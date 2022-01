L'oroscopo del fine settimana che va dal 22 al 23 gennaio vedrà qualche piccolo malinteso in amore per i nativi Capricorno, colpa della Luna in quadratura domenica, mentre Cancro dovrà fare attenzione a delle polemiche sentimentali. Leone avrà modo di chiudere una settimana positiva in amore, mentre Acquario riceverà tante soddisfazioni sia in amore che al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 22 al 23 gennaio.

Previsioni oroscopo fine settimana 22-23 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: alti e bassi in amore in questo weekend per voi nativi del segno.

La Luna in opposizione durante la giornata di domenica potrebbe spingervi a fare qualcosa di sbagliato nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro invece saprete identificare un successo da un fallimento grazie a Mercurio. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale positiva per voi nativi del segno. Questo cielo sarà sgombro da nubi e potrete vivere come meglio credete la vostra relazione di coppia. Un po’ d'attenzione invece in ambito lavorativo, considerato che Mercurio in quadratura vi metterà sotto pressione. Affidatevi a Giove per portare a termine i vostri incarichi. Voto - 8️⃣

Gemelli: se la giornata di sabato non sarà granché per le questioni cuore, domenica potrete fare affidamento a una bellissima Luna in trigono per dare un po’ di brio alla vostra relazione di coppia, o risolvere eventuali problemi.

Sul posto di lavoro invece sarete piuttosto abili e anche un po’ audaci con i vostri progetti, e se avrete ragione, raggiungerete ottimi risultati. Voto - 7️⃣

Cancro: un cielo non così eccezionale secondo l'oroscopo del prossimo weekend. La Luna purtroppo non vi sarà di grande aiuto, soprattutto domenica, e potrebbero nascere diverse polemiche tra voi e la vostra anima gemella.

Sul fronte lavorativo Giove continua a darvi una mano con i vostri progetti, e proprio per questo non ci sarà alcun motivo di fare le cose in fretta. Voto - 6️⃣

Leone: previsioni astrali positive in questo fine settimana. Con la Luna ancora in buone posizioni, avrete modo di chiudere una settimana davvero romantica, in particolare se siete nati nella terza decade.

Sul fronte lavorativo qualche delusione purtroppo arriverà sempre, ma in generale, ricordatevi che la situazione è meglio rispetto a qualche tempo fa. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un fine settimana più che soddisfacente dal punto di vista sentimentale. La giornata di sabato in particolare, sarà ricca di emozioni grazie alla Luna nel segno. Domenica invece potreste essere più propensi a portare avanti un progetto iniziato con il partner. Nel lavoro non perdetevi in idee più grandi di voi. Voto - 8️⃣

Bilancia: la settimana si chiuderà con una buona notizia in amore. L'astro argenteo verrà a farvi visita domenica, e potrebbe rimescolare le carte per quanto riguarda i sentimenti. Sul fronte lavorativo invece scoprirete che con un po’ di impegno potreste ottenere di più.

Sfruttate dunque la posizione favorevole di Mercurio. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un weekend davvero romantico per voi grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, sarà il momento ideale per sfoggiare tutto il vostro fascino e romanticismo. Molto bene anche sul posto di lavoro, grazie a un forte Giove in trigono, che porta fortuna e vi aiuterà a fare carriera. Voto - 9️⃣

Sagittario: il vostro weekend potrebbe non iniziare benissimo per via della Luna in quadratura. Secondo l'oroscopo del fine settimana però, l'astro argenteo si sposterà in una posizione migliore domenica, e vi permetterà di recuperare terreno in amore. Per quanto riguarda il lavoro a piccoli passi avrete l'occasione di portare avanti i vostri progetti, ma con Giove negativo, meglio non strafare.

Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna in quadratura dal segno della Bilancia, potrebbero nascere diversi malintesi in ambito sentimentale, soprattutto nella giornata di domenica. Meglio evitare dunque le polemiche e non causare litigi. Sul fronte lavorativo invece otterrete discreti successi, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali che vedranno un cielo molto equilibrato secondo l'oroscopo. In amore ci penserà la Luna a darvi discrete soddisfazioni con il partner. Sul posto di lavoro invece idee, energie e voglia di fare saranno la chiave del successo. Voto - 9️⃣

Pesci: sarà un weekend tutto in risalita per voi nativi del segno. Se nella giornata di sabato ci sarà qualche piccolo problema di cuore, domenica sicuramente riuscirete a recuperare terreno. Per quanto riguarda il lavoro l'aiuto di Giove si rivelerà fondamentale per i vostri progetti. Voto - 7️⃣