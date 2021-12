Le previsioni zodiacali di mercoledì 8 dicembre 2021 sono pronte a rivelare come sarà la terza giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni zodiacali relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. In evidenza una Carta del Cielo abbastanza variegata, certamente in grado di cambiare gli attuali rapporti di forza tra i vari simboli astrali. La giornata di lunedì ad alcuni porterà successi da cavalcare, sogni da vivere con chi si ama, e magari anche qualche bella sorpresa. Per altri, invece, sarà un periodo tra alti e bassi, forse anche con qualche discussione o scenata di gelosia in ambito di coppia.

Il troppo lavoro e il relativo stress mentale a molti potranno far perdere la pazienza portando ad agire in malo modo.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci dando il meritato spazio all'Oroscopo del giorno 8 dicembre.

Previsioni astrologiche da Ariete a Cancro

Ariete - Con l’arrivo della Luna in Acquario, alcune vostre sicurezze vacillano, e posti con le spalle al muro, potreste sentirvi quasi in trappola. Cercate di affrontare il problema senza farvene fagocitare. Sta a voi trovare la soluzione migliore. Tirate fuori gli artigli, se non volete vedervi soffiare il posto da sotto il naso, e soprattutto non allentate la presa. Alla fine avrete la meglio voi.

Anche se le probabilità non sono del tutto a vostro vantaggio, non ve ne servono molte: basta quella giusta. Scintille all’interno del rapporto di coppia? Meno male, dato che in questo modo sarà davvero più facile riaccendere il fuoco della passione. Guardatevi dallo scarso entusiasmo e dai tiepidi sorrisi di cortesia. Siate voi stessi in ogni istante.

Toro - Porterete a termine numerose faccende, grazie all’appoggio della Luna in un segno d'Aria. Avete il carburante giusto per andare più veloci. L’esperienza insegna, ma solo se saprete improvvisare, potrete gestire alla grande qualche imprevisto. Le vostre attività riceveranno stimoli, sia dal punto di vista finanziario che sociale e umano.

Ciò che dovete fare è gestirle con passione. Non basta fare tutto a dovere, è necessario metterci qualcosa in più, quello che può fare la differenza. Non affaticatevi troppo e inutilmente, e soprattutto non insistete, quando non siete assolutamente certi di ciò che affermate con tanta foga. Fare una brutta figura di fronte a numerose persone non è affatto una bella sensazione, ammettetelo.

Gemelli - Contro ogni logica, un incontro o una telefonata inattesa vi procurano un forte batticuore, abbandonatevi al piacere di un’intensa emozione. Non rimandate un chiarimento in un rapporto di lavoro che è un po’ frustrante per la vostra creatività. Se con la persona amata respirate aria di tensione, evadete immergendovi in letture profonde.

Un consiglio: fate un controllo agli pneumatici dell'auto: vista la stagione, meglio prevenire. Per fare tesoro dei segnali che potranno arrivare del tutto fortuitamente, dovete fermarvi a guardare. Momento ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona ma fuggevole opportunità in campo finanziario. Operando con originalità, otterrete risultati più che lusinghieri anche dal punto di vista economico.

Cancro - La Luna in Acquario vi infonde la sua influenza positiva, facendovi ritrovare la fiducia in voi stessi e la tranquillità. Progetti da realizzare. Un vecchio sogno nel cassetto, visto alla luce della realtà attuale, potrebbe cominciare a delinearsi.

Vi saprete destreggiare fra svariate incombenze e ritagliarvi anche tempo per lo svago e il relax. Il lavoro vi darà più soddisfazioni del previsto. Un collega vi dichiarerà i suoi appassionati sentimenti. Accertatevi che non sia già legato sentimentalmente. Sprazzi di indecisione fungono da stimolo per non sbagliare: fate un bilancio della vostra attività lavorativa. Cercate di capire dov’è l’errore, fugando ogni dubbio. Per adesso accontentatevi di dare prestazioni modeste, facendo orecchie da mercante alle eventuali critiche.

Previsioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 8 dicembre predice trattative difficili in ambito lavorativo. Anche tra colleghi c’è qualcosa da discutere in merito alle aspettative sulle condizioni economiche attuali.

Coppia umorale e capricciosa in amore: salvati dal litigio grazie all’intervento di amici arrivati al momento giusto per pacificare la situazione. Maretta probabile anche in famiglia, soprattutto se vi tocca vedervela con suoceri e parentela del partner, compito arduo che in questo periodo vi mette l’uno contro l’altra. Increspature superficiali prodotte da astrali disarmonie, ma le acque più profonde sono calme e tranquille. In crescita la creatività e le finanze, tornate padroni dei vostri conti, più sereni riguardo al futuro e in grado di gestire affari complessi. Dalla vostra la coppia Luna-Giove e Nettuno, che cancella i dubbi e protegge spostamenti e commerci.

Vergine - Di energia ne avete da vendere, grazie alla Luna in sestile al Sole.

Questo mercoledì siete in grado di tenere testa a qualsiasi evenienza. Venere intanto vi suggerisce di esprimere i vostri veri sentimenti, ma vi esorta anche a stare attenti a soppesare bene le parole in caso di battibecchi. Sapete bene che non tutte le ciambelle riescono con il buco, ma quando bruciate l’arrosto e scuocete la pasta, allora c’è qualcosa che non va. Con il nervosismo nella testa è arduo mantenere un ruolino di marcia decente. Agitarvi non serve, pazientare e cercare di comprendere l'altrui punto di vista invece si, davvero molto! L’armonia è un traguardo difficile da raggiungere, ma dovete almeno provarci, se inseguite la serenità. Non è difficile essere in pace con se stessi e gli altri, basta volerlo e magari evitare puntigli o ripicche insensate.

Bilancia - Se volete raggiungere velocemente una maggiore indipendenza e autonomia, la congiunzione Sole-Mercurio di questo periodo è proprio quello che ci vuole per voi. Cercate di far valere le vostre opinioni, sempre più originali e ricche di contenuti innovativi. Nella dialettica andate alla grande, ma quando si tratta di concretizzare, avete bisogno di tempo e soprattutto di qualcuno che vi dia una mano. Chiedere sarà anche lecito, ma pretendere è certamente il modo peggiore per ottenere qualcosa. Sfruttate ogni mezzo e ogni risorsa che avete a disposizione, e vedrete che, anche se non sono moltissimi, saranno di sicuro a sufficienza. Molto probabilmente un traguardo che inseguite da tempo inizierà a farsi più vicino.

Pregustate la vittoria.

Scorpione - Grazie alla Luna in Acquario, potete contare su quel piccolo aiutino in più che può fare la differenza nel mondo agguerrito degli affari. Non ignorate una nuova amicizia che potrebbe in futuro diventare anche qualcosa di molto importante. Se avete dimostrato indifferenza nei riguardi di qualcuno, ora vi toccherà rimediare in qualche modo. Pur di non essere incolpati, siete disposti a fare qualunque cosa. Reagendo prima del rimprovero, aggiusterete una situazione delicata che sarebbe potuta degenerare. La disorganizzazione è il vostro punto debole, anche se alla fine, magari con fatica, riuscite sempre a cavarvela nel bene o nel male. Per colpa di Giove in quadratura a Marte, anticipare i tempi in un programma che avete a cuore sembra impossibile.

Siete molto in ritardo ma potete farcela.

Previsioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Protetti dagli astri, questo mercoledì siete nella condizione ideale per osare: è il momento di dare il via a quel progetto un po’ folle che da qualche tempo vi stuzzica. Vi butterete nell’impresa con entusiasmo, ma anche con la consapevolezza che tutto è un gioco. Sono gli affetti a darvi sicurezza: un po’ di possessività c’è, ma non v’infastidisce. A turbarvi, invece, sono gli atteggiamenti di sfida. Colleghi competitivi, voi v’impegnate per creare complicità di squadra, loro puntano al primo posto. A guidarvi sarà il desiderio di sperimentare piuttosto che l’ambizione. Meglio lasciare che le cose seguano il loro corso, senza forzarle.

Bello sentirsi utili svolgendo attività a carattere sociale; dopo il lavoro il volontariato è sempre ben accetto.

Capricorno - Ottima giornata per il lavoro e le finanze. Meno per l’amore, con la Luna da oggi in decima Casa: i cuori solitari si limitano a sognare. Lo stesso vale per i cuori occupati ma trascurati: vi concentrate sui divi preferiti per sfuggire la realtà. Coppia in parte serena. Per stare bene insieme non c’è bisogno di andare ai tropici o in una stimolante metropoli, vi basta condividere la quotidianità. Nell’amoroso pacchetto includete anche amici a quattro zampe, veri consolatori dei cuori solitari. Alla grande, come già anticipato, affari e lavoro. Se vi mancava l’occupazione giusta, complice una persona influente, trovate ciò che desiderate da sempre.

Prospettive di carriera anche per chi un’attività ce l’ha già. Perfino lo stipendio subisce un ritocco in positivo.

Acquario - Contatti e appuntamenti a getto continuo questo mercoledì, merito della presenza nel segno di una luna molto promettente. Se siete in partenza per un viaggio di affari andate a cuor leggero: tutto concluso a tempo record. Tempo libero da trascorrere con gli amici, condividendo progetti e convinzioni politiche e culturali. Una nuova e simpatica amicizia aprirà i vostri orizzonti, offrendovi l’occasione di occuparvi di un progetto che v’intrigherà moltissimo. Un po’ precipitosi e maldestri, a volte rischiate di eccedere se non ponete un freno alla vostra esuberanza. Con il partner trovate un’intesa speciale, scoprendo la chiave giusta per arrivare al suo giardino segreto ed entrarvi senza fare rumore. La Luna in questi giorni parla il vostro stesso linguaggio, quello delle emozioni profonde e dei sentimenti intensi.

Pesci - Le previsioni zodiacali di domani, mercoledì 8 dicembre, mettono l'accento sul fatto che meglio di così non vi potrebbe andare. Fortuna in viaggio, in pubblico e perfino negli acquisti importanti. Un rapporto si approfondisce e diventa solido. Per le coppie un po’ ossidate, l’intimità è un ottimo “ricostituente” da sfruttare a proprio vantaggio. Concluderete affari fruttuosi e se avete in mente l’acquisto di un immobile, troverete ciò che fa per voi. Lavoro o studio arretrato da recuperare? Mettetevi subito all’opera: incamerate dati con facilità e avete una memoria degna di un elefante. Sarete intuitivi ed empatici in una relazione che sta diventando sempre più profonda e passionale. Niente di esaltante, almeno sotto il profilo delle emozioni forti, ma parole inaspettate vi spingono a riconsiderare in senso buono fatti e persone.