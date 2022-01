L'oroscopo di venerdì 7 gennaio 2022 toglie il velo dalla classifica di venerdì, come sempre valida per l'intero zodiaco. Disponibili altresì le nuove previsioni zodiacali relative agli ultimi sei segni, pronte a mettere in risalto l'andamento previsto nei settori dedicati all'amore e al lavoro. Ansiosi di sapere quali saranno i fortunati tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Iniziamo pure a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 7 gennaio su sentimenti e attività lavorative per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di venerdì 7 gennaio

Bilancia: 'top del giorno'. Davanti a voi questo venerdì si aprono interessanti prospettive e siete pronti a godere dei benefici che il favorevole cielo dei primi di gennaio promette di regalarvi. L’equilibrio che avete raggiunto, non senza fatica, è così evidente da contagiare chi vi sta vicino. Grazie al contributo di una persona influente, si va concretizzando una situazione professionale alla quale mirate da tempo. Intanto datevi da fare in amore. Non considerate scontata la disponibilità del partner, anzi: adoperatevi per aiutarlo a superare alcune incertezze. Grazie al sostegno di un fisico aitante, dimostrate una grande resistenza alla fatica e allo stress, ma evitate di abusare delle vostre forze.

Scorpione: ★★★★. Periodo interessante se voleste mantenere solide le posizioni professionali o la vostra immagine pubblica. Munitevi di gentilezza e diplomazia nel trattare con superiori e colleghi. Trattative da tempo in sosta forzata potranno essere riconsiderate e riavviate a breve, ma non adesso. Con Luna e Saturno leggermente avversi, potreste incorrere in una questione da risolvere con estremo tatto, specie se siete nativi di terza decade.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Se si è single, sappiate che la trasgressione comporta delle responsabilità precise che dovete assumervi in tutto e per tutto, specialmente se il partner abituale è un collega o un socio di lavoro.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del giorno al Sagittario preannuncia un venerdì abbastanza agitato. Gli attuali disegni astrali spingono a mutare le situazioni stagnanti della vostra vita.

La ricerca di spazi più estesi ed aperti vi stimola a un continuo rinnovamento di esperienze e di contatti umani. Nella vita di relazione vedete di allontanare ogni tipo di pensiero negativo, perché le stelle se non ora, molto presto promuoveranno maggiori piaceri. Se siete studenti potreste decidere per un corso di perfezionamento lontano dalla vostra città, così, tanto per unire l'utile al dilettevole. Buone opportunità anche nel campo del lavoro soprattutto se svolto alle dipendenze altrui.

Oroscopo e stelle del giorno 7 gennaio

Capricorno: ★★. In questa giornata decisamente impegnativa e con astri certamente non di parte una buona dose di energia, magari con aiuti e un poco di lungimiranza vi fanno scegliere la giusta via da percorrere per arrivare alla meta prescelta.

Quando qualcuno vi riempirà di elogi non montatevi la testa, quasi sicuramente lo farà per tornaconto personale. Sarete, e non a torto, tentati di sedervi sugli allori, ma sarebbe molto più saggio usare queste energie per progredire ulteriormente nelle cose che più avete a cuore. Vivace lo scambio di idee nell'ambiente professionale, soprattutto dove trovate condivisione di entusiasmi e di interessi.

Acquario: ★★★★. Nuovi obbiettivi da centrare, se non questo venerdì almeno entro i prossimi tre o quattro giorni. Per chi ama l'avventura o per chi in questo momento predilige un rapporto poco impegnativo, le stelle sollecitano storie lampo e flirt "alla giornata". Se avete già un legame sentimentale fate attenzione a non mandare sms o mail dai toni compromettenti, magari al partner sbagliato...

Niente pettegolezzi in famiglia se in questi giorni si dovesse respirare aria di tempesta. In ambito lavorativo proseguite per la vostra strada come dei bulldozer, senza farvi condizionare da eventi improvvisi. Per natura siete tenaci e costanti, allora non fatevi prendere dalla pigrizia e muovetevi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 7 gennaio è convinto che realizzare i vostri desideri questo venerdì diventa facile, visto anche che il sestile della Luna verso il trio Sole-Venere-Plutone vi sostiene regalando occasioni da cogliere al volo. Al termine dell’orario di lavoro, non impigritevi ed approfittate del tempo libero per fare una passeggiata o un po' di moto. Sarete abili nel gestire situazioni lavorative conflittuali, appianando eventuali divergenze.

Buoni risultati anche per chi è alle prese con lo studio. In amore il bisogno d’affetto, di essere amati e di ricevere attenzioni sarà la motivazione che vi spingerà a cercare l’intesa ed una maggiore complicità con il partner.

Classifica oroscopo del 7 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 7 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Pronti a scoprire quante stelle porterà l'Astrologia alla giornata di venerdì? In questa parte terminale della settimana lavorativa a risultare ben sostenuti da astri positivi saranno in tutto cinque segni. Il primo posto spetta alla Bilancia, sostenuta sia in amore che ne lavoro. Interessante il periodo anche per Ariete, Toro, Vergine e Pesci, in questo frangente sottoscritti con le cinque stelline della buona fortuna.

In difficoltà invece potrebbero essere coloro dei Gemelli, del Sagittario come pure quelli del Capricorno, tutti posizionati in coda al gruppo dei dodici.

Le stelline di venerdì 7 gennaio: