L'oroscopo di martedì 11 gennaio 2022 è pronto a rivelare cosa riserveranno le stelle ai segni zodiacali rappresentanti la seconda sestina. Pertanto, ad essere messi "sotto torchio" in esclusiva Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, tutti indistintamente analizzati in merito ai settori del quotidiano riguardanti il lavoro e i sentimenti. Ansiosi di sapere quali saranno i segni considerati al "top" e quelli invece preventivati in probabile periodo "flop"? Certo che si, pertanto iniziamo subito a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 11 gennaio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 11 gennaio

Bilancia: ★★★★★. Giornata fantastica, almeno sulla carta, valutata nelle previsioni zodiacali di martedì con le ottime cinque stelle della buona sorte. Soprattutto in serata in molti vivrete dei momenti idilliaci con le persone alle quali volete bene: vi sentirete amati e ricambiati come non mai, questo regalerà un senso d'appartenenza a qualcosa di unico. In amore, dominerete la scena amorosa con esuberante vitalità. Momenti di esaltante passionalità: in coppia la temperatura sarà decisamente in linea con quella dei giorni migliori. Single, un ex amore potrebbe ripresentarsi improvvisamente dall’orizzonte del vissuto. Il cuore batterà all’impazzata, e voi?

Forse seguirete senza indugio quella voce che, piano, vi sussurrerà di riprovarci... Nel comparto lavoro, tutto procede come da programma: riuscirete a venire a capo di un imprevisto preoccupante, ma che con il tempo si rivelerà un’occasione.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni astrologiche per la giornata di martedì indicano che sarà positivo il periodo, dunque poco impegnativo e, in qualche occasione, potrebbe anche riservare qualche piccola gradevole sorpresina.

Concreta anche la probabilità che possa arrivare una risposta attesa da tempo. Per i sentimenti, lievi incomprensioni in merito a faccende pratiche, tuttavia facilmente aggirabili. In teoria la vostra linea è quella giusta, ma all’atto pratico siete spesso incoerenti o assenti: meditate! Single, se confidate in un incontro speciale, potreste anche essere accontentati, ma sappiate che la faccenda può prendere una piega molto seria.

Nel recarvi sul posto di lavoro, visto il periodo, magari tenendo conto di qualche possibile contrattempo per strada, partite con un buon margine di anticipo rispetto al consueto.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo dell'11 gennaio al Sagittario prevede una giornata davvero "super". Soprattutto in campo sentimentale, una meravigliosa Luna in Toro è pronta a regalare tanta passione, senz'altro darà una bella spinta all’intesa di coppia. Preparatevi a trascorrere una bellissima serata insieme alla vostra metà del cielo. In amore, il rapporto di coppia soprattutto se alle prime battute, assume un andamento armonico, vivacizzato da gesti affettuosi, fantasia e tanta allegria. Per i single, buone notizie: l'amore potrebbe arrivare all’improvviso da direzioni inaspettate e magari essere anche qualcuno lontano anni luce da come lo avevate sempre immaginato.

La parte riguardante il lavoro, ordine e sistematicità a volte non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi, ma se ci mettete un pizzico di fantasia la vittoria è sicura.

Oroscopo e stelle del giorno 11 gennaio

Capricorno: ★★★★★. Giornata di martedì messa in preventivo con le cinque buone stelle dei periodi top. In questa giornata sentirete il vento soffiare a vostro favore e molte delle vostre aspettative non andranno deluse. Comunque, non dimenticate il rispetto delle regole, sempre... In merito agli affetti, sacrificate un po’ della vostra libertà a favore di chi vi vuole bene. È il momento di dimostrare l’amore con molti fatti e poche parole. Single, una certa insoddisfazione richiede delle risposte.

Attraverso un confronto sereno e franco, potete cambiare ciò non va in un presunto rapporto a due. In ambito lavorativo puntate tutto sul fattore sorpresa. Prendete il vostro interlocutore in contropiede, senza dargli tempo per riflettere. Nel mentre, non siate invidiosi se qualcuno fa carte false pur di mettersi in luce. In genere tali successi, come le meteore, non durano mai molto a lungo.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno svelano la possibilità di trovare un martedì "sottotono". Gli astri indicano proprio questo, purtroppo. In massima parte sarete particolarmente concentrati solo su voi stessi, a tal punto da dare poca considerazione a chi vi è accanto. In campo sentimentale, combinazione astrale non consigliabile per eventuali dichiarazioni d’amore, riappacificazioni o incontri a qualsiasi titolo.

Incontrando una ex-fiamma vi accorgete che il ricordo non corrisponde affatto alla realtà e finalmente potete mettervi il cuore in pace... Single, per scacciare quella fastidiosa sensazione di non essere amati, dimostratevi più aperti e chi sapete (forse) risponderà con maggiore attenzione. Nel lavoro, la precisione è importante, ma a volte è meglio sorvolare sulle inesattezze, per mantenere una buona armonia con i colleghi.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 11 gennaio preannuncia a voi nativi una giornata "flop", abbastanza negativa, e su questo non ci piove! Purtroppo, gli astri hanno messo in luce un frangente poco positivo per il fatto che Nettuno sarà sotto quadratura da Marte. Potrebbero nascere discussioni difficili da terminare.

Forse sarete pure parecchio agitati e in qualche caso non riuscirete a calmarvi. In amore avete la testa confusa e non siete sicuri delle scelte, specie se il partner vi tiene il fiato sul collo e pretende da voi l’impensabile. Per coloro ancora single invece, per poter vivere una giornata accettabile cercate di superare le incertezze, frutto di un’inguaribile gelosia, e sforzatevi di integrare le diverse esigenze. Nel lavoro forse avrete difficoltà ad adeguarvi alle nuove tecnologie o ai nuovi termini in uso nel settore. Cercate di fare esperienze mirate.

Classifica oroscopo dell'11 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata dell'11 gennaio è pronta a portare fortuna a più di qualche segno.

Decisi a sapere in quale posizione si trova vostro segno zodiacale di nascita? Certi della risposta affermativa iniziamo a svelare il simbolo dello zodiaco additato come migliore in assoluto tra il filotto dei dodici. In questo caso il riferimento è tutto per il Sagittario, considerato in splendida giornata, quindi sottoscritto al "top" e sugellato dall'ottimo primo posto in classifica. Martedì andrà molto bene anche per altri quattro segni, tutti considerati a cinque stelle: andiamo a scoprirli insieme a tutti gli altri analizzando il prospetto loro dedicato.

Le stelline di martedì 11 gennaio: