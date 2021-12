L'Oroscopo di lunedì 27 dicembre è pronto a rivelare come andrà la prima giornata della corrente settimana. In primo piano i settori della quotidianità legati all'amore e al lavoro. Per apprezzare meglio il quadro astrologico quotidiano, dunque per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, è necessario individuare i principali aspetti planetari. Tra essi spiccano i seguenti:

Sole in Capricorno in trigono a Urano in Toro;

Luna in Bilancia in sestile a Marte in Sagittario;

Venere in congiunzione a Plutone in Capricorno;

Nettuno in Pesci in sestile a Mercurio e Venere in Capricorno;

Saturno in quadratura a Urano in Toro;

Marte in Sagittario in sestile a Saturno in Acquario.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo del 27 dicembre per tutti i segni dall'Ariete sino a Pesci.

Previsioni zodiacali del giorno 27 dicembre dall'Ariete al Cancro

Ariete - Evitate di dar retta a certe voci che magari sono state messe in giro proprio per trarvi in inganno. Sforzatevi di essere sinceri con chi vi è vicino, soprattutto con il partner, perché le bugie, come sempre, hanno le gambe corte. La Luna in parte contraria, oltre a suggerirvi di mantenere la calma con il partner e i soci d’affari, vi consiglia di accantonare cose e situazioni vecchie e logore. Iniziate intanto una nuova e vitale fase della vostra vita in ambito lavorativo. Una vecchia amicizia potrebbe decidere finalmente a rifarsi viva dopo un bel po' di tempo.

Toro - L’oroscopo del 27 dicembre al segno del Toro indica che La Luna nella casa numero quattro della Bilancia suggerisce di dare una nuova impronta ai tuoi rapporti con gli altri.

La giornata è anche propizia per risolvere brillantemente ogni cosa senza fatica, i vostri giudizi sono ragionati e la vita intellettuale è bene sostenuta. In coppia inizierete a fare qualcosa di veramente importante per il futuro. Se poi siete single, aspettatevi una sorpresa a fine pomeriggio. Risplendono, inoltre, le vostre doti umane e professionali.

Gemelli - Anche se il traguardo che in questo momento vi preme è uno solo è meglio suddividere gli interessi della giornata per non rendere stressante il suo svolgimento. La persona che vi ha rapito la mente e il cuore non deve diventare il solo oggetto dei vostri pensieri. La tua possessività potrebbe acuirsi fino al punto di farvi diventare eccessivi.

Accettate gli inviti degli amici, non accantonate le proposte di svago e divertimento solo per rendervi completamente disponibile al vostro lui o alla vostra lei.

Cancro - Giornata all’insegna di belle soddisfazioni affettive, di grandi prove d’amicizia, ma anche di un po’ di riflessione. In questo periodo siete maggiormente sensibili e potete avvertire l’interesse che le persone hanno nei vostri confronti e tra tanta gente che vi sta attorno non avete che l’imbarazzo della scelta nel decidere chi tenersi per amico. L’affinità è altissima con Gemelli e Acquario, un po' meno co coloro del Sagittario o del Toro. Stimolati da influssi energetici a muovervi più del solito, diventate sempre più partecipi del mondo che vi circonda e dei problemi degli altri.

Oroscopo e consigli delle stelle del 27 dicembre dal Leone allo Scorpione

Leone - Le stelle di oggi vi vedono abili nell’allacciare rapporti interpersonali decisivi grazie al senso di opportunità stemprato dal calore umano. Nell’ambiente prossimo dove si svolge la vostra vita quotidiana ci sono piacevoli cambiamenti e buone occasioni per fare pace con superiori, soci e partner. Lavoro e studio vanno a gonfie vele. Siate comprensivi con un collega o un collaboratore che ha bisogno di un aiuto morale. Puntate sull’energia del Sole e sulla dolcezza della Luna della sera per trovare la strada della felicità.

Vergine - Il gruppo di amici che vi siete creati può costituire una forza importante in questi giorni.

Una forma di sostegno notevole in caso di necessità. È importante imparare a condividere ogni momento felice o triste che sia con le persone che vi amano. Opportunità inattese e belle novità nel lavoro, ottima concentrazione nello studio. Ottimismo, saggezza, sincere confidenze nei rapporti interpersonali e, perché no, gratifiche sentimentali vi sono di grande aiuto per superare conflitti, chiarire dubbi e valutare con serenità eventuali cambiamenti. Presta maggiore attenzione a come ti muovi nell’ambiente di lavoro.

Scorpione - Se siete stimolati ad andare lontano per crearvi esperienze più piacevoli di vita, ma per qualsiasi ragione non potete farlo, accettate il presente senza desideri irragionevoli e godete delle gioie che possono dare le piccole cose, i gesti delle persone che vi vivono accanto o le situazioni positive della vita che, spesso, date per scontate.

Concedetevi un pomeriggio di shopping in compagnia di una persona che ha il potere di farvi stare bene. Concentratevi soprattutto su lavoro e sentimenti e lasciate perdere tutto il resto.

Astrologia di lunedì 27 dicembre dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Trovate del tempo tutto per voi stessi. Siete molto creativi in questo periodo, per cui prendete in considerazione ogni idea fuori dal comune che vi passa per la mente. Potrebbe esservi utile per risolvere tutti i problemi del passato. La giornata vi conferisce un’irragionevole impulsività e una certa confusione intima. Non lasciatevi sopraffare dal caos. È bene invece dedicarsi alla rimozione di ostacoli giacenti, di zavorra di cui liberarsi in tutti i campi.

Certe porte chiuse si stanno per aprire e voi dovete farvi trovare pronti ad entrare in un mondo tutto nuovo.

Capricorno - Durante il primo giorno dell'ultima settimana del mese, tra momenti di esaltazione e felicità, potrebbero comparire delle circostanze che vi bloccano e smorzano un po’ il vostro entusiasmo. La causa è la dissonanza di alcune stelle. Ma cogliere facilmente i lati positivi delle circostanze fa parte del vostro buon carattere e questo gioca a vostro favore anche per questo lunedì. Le stelle consigliano di assaporare le gioie dell’amore senza porti limiti. Oggi e domani è il partner che riesce a fornirvi gli stimoli più appropriati e che condivide il vostro desiderio di cambiamento rispettando le priorità.

Acquario - Per vostra natura siete molto selettivi nelle amicizie, amate circondarvi di persone che vi stimano e che vi vogliono bene e non esitate a ricambiare affetto e favori. In questo periodo, accompagnato da stelle amiche, il vostro circolo di sostenitori si sta allargando ancora di più. Da confidenze amichevoli con una persona di sesso opposto al vostro può nascere un’intesa diversa da quella che vi aspettate, molto più intrigante. Favorita ogni iniziativa che vi esorta al divertimento e al relax, ovviamente insieme ad amici fidati o persone amate.

Pesci - L'oroscopo per la giornata del 27 dicembre, grazie alla vostra socievolezza e al fascino solare vede scattare in questo ultimo lunedì di dicembre gli incontri giusti, simpatie immediate e forti attrazioni per l’altro sesso.

Un atteggiamento di conquista verso l’ambiente in cui vivete vi pone al centro dell’attenzione delle persone che amate. La fortuna vi assiste in questi giorni. Luna, Giove e Saturno in buon aspetto promuovono incontri, lasciano riaffiorare la possibilità d’incontrare vecchi amici. Divertimenti, coccole e bei momenti anche con il partner di sempre. progetti importanti nel lavoro.