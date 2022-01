L'oroscopo di sabato 15 gennaio 2022 toglie il velo alla classifica stelline valida per tutti i segni, mettendo altresì a nudo le previsioni zodiacali riguardanti in questo caso la seconda sestina dello zodiaco. Dunque, occhi puntati su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Prima di iniziare con la consueta anteprima sui segni migliori e peggiori del periodo, è necessario mettere in evidenza un transito interessante: l'ingresso della Luna in Cancro, passaggio interessantissimo per coloro nativi dei Pesci. A tal proposito, visto l'ottimo cielo astrale nel periodo, gli astri preannunciano una giornata super-positiva anche a tutti coloro appartenenti ad Acquario e Pesci, coppia valutata con le cinque stelline dei periodi fortunati.

Decisamente a rallentatore l'inizio del weekend per Bilancia, Scorpione e Capricorno, costretti in questo frangente a rappresentare le posizioni in coda al gruppo.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 15 gennaio su amore e lavoro, per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 15 gennaio

Bilancia: ★★. Il prossimo sabato sarà poco confortevole per la maggior parte di voi. In generale potreste ritrovarvi con spese impreviste, specialmente su ciò che avevate programmato, questo vi porterà fuori budget. Anche in amore tutto o quasi si farà più difficile, in alcuni casi anche assai problematici. Insoddisfazione e umore non troppo buono nel periodo saranno i vostri scomodi compagni di viaggio: quanto di più inadatto per riuscire a convivere serenamente.

Single, in arrivo rapporti sociali vivacissimi e occasioni d’incontri numerose. Se anche non sarà amore, saranno comunque amicizie solide e durature. Nel comparto lavoro, la situazione non è delle migliori, ma la differenza potrebbe farla il vostro intuito, in questo periodo straordinariamente vivace e spiccato.

Scorpione: ★★★★.

Le previsioni zodiacali di sabato indicano l'arrivo di un giorno quasi "buono", anche se non sarà avaro di momenti un po' più impegnativi. Potreste vedere tutto in maniera critica o dubbiosa: meglio essere prudenti per evitare passi falsi. Per i sentimenti, nel frangente non sopportate niente che somigli a routine e quotidianità ma, specie se siete già accasati, state lontani dai colpi di testa.

Ma se riuscirete ad avere la vostra dose quotidiana di coccole e tenerezze, la giornata per voi non trascorrerà invano. Single, vita sociale intensa e numerosi incontri. Cercate l’anima gemella puntando alla qualità del rapporto, anche sotto il profilo economico. Nel lavoro, le occasioni favorevoli non vi mancano. Il problema è che spesso avete le idee piuttosto confuse, tanto da non essere capaci di approfittare di opportunità e occasioni.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 15 gennaio al Sagittario svela la possibilità di essere molto furiosi per un giorno abbastanza difficile da sbarcare. A dare problemi saranno Luna e Nettuno, il primo in opposizione e l'altro in quadratura al vostro Marte. In amore, momento delicato, specialmente sotto il profilo familiare.

Ma, per fortuna, nel corso della seconda parte del weekend vi rifarete, riuscendo a prendervi una pausa per riflettere un po’. Per i single, siamo alle solite: date il là a mille iniziative che però, come spesso vi accade, finite con l’abbandonare a metà strada. Siate più costanti. Vi siete fatti condizionare dalle abitudini dei vostri amici e avete preso qualche “vizietto” poco salutare. La parte riguardante il lavoro vede frequenti eventuali momenti di confusione, favoriti dalle distonie di Nettuno. Cercate di pianificare il vostro lavoro e non scoraggiatevi.

Oroscopo e stelle del giorno 15 gennaio

Capricorno: ★★★. In arrivo un sabato sottolineato dal simbolo del sottotono, con la parte finale della settimana pronta a fare flop.

In pratica non sarà una giornata troppo facile soprattutto a causa del vostro temperamento, spesso eccessivamente polemico. Vi tocca navigare a vista con riflessi pronti e intuito: sono questi gli strumenti per superare gli odierni e numerosi inconvenienti. In merito agli affetti, forse questo sabato sarete un po’ assenti nella vita di coppia, ma per un nobile motivo: aiutare un amico in difficoltà; il partner capirà. Single, i problemi personali continuano a rappresentare un pesante bagaglio: dovreste affrontarli a viso aperto una volta per tutte cercando di risolverli. Nel lavoro, mancanza di volontà e superficialità sono il vostro odierno e scomodissimo bagaglio, che potrebbe portarvi a commettere imprudenze.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno vedono il periodo certamente meraviglioso per tanti voi. In molti casi arriverete ad una svolta importante che potrebbe migliorare anche la fiducia nel futuro. Magari, deciderete di fare qualcosa di speciale, sarete sereni e rilassati. In campo sentimentale, mille proposte e altrettante idee per organizzare con largo anticipo le vostre vacanze estive. Con la persona del cuore state progettando scenari da favola... Single, non è nel vostro carattere farsi allettare dalla possibilità di qualche scappatella. Perciò lasciate stare: non fa proprio per voi. Nel lavoro, non stateci a pensare troppo: se per realizzare il sogno che coltivate da tempo dovete ricorrere ad un pizzico di opportunismo, poco male!

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 15 gennaio preannuncia un avvio di weekend ben oltre la media positività, per la maggior parte di voi nativi. In base alle stelle presenti nel vostro cielo astrologico, sarà un giorno molto fortunato a livello sentimentale con anche spunti fortunati a livello lavorativo. In amore questa Luna in Cancro, dolce e raffinata con i segni di Acqua, parla un linguaggio romantico, fatto di tenerezze e di attenzioni. Clima di coppia in deciso miglioramento sin dalla primissima mattinata. Per coloro ancora single alla base del senso di scontento che vi pervade c’è qualche problema irrisolto del passato; prendetene atto e avrete la soluzione in mano. Nel lavoro nonostante questo sia un periodo un po’ duro come pure nello studio, riuscirete ad impiegare bene le vostre energie.

Classifica oroscopo del 15 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 15 gennaio è disponibile per essere consultata. Ansiosi di conoscere in anteprima quali, tra i dodici simboli dello zodiaco, avranno la fortuna di essere assegnatari delle posizioni top? Certi della risposta, iniziamo subito con l'evidenziare il segno migliore in assoluto, il Cancro, questo sabato posizionato meritatamente al primo posto in classifica grazie alla presenza della Luna nel settore. A dare compagnia al segno di Acqua altri quattro fortunati, in questo caso valutati con le cinque stelline della buona sorte: Toro, Gemelli, Acquario e Pesci. In coda alla scaletta invece troviamo ben quattro segni: li andremo a svelare immediatamente analizzando lo schema seguente preposto a tale scopo.

Le stelline di sabato 15 gennaio: