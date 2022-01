Sabato 15 e domenica 16 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio dei Gemelli al Cancro, mentre Marte risiederà nel segno del Sagittario. Mercurio assieme a Saturno, invece, continueranno il moto in Acquario, così come Urano permarrà in Toro. Nettuno insieme a Giove, infine, resteranno stabili nel segno dei Pesci come il Sole, Plutone e Venere proseguiranno la sosta in Capricorno.

Oroscopo del weekend favorevole per Cancro e Scorpione, meno roseo per Vergine e Bilancia.

Sul podio

1° posto Cancro: attendisti. Sin dalle prime ore domenicali, i nati sotto il segno del Cancro parranno rendersi conto, grazie al sestile Luna-Urano, che sarebbe meglio assumere un mood attendista nelle questioni professionali, evitando di fare il passo più lungo della gamba, specialmente in termini economici.

Così facendo, il segno d'Acqua ridurrà al minimo il rischio di perdite finanziarie e di brutte figure coi clienti.

2° posto Scorpione: vogliosi di attenzioni. Fine settimana durante il quale i nati Scorpione potrebbero mettere in campo una gran voglia di attenzioni nel ménage amoroso che, fortunatamente, la dolce metà coglierà al volo riempiendoli di coccole.

3° posto Gemelli: mondani. Nella giornata di sabato, complice il Luminare femminile nella loro orbita trino a Giove, il segno d'Aria avrà buone chance di concedersi una parentesi mondana, magari facendo una capatina in quel locale esclusivo assieme alle amiche di sempre. Dal pranzo domenicale, invece, il focus nativo sembrerà spostarsi più sulle faccende pratiche riguardando il nido domestico.

I mezzani

4° posto Pesci: lavoro top. A differenza delle controversie professionali degli ultimi tre giorni, i nati Pesci potrebbero godere di un weekend sfavillante nella cerchia lavorativa, soprattutto la prima decade che riuscirà con semplicità ad avere delle ottime intuizioni per puntare su un nuovo target clientelare.

5° posto Capricorno: routinari.

Uscire fuori dagli schemi pratici e lavorativi abitudinari sarà, con ogni probabilità, un esercizio difficile da compiere per i nati Capricorno in queste due giornate invernali, col segno di Terra che raggiungerà ugualmente dei risultati ragguardevoli.

6° posto Leone: focus sul corpo. Quarantotto ore dove i felini concentreranno, c'è da scommetterci, gran parte delle loro attenzioni sul benessere corporale, sia per quanto riguarderà l'alimentazione che per ciò che concernerà l'aspetto estetico.

7° posto Acquario: affettuosi. Se da una parte la giornata di sabato avrà buone possibilità di riservare qualche grattacapo di natura relazionale ai nati Acquario, questi ultimi beneficeranno, invece, delle effemeridi più concilianti domenicali che li renderanno oltremodo affettuosi con le persone care.

8° posto Sagittario: bruciare le tappe. La spinta del pianeta rosso sommata alla retrogradazione del Messaggero degli Dei potrebbe indurre il segno Mobile, in particolar modo la seconda e terza decade, a divenire impazienti in merito a un progetto in essere ed essere indotti a bruciare le tappe in tal senso.

9° posto Toro: procrastinatori. Complice un transito marziale e lunare poco favorevole, specialmente sino alla mattinata di domenica, i nati Toro saranno probabilmente invogliati a rimandare alcune attività pratiche meno impellenti a data da destinarsi, così da scongiurare lo stress.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: carico di responsabilità. Nel settore professionale di casa Bilancia sarà probabile che i nativi dovranno fare i conti con un carico di responsabilità maggiore del solito, il quale li spingerà inevitabilmente a delegare alcuni compiti a colleghi e subalterni.

11° posto Vergine: distratti. Sabato e domenica un appannamento d'idee e intenti potrebbe colpire i nati sotto il segno della Vergine, rendendoli oltre distratti e poco avvezzi ad adoperarsi per adempiere eventuali impegni gravosi.

12° posto Ariete: bizzosi. Semaforo acceso sul rosso per i nati Ariete in questo weekend, soprattutto sotto il profilo della serenità interiore che avrà buone possibilità di latitare a pro di un pizzico d'insofferenza e una dose massiccia di nervosismo.