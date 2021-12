Nel 2022 troveremo sul piano astrologico quattro passaggi planetari rilevanti: Marte formerà un anello di sosta in Gemelli dal mese di agosto in poi, nel frattempo Giove si alternerà tra il segno dei Pesci e quello dell'Ariete. Saturno, in ultimo, continuerà il domicilio in Acquario, così come Urano permarrà nel segno del Toro. Di seguito l'Oroscopo del 2022, riguardante lavoro e amore, per il segno dell'Acquario.

Amore

Le questioni sentimentali di casa Acquario per il prossimo anno saranno, con ogni probabilità, più improntate allo scambio reciproco di coccole e affetto piuttosto che alla spinta passionale.

La focosità sarà ben presente nel ménage amoroso tra metà agosto e fine settembre ma, nei restanti mesi, lascerà presumibilmente spazio a un mood più dolce, tenero e attento ai desideri della dolce metà per il quarto segno Fisso. Tale atteggiamento spiccatamente affettuoso nei riguardi del partner e dei figli sarà più evidente nella seconda decade, la quale riuscirà a far comprendere più facilmente le proprie ragioni nel nido domestico.

Le persone care, di conseguenza, non ci metteranno molto a dimenticare i comportamenti spesso sfuggenti ed emotivamente distaccati di gran parte dello scorso anno. L'ultimo trimestre del 2022, inoltre, sarà utile per i nativi che vorranno apportare delle modifiche strutturali al focolare abitativo, sebbene sarà bene non lasciarsi prendere la mano dallo shopping compulsivo per arredare l'appartamento.

Dalla seconda metà di settembre alla prima settimana dicembrina, invece, saranno i single del segno in cerca di flirt intensi ma fugaci ad avere una marcia in più.

Lavoro

Le faccende professionali del segno d'Aria per il 2022 viaggeranno, c'è da scommetterci, sui binari della flessibilità e della poliedricità, in particolar modo quando, da agosto in poi, Marte in Gemelli formerà un anello di sosta.

Col belligerante pianeta dalla loro, aizzato a fine dicembre anche da Giove di Fuoco, i nati Acquario avranno buone chance di comprendere appieno che la strada maestra per compiere dei passi importanti nella professione sarà adattarsi alle circostanze. Facendo di necessità virtù e divenendo flessibili, i nativi potranno barcamenarsi su diverse mansioni e, come piacevole conseguenza, far notare la loro proverbiale poliedricità a parigrado, capi ma anche alla clientela.

Unica nota stonata annuale sarà presumibilmente rappresentata dal mese dell'anticompleanno, a cavallo tra luglio e agosto, dove il terzetto Giove-Mercurio-Sole spingerà il segno Fisso a mettere sul piatto troppa irruenza nel modo di porsi, la quale sarà scambiata per arroganza dai più. Ottimi i primi due mesi dell'anno per gli inoccupati di casa Acquario, in quanto sarà più probabile trovare una professione che parrà adatta per i loro talenti.