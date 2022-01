Nel mese di febbraio troveremo sul piano astrologico il Sole spostarsi dal segno dell'Acquario (dove sosta Saturno) all'orbita dei Pesci (dove stazionano Nettuno e Giove). Mercurio, inoltre, cambierà domicilio passando dai gradi del Capricorno (dove risiedono Venere, Marte e Plutone) al segno dell'Acquario, mentre Urano rimarrà stabile nel segno del Toro.

Oroscopo mensile, riguardante lavoro e fortuna, favorevole per Capricorno e Acquario, meno entusiasmante per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Capricorno: alleanze. Seguendo le orme del celebre proverbio "L'unione fa la forza", i nati Capricorno dovrebbero accantonare il mood individualista, che spesso contraddistingue il loro modo di intendere la professione, e guardarsi attorno alla ricerca di nuovi soci o collaboratori.

Specialmente durante le prime tre settimane di febbraio, siglare un accordo d'alleanza lavorativa avrà ottime chance di risultare proficuo e duraturo per il segno Cardinale. Giorni fortunati: 7, 9 e 27.

2° posto Acquario: occasioni. Ad avere una marcia in più a febbraio saranno, c'è da scommetterci, i liberi professionisti o gli inoccupati di casa Acquario alla ricerca di una nuova comfort zone professionale. Malgrado le energie a disposizione non saranno molte e dovranno essere dosate con parsimonia, il segno Fisso potrà contare su ottime occasioni nella cerchia lavorativa. Un locale potrebbe chiudere e l'ex gestore svendere l'attrezzatura professionale a prezzi stracciati oppure si paventerà l'opportunità di aprire un e-commerce grazie a un'offerta vantaggiosa, con i nativi che saranno pronti a non perdere tali occasioni.

Giorni fortunati: 1, 10 e 11.

3° posto Leone: stacanovisti. Ciò che il parterre planetario sottrarrà ai nati Leone in termini di speranza verso il prossimo futuro, i felini lo bilanceranno mettendo in campo dinamicità e stacanovismo nel mese di febbraio, in particolar modo la prima decade. Eventuali ostacoli, imprevisti e colpi bassi di colleghi o concorrenza non dovrebbero spaventare nemmeno un po' il segno Fisso, il quale proseguirà dritto per la propria strada avendo ben chiaro la meta professionale da raggiungere, sebbene tale obiettivo vedrà probabilmente la luce da tarda primavera in poi.

Giorni fortunati: 15, 24 e 25.

I mezzani

4° posto Pesci: guadagni extra. Una o più entrate economiche supplementari rimpingueranno, con tutta probabilità le casse della seconda e terza decade di casa Pesci nel mese di febbraio. Derivanti da piccoli lavoretti per arrotondare, come la creazione di articoli homemade o la pitturazione dello steccato del vicino, permetteranno al dodicesimo segno zodiacale di togliersi qualche sfizio procrastinato più volte.

giorni fortunati: 19, 21 e 27.

5° posto Cancro: incontri. Nel corso della prima e dell'ultima settimana di febbraio i nati Cancro avranno buone chance di stringere la mano di una figura di spicco professionale, la quale diverrà particolarmente utile al loro sentiero lavorativo tra qualche tempo. Con la Bianca Signora di Terra che camminerà all'indietro e il Messaggero degli Dei in opposizione, però, sarà bene ponderare a dovere ogni parola proferita, perché il rischio di gaffe e, di conseguenza, di una cattiva prima impressione col boss sarà alto. Giorni fortunati: 2, 22 e 26.

6° posto Toro: intuitivi. Malgrado il quadrato Saturno-Urano e la scomoda posizione solare per le prime tre settimane, i nati Toro potranno contare sullo Stellium in Capricorno che, grazie soprattutto alla spinta mercuriale, potrebbe renderli particolarmente intuitivi sia sul fronte pratico che professionale.

Nulla sarà lasciato al caso e le idee che non potranno essere attuate in febbraio, saranno risposte nel metaforico cassetto per darle alla luce quando sarà il momento. Giorni fortunati: 9, 17 e 25.

7° posto Bilancia: routine. L'apparente stasi professionale con la quale dovranno, con ogni probabilità, fare i conti i nati Bilancia nel corso di febbraio farà storcere il naso al segno d'Aria, il quale ne avrà abbastanza della solita routine lavorativa. Avere a che fare coi soliti capi, colleghi e clienti, difatti, non andrà particolarmente a genio al segno Cardinale con la conseguente voglia dello stesso di virare su nuovi lidi professionali. Nel secondo mese dell'anno, specialmente nella seconda metà, ciò non sarebbe indicato per i nativi, in quanto sarebbe più che probabile ritrovarsi con un pugno di mosche in mano, ovvero senza un modo per sbarcare il lunario.

Giorni fortunati: 1, 16 e 21.

8° posto Gemelli: severi. Il mood frizzante e conciliante nel settore professionale, che hanno avuto i nati sotto il segno dei Gemelli negli ultimi mesi, potrebbe lasciar spazio, durante il mese di febbraio, a un atteggiamento inflessibile e severo, lasciando sorprese le persone con le quali hanno a che fare solitamente. Più che per volontà, il segno d'Aria sarà quasi costretto dal parterre planetario a divenire più rigido in questo periodo, quasi a volersi proteggere da alcuni comportamenti lavorativi altrui che non riesce ancora a mettere a fuoco. Giorni fortunati: 15, 17 e 18.

9° posto Ariete: fine mese flop. Mese in decrescendo quello che presumibilmente trascorreranno i nati Ariete sul versante lavorativo, in quanto i buoni presagi dei primi dieci giorni andranno pian piano sgretolandosi col passare del tempo, soprattutto in termini economici.

Le entrate economiche, quindi, latiteranno per seconda e terza decade ma lo scoglio più grande avverrà probabilmente dal 22 febbraio in poi, quando una spesa imprevista metterà in agitazione il primo segno zodiacale. Giorni fortunati: 5, 10 e 16.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: dubbiosi. Il segno Mobile sarà alle prese, c'è da scommetterci, con un febbraio colmo di incertezze circa le ultime scelte professionali prese, soprattutto tra coloro che si sono messi in proprio dall'estate scorsa in poi. Se prima Giove e Saturno a braccetto nell'amico Acquario promettevano rose e fiori, adesso che il Grande Malefico non riceve più il sostegno gioviale e perlopiù dovrà vedersela con Urano diretto, ecco che gli scenari lavorativi parranno celare più di un'insidia.

Se a ciò aggiungiamo lo Stellium quadrato dal 20 del mese, facile intuire come le menti native sembreranno in procinto di fare corto circuito, ma ciò sarebbe deleterio in quanto basterebbe attendere maggio per scorgere la luce in fondo al tunnel. Giorni fortunati: 2, 6 e 15.

11° posto Vergine: impazienti. Il neo professionale di casa Vergine per il mese di febbraio potrebbe essere rappresentato dalla smania di ottenere tutto e subito quando ciò non sarà fattibile. L'impazienza, difatti, è sempre una brutta bestia ma in questo mese invernale lo sarà ancor di più, in quanto il segno Mobile avrà enormi difficoltà a trarre giovamento dei risultati, seppur di piccola entità, che riuscirà a ottenere e preferirà lamentarsi a tutto spiano.

Giorni fortunati: 8, 17 e 19.

12° posto Scorpione: fiacchi. Eccezion fatta per gli ultimi dieci giorni di febbraio, il mese si presenterà probabilmente come oltremodo faticoso sul fronte lavorativo per i nati Scorpione, col segno Fisso che dovrà fare i conti con una mole ingente di mansioni da adempiere e un esiguo bottino energetico al quale attingere. Trovare il giusto equilibrio tra le poche forze a disposizione e le tante attività da svolgere sarà l'unico modo per scongiurare lo stress. Giorni fortunati: 4, 10 e 18.