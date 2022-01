L'Oroscopo di giovedì 13 gennaio 2022 preannuncia una giornata ricca di soddisfazioni, ma non per tutti i segni. Ansiosi di dare un valore all'amore e al lavoro in vista del prossimo giovedì? Come sempre, in questa sede, a fare i conti con i capricci delle stelle i sei segni rappresentanti la seconda tranche dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A dar smalto al periodo l'arrivo della Luna in Gemelli, altamente positiva in amore anche per l'Acquario e pochi altri. Nel settore del simbolo astrale di Aria citato poc'anzi si consuma un rapporto astrologico altamente positivo per lo stesso segno: la congiunzione già in atto tra Saturno e Mercurio.

Interessantissimo altresì il trigono Urano-Venere, quest'ultimo posizionato nel settore del Capricorno.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 13 gennaio impostato sulla sestina compresa da Bilancia a Pesci, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 13 gennaio

Bilancia: ★★★★. In arrivo un giovedì 13 gennaio in linea con la media positività. Di certo quasi tutta la giornata di centro settimana richiederà una certa attenzione da parte vostra, soprattutto in ambito interpersonale e nei rapporti con i famigliari. Cimentatevi in imprese anche ambiziose, in avventure del cuore e dello spirito: la forza ora non vi manca.

In amore, più che competere ed essere bruschi, converrebbe cercare la mediazione e riflettere prima di saltare a conclusioni dannose e affrettate. Single, la vostra risaputa serietà potrebbe dare momentaneamente forfait e con grande piacere vi lascerete catturare dal fascino di un’avventura fuori dagli schemi. Nel comparto lavoro sentirete il desiderio di fermarvi a riflettere per dare una svolta ad alcune situazioni insoddisfacenti.

Soluzione insperata a un problema che vi assilla da un po'.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali del giorno vi vedono leggermente sotto stress, in quanto il periodo è stato classificato con l'antipatica spunta dei momenti "sottotono". Il consiglio è di non lasciare che eventuali piccole incomprensioni creino tensioni inutili.

Per i sentimenti in questo giovedì un’aria capricciosa aleggia sul rapporto. Vi sentite imprigionati a doppia mandata nel tran tran e vorreste essere lontano mille miglia. Single, non rimandate un appuntamento solo perché non siete in vena e i dubbi vi hanno preso d’assalto. Tiratevi a lucido e non esitate. Se l’amore è in ritardo, aspettate prima di dichiararvi delusi. Forse non avete usato la tattica giusta o non vi siete guardati bene intorno. Nel lavoro per realizzare alcuni dei vostri progetti troverete un appoggio nei familiari: grazie al loro sostegno procederete molto più veloci.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 13 gennaio al Sagittario valuta abbastanza positivamente la giornata. In qualche caso comunque, soprattutto a metà/fine periodo, potrebbe arrivare qualche inatteso intoppo.

Forse un piccolo litigio in mattinata sarà subito rimpiazzato da una ritrovata armonia. In amore un atteggiamento troppo passivo vi procura inevitabilmente insoddisfazione e qualche rimorso di coscienza. Ottime premonizioni nel frattempo vi guideranno verso scelte importanti. Datevi da fare al massimo per conquistare ciò che davvero vi interessa. Per i single, la situazione affettiva appare in miglioramento, quindi attenti ai passi falsi, per quanto ghiotte siano le occasioni che vi ronzano intorno. La parte riguardante il lavoro, progetti da avviare: potrete avvalervi della collaborazione anche di persone che finora vi hanno osteggiato.

Oroscopo e stelle del giorno 13 gennaio

Capricorno: ★★★★★.

La giornata si presume possa essere più che ottima. Venere in spettacolare trigono da Urano in Toro è pronta a regalare novità interessanti e sorprese in molti settori. Il consiglio: prevenite possibili momenti di stanchezza dedicando più tempo al riposo. In merito agli affetti, il periodo per molti va a gonfie vele, ma non devono esserci segreti nella coppia. Manifestate apertamente e senza timidezza quello che avete nel cuore. Single, se qualcosa o qualcuno avesse messo un freno ai vostri progetti, esaminate accuratamente la situazione e poi ripartite, facendo tesoro dell’esperienza. Nel lavoro guarderete al futuro con fiducia e ottimismo e cambierete il modo di affrontare le cose. Vedere il bicchiere mezzo pieno, specie oggi, vi fa stare certamente meglio che vederlo mezzo vuoto.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano questa parte della settimana quasi tutta all'insegna della piena positività. Saturno, Mercurio e Luna favoriranno incontri, relazioni e programmi, dando una grossa mano in caso di scelte importanti da fare. In campo sentimentale ottima intesa nella coppia. Se siete presi da nuovi interessi, provate a condividerli col partner: insieme sarà ancora più divertente. Single, l’amore potrebbe bussare alla vostra porta, ma chissà che andando ad aprire non vi troviate di fronte una vecchia conoscenza. Nel lavoro, invece di affannarvi per arrivare primi, mettete in comune le idee e scoprite il piacere di collaborare. Nella professione state riscuotendo successo, quindi non avete motivo per essere scontenti del vostro operato.

Siete solo troppo nervosi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 13 gennaio prevede un giovedì sottoscritto dalla normalità, in questo caso sottolineato con quattro stelle. In alcuni casi astri parzialmente favorevoli consentiranno momenti abbastanza appaganti. In amore il cuore batte tranquillo, senza ansie né turbamenti. I rapporti procedono all’insegna dell’armonia, proiettati verso il domani. Un saggio consiglio: non riversate fra le mura domestiche le tensioni dall’esterno. Se le cose non girano come vorreste, provate a fare il punto della situazione e riflettete prima di agire. Per coloro ancora single: il comportamento di una persona vi ha ferito? Piuttosto che tirare facili conclusioni, magari affrettate, fareste meglio a chiedere un chiarimento.

Nel lavoro in vista nuove prospettive. Dedicate un po’ di tempo alla programmazione degli impegni.

Classifica oroscopo del 13 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 13 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Ecco le stelline di giovedì 13 gennaio:

1° posto - Top del giorno: Gemelli (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine, Capricorno, Acquario;

3° posto - ★★★★: Ariete, Toro, Bilancia, Sagittario, Pesci;

4° posto - ★★★: Leone, Scorpione.

In prima posizione questo giovedì, come si evince dallo schema relativo alla classifica, risulta essere Gemelli, segno valutato in splendida giornata grazie all'arrivo della Luna nel segno.

Affollatissima la seconda posizione in scaletta, con ben quattro segni indicati alla pari da cinque stelle indicative di periodo fortunato. Poco o nulla da aspettarsi invece coloro nativi del Leone e dello Scorpione, in questo frangente valutati in giornata "sottotono", pertanto relegati in coda al gruppo.