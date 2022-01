Le previsioni dell'oroscopo del 15 gennaio esortano i nati sotto il segno dei Pesci ad essere più controllati. I Vergine son in grande forma, mentre gli Scorpione vivranno delle novità molto interessanti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Acquario: non prendete decisioni dettate dalla rabbia e, soprattutto, non fate passi falsi per quanto riguarda il lavoro. Anche se alcune cose non vi stanno bene, meglio mantenere la calma.

11° Sagittario: l'Oroscopo del 15 gennaio vi esorta a vivere questo fine settimana con cautela e calma.

Non accettate troppi incarichi, il weekend è dedicato anche ad un po' di sano e meritato relax.

10° Capricorno: se non siete pienamente soddisfatti degli obiettivi che avete raggiunto fino a questo momento, forse è il caso di fare un passo indietro. Ricordate che non è mai troppo tardi per cambiare idea.

9° Pesci: cercate di essere cauti e razionali, soprattutto sul lavoro. Chi svolge una professione a contatto con il pubblico deve cercare di mantenere il self control.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: i nati sotto questo segno devono prestare un po' di attenzione alle relazioni interpersonali. Non date nulla per scontato e, soprattutto, non abbiate la presunzione di sentirvi invincibili.

7° Gemelli: dal punto di vista delle relazioni state vivendo un momento di grande ottimismo e positività. Sul lavoro, invece, potrebbero esserci delle piccole battute d'arresto. Occhi ben aperti.

6° Cancro: ripresa per quanto riguarda le faccende di cuore. Chi convive deve imparare a rispettare gli spazi dell'altra persona senza invaderli.

Sul lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti.

5° Toro: siete un po' incerti sul da farsi, soprattutto per quanto concerne il lavoro. Se siete dinanzi un bivio allora è necessario essere cauti e valutare attentamente i pro e i contro.

Oroscopo 15 gennaio segni fortunati

4° in classifica Scorpione: per i Scorpione sta per cominciare un periodo fervido di novità.

Non permettete a nessuno di dirvi quello che potete o non potete fare e andate sempre dritti per la vostra strada.

3° Bilancia: l'oroscopo del giorno 15 gennaio vi invita ad essere propositivi. Sia in ambito professionale sia in amore avete la Luna favorevole, quindi osate un po' di più.

2° Ariete: forza e determinazione sono caratteristiche che accompagneranno questi giorni. Non siate timorosi di prendere decisioni importanti, la cosa fondamentale è essere sempre sicuri di sé.

1° Vergine: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Se state vivendo una situazione incerta, da oggi le cose potrebbero apparirvi decisamente più chiare.