L'oroscopo di martedì 25 gennaio 2022 evidenzia con piacere un nuovo ed interessante cambio di settore da parte dell'astro terrestre: ansiosi di scoprire dove andrà a riposare "la musa dei poeti"? Ebbene, questo martedì vedremo nell'alto del firmamento stagliarsi orgogliosa la Luna in Scorpione, pronta a dare supporto e spessore alle attività quotidiane del preannunciato segno di Acqua. Parlando ancora di simboli astrali in odore di positività, d'obbligo segnalare le ottime previsioni zodiacali riservate al altri due segni, in questo contesto considerati in giornata da cinque stelle: Sagittario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 25 gennaio su amore e lavoro relativo ai segni della seconda sestina per poi passare ad analizzare la classifica finale, come sempre in questo caso valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 25 gennaio

Bilancia: ★★★★. Questa parte della settimana sarà spesa al meglio solo se la organizzerete in modo rilassato e con massima tranquillità. Dovete recuperare energie in quanto avete in previsione giornate molto intense che richiedono attenzione e mosse ragionate. Lo scopo è quello di ottenere il massimo schivando le piccole fastidiose trappole inserite da persone, o situazioni, non in linea con le vostre aspettative. Non è un martedì favorevole per eventuali acquisti, questo è bene lo sappiate.

Intanto, evitate qualsiasi tipo di discussione con persone del Toro, Scorpione o Aquario, in particolare se di mezzo ci sono sentimenti e/o quattrini. Single, magari questa è la giornata perfetta per avviare una nuova storia. Pensateci, ma non molto. Nel lavoro, vi si offriranno piccole opportunità che, se colte per tempo, potreste sfruttarle per avanzare di carriera.

Scorpione: 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di martedì vedono un periodo a massima positività. Con la Luna nel segno in ottimo aspetto, che attiva Giove, Venere e Marte, vi aspetta un giorno favorevole, utilissimo per avere un’idea più chiara di fatti e persone. Giornata da sfruttare in amore, anche per qualche piccola mossa che vi permetta di approfondire un rapporto interessante, oppure per eliminare negli altri eventuali dubbi sulla vostra affidabilità.

Ottimo momento anche per organizzare gli impegni dei prossimi giorni in modo razionale, così da non gravare sulle risorse fisiche. Single, periodo ottimo per tantissimi di voi, però ad una condizione: quella di non oltrepassare i propri limiti; guai se dovesse davvero succedere. Nel lavoro, qualcuno di voi potrebbe mettere a segno una bella vittoria.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 25 gennaio predice la possibilità che possa arrivare un buon giorno, con le idee chiare e un bell’approccio generale. Potete fare un esame delle situazioni e correggere eventuali errori di giudizio e manovra. È un lavoro che potete fare con calma, serenamente, senza mettervi i soliti paletti troppo stretti: sappiamo del vostro timore di ostacoli che potrebbero, come non potrebbero, non presentarsi mai.

Mantenete costante la fiducia nelle vostre possibilità, è il primo passo verso risultati gratificanti. Il dialogo nella coppia è un prezioso alleato, non trascurare di consolidare il rapporto. Date spazio anche alle persone importanti e alle situazioni: se sono anche utili non guasta certo. Chi la persona amata ancora non l'ha trovata, il consiglio è di non demordere: arriverà quanto prima. Nel lavoro, il periodo si annuncia oltre la normale positività: questo martedì potreste avere grosse soddisfazioni.

Oroscopo e stelle del giorno 25 gennaio

Capricorno: ★★★★. Con Marte, Venere e Plutone nel segno, abbastanza positiva si prevede questa parte della settimana. Infatti martedì si presenta decisamente superiore all’ultima media giornaliera.

Grazie all’intelligenza e allo spirito pratico saprete trovare il modo per risolvere eventuali malumori: potete farlo con determinazione e senza forzare la mano. In coppia il buon dialogo tornerà ad essere la vostra arma segreta, di cui saprete fare eccellente uso al momento opportuno. Il partner (forse) avrà per voi una piccola sorpresa: chissà cosa sarà? Single, forse una stella birichina vi farà accendere di desiderio per una persona. Si, certo, proprio quella stessa con la quale avete condiviso fin d'ora solo una forte amicizia: calma, deciderete poi il da farsi... Nel lavoro invece, tra sorprese e impegni, a tratti perfino faticosi, arriverete stanchi ma soddisfatti a fine giornata.

Acquario: ★★.

Le previsioni astrali del giorno non vedono di buon auspicio questo martedì. Sicuramente ve la dovete vedere con la Luna dissonante in quadratura al vostro Sole ma, con un minimo di partecipazione, questa parte della settimana potrebbe essere sufficientemente discreta. Non mancheranno gli aspetti positivi che vi permetteranno di capire se e dove eventualmente steste tirando troppo la corda (in ogni tipo di rapporto), trovando il modo per superare eventuali malumori. Importate è lasciare che anche gli altri esprimano il loro punto di vista, permettendovi così di trovare le risposte giuste. In coppia potrebbe essere il momento per chiarire un malinteso. Single, voi specialmente non dovete muovervi assolutamente, ok?

Attendete tempi migliori: programmi seri li farete a tempo debito. Nel lavoro, qualche opportunità in più potrebbe anche presentarsi: calma, pensateci sopra.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 25 gennaio preannuncia un martedì molto favorevole per il segno. In pratica, non avrete difficoltà a muovervi nelle varie situazioni, con leggerezza e determinazione. Se doveste trattare, convincere qualcuno oppure se servisse assicurarsi un appoggio importante di certo saprete organizzare la strategia più giusta per ottenere il risultato atteso. Eccellenti i rapporti con i Cancro: potrebbe nascere quello che non c’era e, se già c'è qualcosa di tenero allora sarà consolidato. Single, la necessità di doversi adattare sempre a diverse situazioni non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile per voi: pronti a sfruttare il buon momento offerto dalle stelle?

Nel lavoro, finalmente è arrivato il vostro turno. Sarete pronti ad incassare quei meriti che aspettate da tempo: siatene orgogliosi!

Classifica oroscopo del 25 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 25 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita? Sarà un ottimo martedì per lo Scorpione, superfavorito da una prorompente Luna nel segno: prima posizione strameritata! Benissimo il secondo giorno dell'attuale settimana anche per Ariete, Gemelli, Bilancia e Capricorno, quartetto indicato nelle odierne previsioni con le cinque stelle della buona sorte.

Passiamo pure ai dettagli analizzando la scaletta al completo, così da scoprire anche il grado di positività attribuito dall'Astrologia ai segni rimasti.

Le stelline di martedì 25 gennaio: