddisfa facilmente, altrimenti sarebbe contento e. Quello che conta è tenere duro: questo motto che vi manterrà durante il 2022. Dovrete tenere duro quando un superiore o un collega cercheranno di farvi perdere le staffe. Dovrete tenere duro anche davanti agli imprevisti, perché non mancheranno. Persino davanti alle situazioni familiari e interpersonali forse sarà necessario tenere duro. Un giorno avrete voglia di procrastinare, mandando all'aria tutti i progressi conseguiti, anche se sarete convinti di non esservi smossi di un millimetro dalla situazione precedente. Anche in quest'ultimo caso tenere duro. L'amore avrà i suoi alti e bassi, soprattutto per le coppie che stanno insieme da molto tempo e che non si compresi dal partner. L'estate conseguire vacanze e voglia di libertà, alcuni invece riusciranno a trovare un impiego o a farsi notare, ma sarà bene non essere impulsivi! Non perdonare farvi troppi problemi se dovessero esserci dei fallimenti o commettere uno sbaglio: sbagliando si impara e a tutto c'è rimedio.

Pesci - A un certo punto dell'anno vi guarderete indietro e vi renderete conto di quante cose siano cambiate in così pochi mesi. Quindi se non vorrete tornare indietro correre anche voi. Nel complesso avrai un anno brillante, in modo particolare per quanto riguarda il campo professionale e finanziario. Finalmente le situazioni si cominceranno a ripianarsi e si riuscirà a raggiungere la routine migliore, capace di coniugare perfettamente il lavoro e la vita privata. Le stelle invitano ad essere esigenti e a battere il ferro finché sarà caldo. Dovrete cogliere tutte quelle opportunità che vi passeranno davanti agli occhi. A fine anno vi ritroverete ad essere più forti e maturi, pronti a fare un altro salto in avanti. Per quanto riguarda l'amore, chi è single avrà le sue occasioni e per alcuni sarà l'anno giusto per consolidare i sentimenti, allargare la famiglia, convivere o addirittura convolare a nozze se proprio lo si ritiene necessario. Il 30 aprile Giove e Venere si incontreranno nel segno dei Pesci! In famiglia vi sentirete compresi, ma per fortuna le tensioni saranno meno del consueto poiché riusciranno ad poco le vostre perplessità. Vicinanza con un Cancro.