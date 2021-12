L'Oroscopo di domenica 5 dicembre è pronto a svelare il possibile andamento riservato dalle stelle alla giornata conclusiva della settimana. In primissimo piano sono le previsioni astrologiche relative a tutti i 12 segni dello zodiaco, dall'Ariete sino ai Pesci. Per alcuni sarà tempo di gustare l'onda del successo in campo sentimentale, come in quello lavorativo. Altri invece preferiranno impiegare parte del tempo e le energie necessarie per le persone amate come partner, famigliari e amici.

Per comprendere nel modo migliore possibile il quadro astrologico quotidiano allo scopo di capire come gli influssi astrali influenzeranno sulla vita quotidiana, è necessario individuare i principali aspetti planetari.

Questa domenica la Luna risulta in transito nel settore del Capricorno, in compagnia di Venere e Plutone. Il Sole resta ancorato ancora per un po' nel segno del Sagittario risultando nel contempo in congiunzione a Mercurio. In Toro risulta in cammino Urano mentre nel segno dei Pesci tranquillo scorre Nettuno. In Acquario ritroviamo Giove insieme a Saturno mentre in Scorpione domina incontrastato il pianeta Marte.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 5 dicembre.

Previsioni zodiacali del giorno 5 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questa domenica andate a mille. La Luna in Capricorno vi spinge a parlare, siete a vostro agio con tutti. Sbrigate gli impegni facilmente e calamitate l’attenzione degli amici.

Comunicazione incisiva ed efficace. Nei rapporti interpersonali avete proprio una marcia in più. Con tranquillità e pacatezza, potete definire una questione che si trascina da un po’ di tempo. La giornata è propizia in generale per i chiarimenti. Possibili novità in campo amoroso da non sottovalutare: potranno condurvi al meritato successo.

Oltre ad apportare serenità e buonumore, la Luna, sempre propensa a badare al sodo, si occupa in modo positivo della serenità familiare. Iniziative a lungo raggio, investimenti nel mattone, soluzioni intelligenti per la casa e la famiglia.

Toro - L'oroscopo del 5 dicembre al segno del Toro predice che dopo i momenti grigi e tediosi appena trascorsi, l’arrivo della Luna in Capricorno finalmente vi regala una manciata di arcobaleno brillante e vivace.

Movimentate e colorate questa giornata con un’uscita con gli amici, mettendo al bando la malinconia. Piccole difficoltà e qualche incomprensione con i vicini di casa e i parenti vi rendono di umore piuttosto ballerino. Agite con buonsenso! Un pensiero, come una mosca fastidiosa che vi ronza intorno? Appartatevi e aspettate che voli via. Piccoli cambiamenti in campo privato e lavorativo saranno senza dubbio ben accetti, dopo la stasi forzata dei giorni scorsi. Avanzate per gradi. Iniziate a liberarvi di tutto ciò che può esservi d’impiccio, con la sicurezza che pian piano ce la farete.

Gemelli - Avvertite un po’ di noia, adesso che il cielo si disinteressa alle vostre vicende. Tuttavia, una bega familiare si risolve senza il vostro intervento.

Bene il lavoro per chi è di turno o ha un’attività in proprio: a contatto col pubblico date il meglio. Grazie al buon supporto lunare, la scena è tutta per voi. E con il sostegno di Nettuno, la vostra creatività in questi giorni potrà realizzare l’impossibile. La serenità interiore trasparirà anche nei rapporti familiari, in particolar modo con partner e figli. Date spago alle lusinghe della Luna, che vi invita a osare di più. Bene anche riflettere sul valore delle cose, e non solo quelle materiali. Insomma, da adesso è necessario che troviate tempo da dedicare esclusivamente a voi stessi e al vostro benessere.

Cancro - Luna e Marte tifano per voi, regalandovi nuovi slanci e vitalità. Vi darete da fare per realizzare un desiderio e vivere nuove esperienze.

Tante energie e buone intenzioni. Mirando al bene comune date un senso profondo alle vostre iniziative. Domenica vitaiola. Il discreto aspetto lunare vi stuzzica, rafforzando la voglia di viaggio e di novità: basta chiedere e sarete subito accontentati. Ruolo importante delle amicizie, tra aperitivo e pizzeria, il divertimento è fare baldoria tutti insieme. Una strana, insolita voglia di far niente. E allora accontentatela: le idee arrivano anche nell’ozio, anzi, spesso sono proprio le migliori. Non angosciatevi per le sorti di una storia a distanza, tra chat e messaggi siete comunque vicini.

Oroscopo e consigli delle stelle del 5 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Per colpa della Luna in Capricorno a voi poco congeniale, in mattinata vi sentirete pressati dalle responsabilità, anche se soddisfatti dei risultati.

I vostri amici sono bendisposti verso di voi e pronti a darvi una mano, se ne doveste avere bisogno. In amore tutto procede a gonfie vele: siete fantasiosi, creativi, appassionati. La vostra empatia e il saper ascoltare saranno apprezzati dal partner. Se siete single, farete degli incontri davvero entusiasmanti. Riscoprendo così il piacere di sedurre. Non perdete tempo in progetti interessanti ma irrealizzabili. Con l’aiuto di Saturno nel segno dell'Acquario, semplificateli e rendeteli più abbordabili. Non avete voglia di frivolezze, ma della compagnia di persone serie per discutere argomenti impegnativi.

Vergine - La Luna favorevole dal Capricorno vi suggerisce di non aggrapparvi a ricordi del passato, e di cogliere tutta la bellezza e la gioia che il presente vi offre.

Non correte il rischio inutile di mettere troppa carne al fuoco. Riflettete bene e selezionate le priorità. In amore ultimamente state compiendo un passo indietro e uno avanti. Fate tesoro di una critica costruttiva e capirete ciò che desiderate davvero. Accettate l’invito di un amico di vecchia data che vi aiuterà a venire a capo di un problema complicato. Vi porrete con l’atteggiamento giusto per conquistare la fiducia di un familiare sfuggente e critico. Non correte il rischio inutile di mettere troppa carne al fuoco. Riflettete bene e selezionate le priorità.

Bilancia - L’inventiva continua ad essere il vostro punto di forza, grazie a Urano che vi tiene sotto la sua ala protettiva. Intraprenderete nuovi progetti.

Riuscirete a creare un’atmosfera piacevole, rivoluzionando la solita routine con delle belle trovate. Grazie anche a un Marte favorevole, le vostre iniziative saranno più che soddisfacenti. Anche una bella Venere promette felici momenti in coppia. Siate meno inquieti. Frenate la tendenza a intraprendere molte iniziative, per portarne a termine solo poche. Operate pure le vostre scelte. Anche se non conoscete quale sarà il loro esito, sapete che ci avete messo tutto il cuore e tutto l’impegno possibili. Potrebbero nascere all’improvviso un’intesa, un feeling con un collega o un superiore.

Scorpione - Ottime probabilità prossimamente di fare un viaggio all’estero. Finalmente potrete prendervi una bella rivincita.

Come sempre, affrontate le difficoltà da vincenti. Forma psicofisica splendente e inossidabile. Questa è la bella promessa del vostro cielo. Dovete seguire con particolare cura le faccende economiche, per evitare difficoltà, spese inutili e battibecchi in famiglia. Probabili malumori se nativi di terza decade. Non perdete tempo a correre dietro a una persona così piena di sé da non avere alcun spazio per voi. State bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare da sotto il naso, sia per scongiurare dannosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle situazioni più intricate, l’importante è non scoraggiarvi al primo ostacolo.

Astrologia di domenica 5 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Una splendida Luna in Capricorno che ammicca a Venere e Giove nel segno opposto. È l’amore, in tutte le sue sfumature, al centro dei vostri interessi. Famiglia protettiva e complice, lo stesso vale per il partner, sempre più coinvolto e giocherellone. Con il benestare delle stelle, viaggi e spostamenti fileranno sorprendentemente lisci. Potreste approfittarne per fare un salto fuori dalla routine. E se invece gli impegni vi costringono a restare, al lavoro e in famiglia potrete contare sull’aiuto di tutti. Saprete parare i colpi bassi inferti dagli astri al vostro umore, piazzando in difesa i vostri migliori giocatori: organizzazione e senso dell’umorismo.

Rapporti pubblici e privati sono al sicuro, grazie all’accortezza con cui abilmente vi destreggiate.

Capricorno - Per merito di una Luna nel segno, decisamente benevola, intuizioni formidabili v’illumineranno il cammino. L’aspetto garbato e le maniere gentili giocheranno a vostro favore. Troverete modi straordinari per interagire in modo proficuo e davvero costruttivo con un familiare. Non inventate scuse, dicendo che siete soli. Per operare certe scelte nella vostra vita, non avete bisogno di compagnia: la decisione spetta solo a voi. Chiarite bene che accetterete responsabilità, solo quando avrete definito i vantaggi che ne conseguiranno. Per creare una relazione di coppia solida, dovete giocare bene le vostre carte.

Accantonate i sogni a occhi aperti: dovete essere più disincantati che mai. Vedrete spuntare diverse contrarietà. Ridimensionate il nervosismo e agite con la solita concretezza.

Acquario - Venere e dalla serata Marte alleati v’infiammeranno l’animo di slancio e fiducia in voi stessi, ingredienti necessari per single alla riscossa. Il legame con il partner vi regalerà una crescente sicurezza interiore e un forte arricchimento emotivo. Rassicurate la persona amata su eventuali sue incertezze, dimostrategli ampiamente e sotto la luce del sole tutto il vostro affetto e la vostra complicità. Giove e Plutone saranno le potenti forze che incoraggeranno le scelte più importanti di questo periodo. Scambierete opinioni, idee interessanti e anche tante dolcissime coccole con chi amate, godendovi al massimo la reciproca compagnia. Vi concederete dei momenti di relax, dedicandovi alla lettura, scrittura, visione di film, ai vostri hobby.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 5 dicembre mette sul piatto tanta fortuna. Tante le carte da giocare per valorizzare le vostre iniziative. Non manca neanche una certa audacia nel proporre soluzioni geniali e innovative. Potete esprimere inventiva, rapidità di decisione, vivacità: non concentratevi sulle cose di poco conto. Il passaggio della Luna nel segno del Capricorno è un vero toccasana per i molti problemi pratici che generano ansia e vi costringono a mordere il freno. Concreti, efficienti e rapidi nell’agire, vi impegnate per fare ordine, spazzando il campo dal superfluo. Cercate di puntare al sodo e di non perdervi in disegni nebulosi, magari dietro consiglio di un amico. Piuttosto, consolidate le certezze acquisite. Domenica piuttosto tranquilla, fatta di piccoli gesti che renderanno dolce e riposante lo stare insieme.