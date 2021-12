Nel 2022 troviamo sul piano astrologico quattro passaggi planetari degni di nota: Urano proseguirà il domicilio in Toro, così come Saturno permarrà nel segno dell'Acquario. Marte, invece, formerà da agosto in poi un anello di sosta nel segno dei Gemelli, nel frattempo Giove si alternerà tra l'orbita dei Pesci (dove staziona Nettuno) e quella dell'Ariete.

Di seguito troverete l'Oroscopo del 2022, riguardante amore e lavoro, per il segno del Leone.

Amore

Le faccende affettive di casa Leone nel 2022 potrebbero celare qualche insidia soltanto da metà gennaio a fine febbraio, quando l'ostico terzetto Venere-Mercurio.

Sole si divertirà a mettere la pulce nel loro orecchio riguardo alcuni presunti comportamenti ambigui della dolce metà. Dagli sgoccioli di febbraio e sino a metà maggio, invece, il ménage amoroso parrà avanzare sulle ali dell'armonia e della fluida comunicazione in coppia. Con l'avvento del Grande Benefico nel loro Elemento dal 10 maggio prima e di Marte in Gemelli dal 21 agosto poi, il trend sentimentale sarà presumibilmente destinare a cambiare e anche repentinamente. I felini single, specialmente da metà maggio a fine ottobre, sembreranno ritornare all'età adolescenziale, desiderando vivere le nuove conoscenze più intriganti con la speranza di innamorarsi perdutamente delle stesse. Rispetto alle ultime tre estati, però, la loro voglia di divenire protagonisti metaforici de 'Il tempo delle mele' troverà il sostegno delle stelle e sarà più che probabile che i nati Leone, in particolar modo la prima decade, sentano le cosiddette farfalle nello stomaco.

Gli accasati, invece, potrebbero tentare di movimentare la storia in essere con dei giochi di ruolo in camera da letto.

Lavoro

Le questioni lavorative del secondo segno Fisso nel prossimo anno avranno, c'è da scommetterci, il sapore della novità ma soprattutto della concretizzazione. Molti nativi, dall'estate del 2021, hanno cambiato professione per cercarne una più adatta alle loro peculiarità oppure hanno tentato di tramutare una loro passione in un vero e proprio lavoro.

Cambi massicci come questi hanno portato, per i più audaci del segno, a mettere tutto, o quasi, in discussione, sia in termini di talenti da valorizzare che di nuovi metodi di guadagno. Facile intuire come molti nati Leone hanno dovuto confrontarsi con diversi ostacoli di natura pratica e burocratica ma, fortunatamente, il tempo della costruzione dal basso parrà essere concluso nel 2022.

Il prossimo anno, difatti, potrebbe essere un periodo fatto di concretizzazioni e gratifiche morali nonché monetarie, a patto che i felini continuino inesorabilmente e con dovizia a costruire quella che dovrebbe divenire la loro nuova comfort zone.