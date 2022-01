L'oroscopo del giorno annuncia novità e buone notizie attraverso le previsioni zodiacali del 24 gennaio 2022. Occhi puntati, dunque, sui settori del quotidiano interessanti l'amore e il lavoro: curiosi di sapere cosa avrà in serbo per voi l'Astrologia? Bene, andiamo pure a scoprire insieme il cosiddetto "pensiero delle stelle" ricordando che in questa sede tratteremo in esclusiva i sei segni della catena zodiacale compresi nel filotto da Ariete a Vergine.

Si prevede un inizio settimana nettamente promettente per i segni di Terra con, in primissimo piano il Toro, meritatamente classificato al 'top' grazie alle splendide cinque stelle favorite dal sestile Giove-Urano.

A ben figurare il prossimo lunedì anche altri quattro segni. In questo caso parliamo certamente a favore di Ariete, Gemelli, Leone e Vergine, tutti meritevoli di avere a corredo del segno le quattro stelline dei periodi positivi. Bene, allora iniziamo subito a togliere il velo alla scaletta con le stelle per poi passare all'Oroscopo del giorno 24 gennaio segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro;

2° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli, Leone, Vergine;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Cancro.

Oroscopo e stelle del giorno 24 gennaio, primi sei segni

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 24 gennaio al segno dell'Ariete preannuncia un lunedì all'insegna della solita scontata normalità.

In amore, avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita a due e di sentirvi in piena sintonia con la persona amata. Sarete pieni di energie e spesso vi ritroverete sulla stessa lunghezza d’onda del partner: basterà un solo sguardo per capirsi. Terminati gli impegni quotidiani non vedrete l'ora di tornare a casa per godere in santa pace il calore degli affetti famigliari.

Ogni tanto stupite il partner con qualcosa di romantico; volendo potete già mettervi all’opera. Single, giornata favorevole per coltivare qualche buona amicizia, un particolare interesse o approfondire il rapporto con una persona speciale. Il cielo assicura tranquillità e limpidezza di cuore. Sul piano professionale il giorno inizierà bene, i vostri progetti partiranno subito con il piede giusto.

Toro: ★★★★★. In campo sentimentale la giornata vi vede più che ottimisti. Per i sentimenti è un periodo interessante: infatti, potrebbero ritornare emozioni e voglia di condividere delle cose belle con le persone che vi stanno vicino. In programma interessanti novità per voi e il vostro partner. Questa potrebbe essere una intrigante giornata da vivere beatamente in coppia: a far volare questo lunedì sarà la coppia Giove-Urano: intingerete nella passione una gran voglia di vivere, per un rapporto perfetto. Single, avrete un quadro astrale scorrevole privo di grandi ostacoli e con probabilissime novità. Ogni cosa sarà illuminata dalle stelle, da piccole e grandi gioie. La vita sociale risulterà frizzante, condita da buone occasioni per incontrare gente nuova.

Al lavoro avrete la possibilità di realizzare le vostre aspirazioni. Ottimi inserimenti si prevedono per chi cerca un primo impiego.

Gemelli: ★★★★. Routine, per ora solo banale e piatta routine. Passate la giornata ad occuparvi delle piccole questioni quotidiane, all’insegna della noia. In amore, le attenzioni e la premura del partner saranno fondamentali per rendere la relazione armonica e bella. Il vostro rapporto si è sempre basato sulla fiducia e sulla sincerità; lo sarà ancor di più in questi giorni, complici e innamorati come la prima volta. Le attuali congiunzioni astrali sono leggermente a vostro favore, presto però renderanno bella non solo la vita a due, ma anche i rapporti con parenti, amici e colleghi.

Single, sarete di ottimo umore, il morale sarà alto e questo vi consentirà di affrontare con determinazione qualsiasi ostacolo voi incontriate. In parte il periodo inebria d'entusiasmo: sarete incapaci di vedere il lato positivo anche in situazioni stagnanti! Le attività lavorative procederanno per il meglio: sarete particolarmente concentrati e produttivi.

Cancro: ★★. Giornata decisamente no, e non solo per i sentimenti. Avrete un cielo nuvoloso, quindi cercate di reagire, oltre che provare a tenere sotto controllo l'umore. Fate il possibile per risolvere vecchi conflitti, anche per evitare di crearne di nuovi. Se in ambito di coppia i vostri punti di riferimento traballano, sappiate ritirarvi in buon ordine e senza dare nell'occhio, altrimenti potreste avere aspri confronti con chi avete accanto capaci di rendere difficile quasi tutta la giornata.

Single, siete mai stati sulle montagne russe? Ebbene, forse qualcuno di voi in questo giorno potrebbe sperimentarlo. Dovete rimboccarvi le maniche, fare buon viso a cattivo gioco e rimettervi in pista. Non potrete fuggire, anche se vi piacerebbe farlo, perché la realtà va affrontata. Rimandate, se potete, qualche impegno e dedicate un po' più tempo al riposo. Nel lavoro, qualche piccola seccatura va messa in conto, nei movimenti di denaro in particolare.

Leone: ★★★★. Potreste avvertire un po’ di stanchezza e avere poca voglia di darvi da fare, cosa davvero insolita per voi. Non preoccupatevi, presto andrà meglio. Ci sono alcuni impegni da onorare, ma se siete troppo stanchi non fate gli eroi e fatevi dare una mano.

In amore, il vostro partner sarà premuroso, attento e felice di avervi al suo fianco: siatene orgogliosi! Otterrete finalmente le sicurezze che da tempo andate cercando, riuscendo a vivete dei momenti di grande e intensa complicità. La vostra intuizione poi, vi permetterà di avere una visione generale abbastanza chiara, al fine di prendere decisioni in modo rapido. Single, sarete pronti ad iniziare una nuova fase della vostra vita: un incontro imprevisto potrebbe sconvolgere i vostri piani e riempirvi di emozioni nuove, particolarmente intense. Nel lavoro, il cielo, soprattutto nel pomeriggio, sarà schierato dalla vostra parte. Opportunità magnifiche negli affari.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 24 gennaio, annuncia stelle non molto interessanti, ma in fin dei conti va bene anche così (c'è chi sta peggio!).

Intanto le cose in amore potrebbero andare meglio del solito, con emozioni speciali e momenti sereni da passare insieme. Intanto, sia che decidiate di chiudere una storia ormai esaurita o di avviare una nuova relazione, non temete, l'intuito vi guida nella giusta direzione. Single, le stelle vi invitano a guardare oltre le apparenze e a dare una possibilità a quella persona che da tempo si limita ad osservarvi in silenzio. Per una volta, lasciate che gli altri siano i timidi della situazione e fate voi il primo passo! Un modo sicuro per non mettersi in rotta di collisione con i familiari: lasciarli fuori dalla vita sentimentale, almeno inizialmente. L'attività lavorativa scorrerà senza intoppi. Sarete abbastanza produttivi.

