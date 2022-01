L'oroscopo di mercoledì 12 gennaio 2022 è pronto a partire in quarta, ben disposto a regalare sogni e speranze a voi lettori. Sotto analisi quest'oggi, la nuova classifica stelline completa per tutti i segni e le immancabili previsioni zodiacali riguardanti l'amore e il lavoro, quest'ultime relativamente ai segni della seconda sestina. Decisi a scoprire chi avrà un mercoledì positivo e chi invece dovrà attendere tempi migliori? Andiamo pure a iniziare togliendo il velo all'Oroscopo del giorno 12 gennaio su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 12 gennaio

Bilancia: ★★★★. Giornata di centro settimana valutata con le semplici quattro stelle relative alla normale positività. In qualche caso, forse, non avrete le idee chiarissime ma in compenso vivrete un periodo molto dolce sotto il profilo sentimentale. In amore avrete la testa confusa e non sarete troppo sicuri di eventuali scelte, specie se il partner vi dovesse tenere il fiato sul collo pretendendo da voi quasi l’impensabile. Single, sarete alle prese con dubbi e incertezze di ogni tipo: avete smarrito la direzione? La strada indicata dal cuore è la migliore, porta dritta a destinazione. Nel comparto lavoro, cercate di tenere i piedi e la testa ben ancorati a terra.

Il successo a cui ambite non si costruisce dall’oggi al domani, richiede tempo.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì sottolineano il fatto che potrebbe prendere forma un periodo non troppo positivo, sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative. In generale vi sentirete irrequieti e poco disponibili: colpa dello stress, fautore di contrasti e ripicche.

Per i sentimenti, specie se una relazione è iniziata da poco, lasciate al tempo il compito di farla crescere e alle vostre attenzioni di fortificarla. Single, soprattutto se in cerca di avventure, oggi tornerà utile tenere a mente un famoso proverbio secondo il quale "tanto va la gatta al lardo": fatevi un esamino e traete da voi eventuali conclusioni.

La parte riguardante il lavoro evidenzia la fortuna di poter contare sull’intelligenza e sul buonsenso che, associandosi ad un intuito spiccato, costituiranno delle armi davvero imbattibili.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 12 gennaio al Sagittario preannuncia l'arrivo di un mercoledì senza dubbio davvero positivo. Le stelle indicano che tutto trascorrerà senza problemi, in modo calmo e sereno. Qualcuno potrebbe perfino iniziare un nuovo cammino di vita: convivenza, matrimonio, nascita. In amore, lasciate che le emozioni fluiscano con spontaneità e che il cuore si esprima liberamente. Visto l'ottimo periodo, non vale la pena impuntarsi solo per orgoglio. Per i single, se desiderate un nuovo amore, è la giornata giusta per mettervi in mostra e conquistare chi vi piace.

Nuovi amori fioriscono quasi per incanto e il vostro caloroso slancio contagia chiunque. Nel lavoro, una proposta di collaborazione in un campo che vi appassiona rilancia l’entusiasmo e mette in circolo aria nuova ed energia positiva.

Oroscopo e stelle del giorno 12 gennaio

Capricorno: 'top del giorno'. Partirà in modo ottimale questa porzione di settimana, con un mercoledì pimpante e positivo oltre l'immaginario. A portare una ventata di positività, la Luna in trigono al vostro Sole. Ottime e abbondanti le opportunità di miglioramento in ogni campo. In merito agli affetti, se siete da poco in coppia o innamorati da una vita ma non avete ancora deciso di convivere, non indugiate oltre e organizzate una cenetta a due.

Col vostro romanticismo, tutto si tingerà di rosa: e vissero tutti felici e sorridenti. Single, per una volta tutto sotto controllo, forse anche troppo. Almeno in amore, ogni tanto, non guasterebbe movimentare le cose, magari con una sorpresa da "wow". Nel lavoro, sarete felici di constatare la vostra crescita professionale. Ora è il momento di porsi delle domande riguardo agli obiettivi futuri.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno annunciano un giorno positivo, anche se potrebbe riservare momenti anche impegnativi. Ma questo fa parte del gioco. Un certo nervosismo potrebbe serpeggiare nell'aria a metà pomeriggio per poi diluirsi nelle ore successive. Una soluzione: spegnete le fiamme del risentimento e favorite il buon dialogo.

In campo sentimentale, più che competere ed essere bruschi, converrebbe cercare la mediazione e riflettere prima di saltare a conclusioni dannose e affrettate. Single, complice la Luna in Toro, stuzzicate chi vi piace con una trovata a sorpresa, magari anche un po' piccantina, al punto giusto: la fantasia di certo non vi manca. Nel lavoro, rigate dritto e andrete sul sicuro, ma nel contempo tenete gli occhi bene aperti: soluzioni insperate sono lì, a portata di mano.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 12 gennaio predice la presenza di un periodo lento, a tratti farraginoso, valutato dalle stelle con il poco piacevole "sottotono". Avrete forse il desiderio di rimanere un po’ da soli con voi stessi, magari di ritagliarvi uno spazio tutto vostro.

L'umore ballerino poi, in qualche caso potrebbe rovinare un rapporto, soprattutto se già in lieve crisi: siate comprensivi e pazienti. In amore la buona notizia è che la mareggiata è ormai alle spalle, quella cattiva è che, nonostante ciò, sarete ancora in balia di onde anomale. Per coloro ancora single una raccomandazione: non fate nulla che possa compromettervi, state fermi ad aspettare che passi la bufera. La quiete sarà dolcissima, dopo la tempesta. Nel lavoro attriti e incomprensioni rendono pesante il clima nell’ambiente professionale, spingendovi a valutare l’offerta della concorrenza.

Classifica oroscopo del 12 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 12 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Ebbene, diciamo subito che questo giro di boa settimanale vede super-favorito tra i dodici dello zodiaco il simbolo del Capricorno. Il segno di Terra in questione avrà dalla sua parte la Luna, in splendido trigono al Sole: garantite ottime chance in campo sentimentale nonché nelle attività lavorative. Scopriamo gli altri segni analizzando il prospetto seguente.

Le stelline di mercoledì 12 gennaio: