L'oroscopo di venerdì 31 dicembre sarà caratterizzato da tante sorprese. Alcuni segni zodiacali si prepareranno a festeggiare l'ultimo giorno dell'anno, mentre altri preferiranno condurre una serata tranquilla, all'insegna della serenità. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno in modo più o meno marcato gli aspetti principali della nostra vita lavorativa, sociale e sentimentale.

Nel dettaglio, secondo la configurazione planetaria di domani, il Leone, il Sagittario e i Pesci elaboreranno nuovi propositi da mettere in pratica, mentre il Cancro e la Bilancia preferiranno concentrarsi sull'affetto della loro famiglia.

I Gemelli e il Capricorno vivranno intensi momenti di passione con il partner, al contrario della Vergine che metterà se stessa al primo posto.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo del 31 dicembre.

Oroscopo di venerdì 31 dicembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la serata di domani sarà piuttosto movimentata. Avrete modo di esprimere tutta la vostra euforia, senza rinunciare al romanticismo e alla dolcezza. Il rapporto con gli amici sarà splendido, mentre quello con la famiglia sarà caratterizzato da piccole discussioni di poca importanza.

Toro: non tutto andrà nella direzione desiderata. Ci saranno degli imprevisti che rischieranno di rovinare la giornata di domani. Per far fronte a ciò, dovrete fare appello a tutte le vostre risorse ed evitare di colpevolizzarvi eccessivamente.

Gli amici vi infonderanno un grande coraggio.

Gemelli: il legame con il partner sarà indistruttibile. Vi sentirete molto legati a lui, al punto da abbandonarvi alla passione. I vostri sentimenti verranno ricambiati ma qualcuno, nella vostra cerchia di amici, potrebbe desiderare di avere un rapporto diverso con voi. Fate attenzione a non illuderlo.

Cancro: festeggerete con la famiglia e condividerete con lei momenti affettuosi e ricchi di amore. Sarete felici di poter stare tutti insieme, anche se l'ansia non vi consentirà di godere completamente della giornata di domani. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di provare a concentrarvi solo sulla vostra serenità.

Previsioni zodiacali di domani 31 dicembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non vedrete l'ora di potervi lasciare quest'anno alle spalle. Avrete intenzione di cambiare alcuni aspetti della vostra routine quotidiana e di dedicare più attenzione al benessere fisico e psicologico. Condividere questi buoni propositi con gli amici vi farà sentire molto meglio.

Vergine: deciderete di prendere le distanze da tutto ciò che vi farà stare male. Sarete determinati a condurre una vita felice e serena, dove lo stress e l'ansia non avranno alcun ruolo. Non sarà facile mettere in pratica questi obiettivi ma, nel corso del tempo, riuscirete a trovare le giuste soluzioni.

Bilancia: non vedrete l'ora di stare con i vostri cari.

Il loro calore vi aiuterà ad affrontare la giornata con entusiasmo ed energia. Sarete fieri di ciò che siete riusciti a costruire fino a questo momento e proverete a perseguire la stessa strada. Buono anche il rapporto con il partner.

Scorpione: sarete molto preoccupati per la salute dei vostri cari. I brutti pensieri domineranno la giornata di domani fino a costringervi a prendere una pausa dai numerosi impegni. Tutto ciò non farà altro che rallentarvi e complicare le cose. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a non essere così pessimisti.

Astrologia del 31 dicembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: l'arrivo del nuovo anno vi darà molte nuove idee. Sarete pronti a mettervi in gioco e a percorrere delle strade alternative.

Cercherete di eliminare la paura di sbagliare grazie alla vostra pazienza e alla vostra determinazione. Il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi.

Capricorno: sarete entusiasti della vostra storia sentimentale. Non riuscirete a staccare gli occhi dal partner e farete di tutto per allontanare lo spettro delle ultime discussioni. I consigli degli amici saranno preziosi, ma preferirete farcela con le vostre sole forze. La famiglia potrebbe non essere d'accordo su certe questioni.

Acquario: avrete bisogno dei consigli di una persona cara. Vi affiderete a un vostro amico ma, prima di prendere una decisione, rifletterete bene sul da farsi. Non vorrete essere troppo avventati perché avrete paura di commettere degli errori.

Potreste conoscere qualcuno di speciale.

Pesci: la giornata di domani sarà caratterizzata da fantasia e creatività. Non porrete limiti all'immaginazione e proverete a dare sfogo ai vostri talenti. Il partner potrebbe assumere un atteggiamento particolare nei vostri confronti. La cosa migliore sarà parlargli a cuore aperto.