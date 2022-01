Secondo l'oroscopo del 18 gennaio, i nati sotto il segno del Sagittario devono essere meno orgogliosi. Gli Ariete sono in forma, mentre i Cancro possono finalmente recuperare in amore.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: i nati sotto questo segno stanno vivendo un periodo un po' controverso dal punto di vista delle emozioni. Cercate di mantenere la calma e di prendere decisioni troppo affrettate.

11° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del 18 gennaio vi invitano a prestare Maggiore attenzione ai rapporti di coppia, specie si va avanti da parecchio tempo.

Talvolta è necessario essere creativi per non cadere nel banale.

10° Sagittario: state vivendo un momento di confusione e agitazione. Cercate di mettere da parte l'orgoglio e di trovare un punto d'incontro con le persone care.

9° Pesci: i nati sotto questo segno stanno vivendo un momento un po' particolare in quanto molti di voi si sentono demotivati. Cercate di trovare la giusta carica dentro di voi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: oggi è una giornata piuttosto produttiva per i nati sotto questo segno, tuttavia, potrebbe esserci qualche disguido. In ambito sentimentale è meglio se rimandate una discussione importante.

7° Scorpione: i nati sotto questo segno si trovano sulle montagne russe delle emozioni.

L'oroscopo del 18 gennaio vi invita ad essere un po' più equilibrati e a non vedere sempre tutto o bianco o nero.

6° Acquario: le emozioni sono la parte predominante della vostra vita in questo momento. Se siete vincolati ad un rapporto di coppia è importante che veniate incontro alle esigenze del partner. I single, invece, potrebbero ricevere delle belle sorprese.

5° Bilancia: momento abbastanza interessante per quanto riguarda il lavoro. Anche in ambito sentimentale ci sono delle belle novità in arrivo, tuttavia, è meglio non essere troppo precipitosi.

Oroscopo 18 gennaio segni fortunati

4° in classifica Gemelli: siete alquanto battaglieri in questi giorni. La settimana è cominciata con una grande forza e istinto di dominazione, pertanto, non perdete questa grinta.

3° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 18 gennaio vi invitano ad essere pazienti in quanto le belle soddisfazioni arrivano sempre per coloro i quali sanno aspettare. Anche in amore ci sono novità.

2° Toro: interessanti risvolti sul fronte professionale. Un affare molto importante potrebbe essere concluso proprio in questi giorni punto cercate di mantenere la calma e i nervi saldi.

1° Cancro: finalmente potrete tornare a sorridere in amore. Le ultime settimane sono state piuttosto complicate, tuttavia, tutto è bene quel che finisce bene. Chi ha da poco chiuso una relazione, invece, o guardare al futuro con entusiasmo.