Secondo l'oroscopo del 6 gennaio, i nati sotto il segno dello Scorpione possono vivere delle grandi svolte dal punto di vista sentimentale. I Vergine sono in forma, mentre i Sagittario molto energici.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: imparate a capire quale sia il momento di agire e quale, invece, quello di restare in disparte in silenzio in attesa che arrivino tempi migliori. Sul lavoro ci vuole un po' di pazienza.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 6 gennaio denotano una giornata un po' altalenante. Non vi sentite molto sicuri delle scelte che avete preso di recente e questo potrebbe rendervi particolarmente nervosi.

10° Toro: in amore non vi sentite esattamente al top. Ad ogni modo, cercate di non lasciarvi condizionare dal pensiero delle persone che vi circondano. Nella vita è importante agire seguendo la propria testa.

9° Acquario: le stelle vi invitano ad essere un po' più ottimisti. Anche se le circostanze spesso vi mettono a dura prova, non demordete. Nella vita bisogna insistere per raggiungere degli obiettivi importanti.

Previsioni astrali posizioni centrali 6 gennaio

8° in classifica Cancro: giornata di risposte per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se siete in bilico in una situazione, adesso è il momento di prendere una decisione. Sul lavoro siete sicuramente più risoluti.

7° Gemelli: le emozioni sono in subbuglio.

State vivendo degli alti e dei bassi che potrebbero portarvi a prendere delle decisioni frettolose. Nel lavoro cercate di essere più precisi.

6° Leone: le previsioni dell'oroscopo del 6 gennaio vi invitano ad essere un po' più accomodanti. Non siate troppo fermi sulle vostre posizioni, ricordate che solo gli stolti non cambiano mai idea.

5° Scorpione: amate le avventure e le sfide, mentre vi annoiano tutte le cose e situazioni scontate. In amore è giunto il momento di fare un passo in avanti verso il futuro.

Oroscopo segni fortunati

4° in classifica Bilancia: le stelle vi esortano ad osare. Imparate a mettervi in gioco su più fronti. Non allontanate ciò che semplicemente non siete in grado di controllare.

3° Sagittario: questo è un periodo molto favorevole sotto più punti di vista. Se desiderate mettervi in gioco in una nuova avventura, meglio non aspettare troppo. Seguite il vostro istinto.

2° Capricorno: le previsioni dell'oroscopo del giorno 6 gennaio vi esortano a mettere nella calza della Befana anche un po' di amor proprio. Siete in un periodo molto florido dal punto di vista professionale, quindi, credete di più in voi.

1° Vergine: i nati sotto questo segno sono molto premurosi e amorevoli verso il prossimo. La vostra buona fede vi sarà sicuramente ricompensata, non smettete di divulgare amore.