L'ultimo mese dell'anno è appena iniziato, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per queste giornate conclusive del 2021? Le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute lasciano presagire un mese vantaggioso per l'amore e i nuovi incontri per i nati sotto il segno del Capricorno, che possono affidarsi ai caldi influssi di Venere nel loro cielo. Al contrario, le stelle un po' fastidiose disturbano i Gemelli. Bene gli affari per il Sagittario. Ariete dinamico e vivace. Scopriamo di seguito l'Oroscopo completo del mese di dicembre 2021 per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del mese, dicembre 2021

Ariete: il Sole, Mercurio, Giove e Saturno in ottimo accordo, promettono un mese dinamico e allegro. Durante la prima metà di dicembre aumentano i contatti con l'estero, i viaggi risultano più produttivi. Ad assorbirvi sono le questioni familiari e gli affetti. Venere nel frattempo prosegue il suo moto lento in quadratura, una posizione non pericolosa ma trasgressiva. La salute è in fase di recupero, ma attenzione ai peccati di gola.

Toro: dicembre si fa sempre più interessante man mano che passano i giorni. Dal 15 Marte, Mercurio e il Sole diventano vostri alleati, ma la stella che più di tutte vi accompagnerà e vi assisterà durante questa fine dell'anno è Venere.

Qualcosa di dolce sta per succedere, come un ritorno di fiamma, un nuovo incontro o la rivelazione inattesa di un cuore straniero. Venere aiuta anche nella professione. Cautela per il fisico.

Gemelli: l'oroscopo di dicembre lascia prevedere qualche stella polemica. Il Novilunio del 4 potrebbe essere difficile per i rapporti con gli altri, meglio starsene un po' da soli ed evitare gli scontri.

Il Primo Quarto invece porta maggiore serenità, rivelandosi un buon momento per organizzare una gita fuori porta o una cena romantica. Dal 21 il Sole vi protegge, Natale è sereno e armonioso.

Cancro: Venere in Capricorno vi mette di malumore e agita i rapporti con il partner. La Luna Nuova al contrario promette un interessante movimento nel campo del lavoro e della carriera.

Se siete alla ricerca di un'occupazione o volete cambiare impiego, intorno al 4 dicembre potrebbero arrivare delle risposte. Marte in posizione contrastante potrebbe rivelarsi faticoso per il fisico, siete più sensibili ai virus, le vie respiratorie sono delicate. Il 24 è illuminato da una Luna gentile, che promette intimità e armonia.

Leone: fino al 12 bisogna fare i conti con un Marte stressante e faticoso. Dal 13 però con il suo passaggio in Sagittario, il pianeta diventa intraprendete, vivace ed erotico per voi, influenzando positivamente il vostro cielo. Gli ostacoli che potreste trovare davanti a voi sono ancora gli stessi, con al differenza che adesso riuscite a giocare d'astuzia. La Luna Nuova del 4 dicembre si forma in un punto bello per l'amore e gli incontri.

Venere è pratica e favorisce un recupero anche per il fisico.

Vergine: l'oroscopo di dicembre lascia presagire qualche stella contraria. Nella prima metà del mese Mercurio potrebbe causare incomprensioni con i figli o il partner, complicare i rapporti con la burocrazia o la legge. La Luna Nuova potrebbe portare degli imprevisti, come un guasto in casa, l'arrivo di spese impreviste o un pagamento in ritardo. I cambi di Luna sono faticosi per il fisico, meglio agire con cautela. Per fortuna poi arriva Venere che durante i giorni festivi vi aiuta a ritrovare il buon umore e la spensieratezza.

Bilancia: l'avvicinarsi delle feste vi impone di accelerare i ritmi, dovete quindi cercare di concludere gli affari più importanti entro la prima metà del mese, anche perché il 13 dicembre Mercurio si sposta in Capricorno, posizione più vantaggiosa per le questioni personali che per la carriera.

Anche Venere è in Capricorno, questa è una posizione un po' fredda per voi, che può provocare qualche litigio nella coppia, ma niente di drastico. Marte al contrario è in ottima posizione e si rivela passionale e vivace.

Scorpione: con l'inizio di dicembre potrete tentare un bilancio della vostra situazione personale e professionale e valutare meglio gli eventuali aggiustamenti da apportare. Urano non è più un problema, ormai vi siete abituati alle sue scosse improvvise e poi, almeno fino a metà mese, potrete fare affidamento sulla protezione di Marte. L'ultimo mese del 2021 è interessante per gli affari, comprate, vendete, scambiate, insomma datevi da fare.

Sagittario: Venere illumina il settore delle finanze ed intende aiutarvi ad incrementare il vostro piccolo tesoro.

A dicembre anche Mercurio lavora per voi, diventando un vero affarista dal 13. Cercate un accordo nelle dispute legali, mediate, questo è il momento in cui potete ottenere di più. L'amore si risveglia. La forma fisica è in ripresa.

Capricorno: l'oroscopo di dicembre lascia presagire un cielo privo di fastidi stellari. Quest'anno vi ha insegnato molto nel campo dei sentimenti, rendendovi più empatici e aperti. L'amore che provate ribalza e vi torna indietro, donate e ricevete. Mercurio il 13 arriva portando con se il suo carico di notizie, idee, suggerimenti: Natale invece è rischiarato da un Luna amorosa.

Acquario: a dicembre lo zodiaco vi disegna intorno un panorama nuovo. Marte resta ancora un po' contrario, almeno fino al 13 quando spostandosi in Sagittario diventa più socievole e gentile.

Gli influssi del Sole e di Mercurio vi rendono più aperti con gli altri, disposti a scambiare pareri e opinioni senza giudizi. Ma non si esaurisce l'invito all'altruismo, le stelle vi ricordano che un gesto gentile fa felice non solo chi lo riceve ma anche chi lo compie.

Pesci: l'ingresso di Giove nel vostro cielo è una straordinaria occasione per voi, giocatevela con determinazione e astuzia. Dovrete però fare attenzione al Sole e Mercurio che toccano proprio il vostro punto debole, facendovi sentire minacciati da un rivale, insicuri, messi in discussione. Al contrario questo senso di disagio non vi colpisce in amore, dove vi sentite fiduciosi e decisi, amando in modo solido e profondo. I cambi lunari si rivelano faticosi per il fisico.