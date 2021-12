Per il 2022 l’Oroscopo per il segno del Vergine è influenzato essenzialmente dal pianeta Giove, purtroppo in opposizione e in lento miglioramento solo nell’ultima parte dell’anno. Con alcune relazioni che potrebbero arrivare al capolinea e qualche vicenda progettuale e professionale faticosa da superare, saranno i nati sotto questo segno a creare la propria fortuna.

A seguire le previsioni del segno del Vergine per l’anno 2022.

Oroscopo 2022: amore e affetti

Purtroppo sul piano amoroso il 2022 sarà un anno che non prometterà molti risvolti positivi.

L’opposizione di Giove potrebbe favorire troppe illusioni, che potrebbero arrivare a essere sempre più deludenti nel corso dell’anno. Ciò significherà andare incontro molto più facilmente a una separazione, avere qualche problema relazionale con il partner che potrebbe non risolversi oppure arrivare alla fine di una relazione nella quale probabilmente avete creduto a lungo. Fate attenzione al periodo primaverile perché sarà quello cruciale, in cui dovrete prendere delle decisioni che influenzeranno il resto dell’anno.

Gli incontri, invece, potrebbero concentrarsi alla fine dell’anno, ovvero quando ci sarà meno pressione negativa dal punto di vista planetario, mentre in famiglia le tensioni potrebbero sensibilmente allentarsi.

Lavoro e affari

Il consiglio per affrontare un periodo annuale per niente semplice è quello di cogliere quelle occasioni favorevoli solo dopo averle valutate attentamente, senza essere impulsivi e senza fare progetti soltanto per poter andare incontro alla vostra squadra di lavoro. Secondo l’oroscopo ci sarà bisogno di preparare il terreno per un progetto più importante senza agire nell’immediato, data l’opposizione di Giove alla vostra costellazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Avrete anche un certo nervosismo nell’affrontare determinate sfide, dunque sarà meglio riflettere attentamente, saper attendere, curare i dettagli quando sarà richiesto e rifinire gli affari che potrebbero farvi guadagnare, a dispetto di quelli che si presentano deludenti fin dall’inizio.

Fortuna e salute

Come già detto in precedenza, secondo l’oroscopo del 2022 Giove influenzerà in modo significativo la sfera della fortuna e delle ripercussioni che potrebbe avere nell’immediato, soprattutto sul lavoro e negli aspetti burocratici.

Sicuramente con il vostro carattere saprete come far fronte alle vicissitudini di quest’anno che sta per arrivare, nonostante dobbiate valutare caso per caso e agire di conseguenza.

Avrete delle energie che vi supporteranno solo per poco secondo l’oroscopo, dunque non esitate nel rendere la cura di voi stessi una vera parola d’ordine nel corso del 2022, anche per quel che riguarda l’attività fisica.