L'oroscopo di martedì 28 dicembre sarà caratterizzato da sorprese e imprevisti. Il ritorno alla normalità, per buona parte dei segni zodiacali, corrisponderà a confusione e stanchezza. Alcuni, però, riusciranno ad adattarsi velocemente. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno gli aspetti principali delle nostre vite, come quello sentimentale, lavorativo e sociale.

Il Toro, il Leone e il Capricorno vorranno avere accanto la loro anima gemella, mentre la Vergine e lo Scorpione si concentreranno sul lavoro. L'Ariete e il Sagittario saranno mossi da un grande spirito di iniziativa, al contrario dell'Acquario che si lascerà trascinare dalla corrente.

I Gemelli metteranno in dubbio il loro percorso e la Bilancia avrà bisogno di qualche stimolo in più.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 28 dicembre.

Previsioni zodiacali di martedì 28 dicembre:

Ariete: non lascerete che gli altri decidano per voi. Prenderete in mano le situazioni e vi impegnerete al massimo per far ascoltare la vostra voce. Sul posto di lavoro avrete risultati discreti, mentre a casa potreste ottenere l'effetto contrario. In alcune occasioni, è meglio usare un tono dolce e affettuoso.

Toro: sarete travolti dalla passione per il partner. Avrete voglia di trascorrere la giornata in sua compagnia e sarete disposti anche a rinunciare ai vostri impegni pur di riuscirci. Vi sentirete pronti ad affrontare nuove sfide, sia dal punto di vista personale che lavorativo.

La famiglia potrebbe chiedervi di essere più presenti.

Gemelli: avrete bisogno di riflettere attentamente sul vostro futuro. I dubbi continueranno a tormentarvi e a non permettervi di vivere serenamente la giornata. Rimandare le prossime decisioni potrebbe essere un modo per capire cosa desiderate veramente. Attenzione, però a non aspettare troppo.

Cancro: il vostro umore sarà piuttosto malinconico. La fine delle festività vi lascerà dentro una sensazione di tristezza e di malessere. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non allontanarvi dagli altri e di tenere sempre in considerazione i consigli dei vostri amici.

Oroscopo di domani 28 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la giornata di domani sarà caratterizzata da alti e bassi. Ci saranno dei momenti di sconforto ma, per fortuna, la presenza del partner riuscirà a infondervi coraggio. Con un pizzico di intraprendenza e tanta buona volontà, potrete lasciarvi alle spalle i cattivi pensieri.

Vergine: vi porrete dei nuovi obiettivi da realizzare entro i primi mesi dell'anno. Non riuscirete a tenere a bada la vostra ambizione perché, finalmente, vorrete provare a conquistare una posizione migliore. Il partner vi supporterà, ma sarà anche preoccupato per il vostro benessere fisico e psicologico.

Bilancia: avrete bisogno di introdurre degli elementi di novità che spezzino la monotonia quotidiana.

Infatti, sarete stanchi di fare sempre le stesse cose e nello stesso modo. L'oroscopo di domani, però, vi consiglia di non agire in modo troppo avventato: un'attenta riflessione sarà fondamentale.

Scorpione: il lavoro avrà in serbo molte sorprese per voi. Riuscirete a emergere e a dimostrare di avere le qualità necessarie per farcela. Il rapporto con i colleghi sarà buono, ma preferirete non stringere con loro rapporto di amicizia. Per voi, sarà fondamentale separare il lavoro dalla vita privata.

Astrologia del 28 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete stanchi di dover sottostare allo scorrere del tempo. Avrete bisogno di fare qualcosa per interrompere questo circolo vizioso e per diventare padroni delle vostre giornate.

Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a introdurre delle nuove abitudini.

Capricorno: nonostante i recenti litigi, non riuscirete a fare a meno del partner. Cercherete di risolvere la cosa con un sano dialogo e un pizzico di attenzione per i dettagli. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a organizzare una piccola sorpresa. La persona amata potrebbe cambiare del tutto atteggiamento.

Acquario: non sarete pronti ad affrontare determinate situazioni. Preferirete lasciare che le cose accadano, per poi risolverle in un secondo momento. I consigli degli amici saranno utili, ma farete fatica a metterli in pratica. Per fortuna, il partner e gli amici saranno molto empatici nei vostri confronti.

Pesci: non avrete molto tempo da dedicare al partner. Preferirete concentrarvi sul lavoro e sui vostri progetti futuri. Ci vorrà del tempo affinché le cose prendano una direzione diversa ma, alla fine, ce la farete. Il rapporto degli amici sarà positivo e colmo di affetto. Attenzione, però, a non fidarvi troppo facilmente.