Secondo l'oroscopo del 13 gennaio i nati sotto il segno del Toro sono molto carichi sul lavoro. Gli Scorpione sono in grande ripresa, mentre i Gemelli devono farsi forza, c'è una piccola battuta d'arresto.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: piccola battuta d'arresto per i nati sotto questo segno. Imparate a prendere in maniera positiva anche le situazioni più ostili. Ricordate che quello che non vi uccide, non può far altro che fortificarvi.

11° Cancro: le previsioni dell'Oroscopo del 13 gennaio continuano a vedere i nati sotto questo segno in un impasse- Se non sapete in che direzione andare, o avete paura a fare una scelta, trovate il coraggio nelle persone che amate.

10° Capricorno: in amore è importante mettersi in gioco e mettere da parte i vecchi rancori. Se una situazione è superata, allora non c'è più bisogno di rimuginare su di essa.

9° Acquario: oggi vi sentite un po' preoccupati per una faccenda inerente alla vostra sfera personale. Cercate di evitare di riversare sul lavoro le vostre frustrazioni, così come sulle persone care.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: non abbiate paura di dire quello che pensate. Sia in amore sia nel lavoro è importante essere sempre onesti, con se stessi e con gli altri.

7° Leone: l'oroscopo del 13 gennaio esortano i nati sotto questo segno a non prendere sotto gamba certe situazioni. Cercate di prestare attenzione ai dettagli, qualunque ambito essi riguardino.

6° Pesci: le stelle vi invitano ad essere cauti per quanto riguarda il lavoro. Venere è in aspetto positivo e questo agevolerà di gran lunga la nascita di rapporti interpersonali.

5° Toro: giornata interessante sotto più punti di vista. In amore potrebbero aprirsi degli scenari che non avevate mai preso in considerazione. Dal punto di vista professionale, invece, siete sicuri di voi.

Oroscopo segni fortunati 13 gennaio

4° in classifica Vergine: in amore siete molto presenti e partecipativi. Dal punto di vista delle amicizie siete persone che si danno tanto, pertanto, rimanete male se non venite ricambiati allo stesso modo.

3° Bilancia: le stelle vi esortano a prendere con maggiore ottimismo le cose che vi capiteranno.

L'Oroscopo del 13 gennaio vi invita ad essere meno timorosi, in quanto il periodo è prolifero.

2° Ariete: chi ha intenzione di cimentarsi in nuove avventure, sia in ambito sentimentale sia professionale, farebbe bene a non aspettare troppo. Imparate a mettere da parte l'orgoglio in amore.

1° Scorpione: momento di grande rinascita sia per le faccende di cuore sia per quelle professionali. Dopo aver passato qualche giorno di alti e bassi, finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo.