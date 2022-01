Secondo l'oroscopo del 2 febbraio i nati sotto il segno dell'Ariete devono seguire di più il proprio cuore. I Leone sono un po' indecisi, mentre gli Scorpione devono essere audaci.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: spesso vi lasciate convincere da quello che pensano gli altri e finite per agire senza seguire appieno il vostro cuore. Questa è una cosa del tutto sbagliata specie per quanto riguarda l'amore.

11° Gemelli: non abbiate la convinzione che tutto vi sia dovuto. L'Oroscopo del 2 febbraio, infatti, vi invita a lottare per ottenere i vostri obiettivi.

In amore si potrebbe sentire il peso della routine.

10° Leone: le stelle sono piuttosto contraddittorie in questi giorni. Per quanto riguarda l'amore è il caso di essere cauti e di non prendere decisioni troppo affrettate. Sul lavoro, invece, cercate di mantenere il controllo.

9° Pesci: anche se la vita spesso si diverte a porvi degli ostacoli, voi non arrendetevi. In amore è importante pensare non solo ai propri bisogni ma anche a quelli del partner.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: l'amore potrebbe rivelarsi più travolgente del previsto, ad ogni modo, attenti a non restare troppo scottati. Specie le nuove relazioni potrebbero rivelarsi particolarmente avvincenti.

7° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del giorno 2 febbraio esortano i nati sotto questo segno a prendere di petto certe situazioni. Se fino a questo momento avete rimandato alcune cose, adesso è tempo di osare.

6° Bilancia: prima di poter tirare un vero e proprio sospiro di sollievo in amore è il caso di fare qualche ulteriore valutazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non accontentatevi e pensate sempre in grande.

5° Vergine: i nati sotto questo segno possono tirare un sospiro di sollievo in quanto gli obiettivi ai quali stavate lavorando stanno per realizzarsi. In amore, invece, siate audaci.

Oroscopo 2 febbraio primi quattro segni

4° in classifica Scorpione: l'oroscopo del 2 febbraio vi invita ad essere intraprendenti.

Sia sul lavoro sia in amore siete abbastanza favoriti in questo periodo grazie alla Luna favorevole.

3° Sagittario: in questi giorni state vivendo alti e bassi. Dopo una giornata un po' confusa e altalenante, però, oggi potrete tirare un sospiro di sollievo. Abituatevi a questi alti e bassi ancora per un altro po' di tempo.

2° Acquario: giornata interessante sul fronte del lavoro. Chi sta lavorando ad un nuovo progetto potrebbe ricevere delle sorprese. In amore, invece, è il caso di fare una valutazione importante.

1° Toro: non è più il momento di nascondervi dietro un dito. In amore è il momento di aprire gli occhi e di concentrarvi un po' di più sui vostri desideri. Seguite il vostro cuore.