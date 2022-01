L'oroscopo di sabato 8 gennaio 2022 è pronto a svelare la nuova classifica a stelline con relative previsioni zodiacali d'inizio weekend. In questo contesto le analisi astrologiche sono riservate ai sei simboli appartenenti alla seconda metà dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, mentre la classifica riguarda l'intero zodiaco.

Diciamo subito che a gongolare il prossimo sabato saranno gli appartenenti alla Bilancia e allo Scorpione, ambedue sottoscritti con le cinque stelle dei periodi fortunati. Poche le chance di successo, invece, per quelli dell'Acquario e del Sagittario, valutati rispettivamente con le tre stelle indicanti i frangenti "sottotono" e le due stelle del "ko".

Andiamo ora ad approfondire il responso delle stelle iniziando a decantare l'Oroscopo del giorno 8 gennaio per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di sabato 8 gennaio

Bilancia: ★★★★★. L'avvio di weekend si prefigura altamente positivo, in alcuni casi anche fortunato per molti del segno. Con il sostegno di una Luna armonica, la giornata è all’insegna del divertimento. Accettate un invito, farete incontri interessanti. In famiglia, invece di affannarvi per arrivare a tutto, organizzatevi meglio e chiedete collaborazione. Potrete vivere senz'altro delle relazioni professionali all'insegna della serenità. Dedicate tempo a consolidare l’amicizia che sta nascendo con un collega.

Fresche brezze passionali spirano sulla vostra relazione di coppia, che si dirige a vele spiegate verso approdi sconosciuti, da esplorare insieme a chi si ama. Grande vitalità da mettere a disposizione dei vostri mille impegni: se viaggiate, muovetevi con intelligenza.

Scorpione: ★★★★★. In dirittura di partenza un sabato 8 gennaio a dir poco favoloso.

Quasi tutta la giornata di fine settimana sarà brillante, soprattutto in ambito sentimentale. I raggi benevoli della Luna in Ariete illuminano anche buona parte del vostro segno. Può stabilirsi un contatto che richiede la messa a punto di una prospettiva nuova più allargata. Una buona organizzazione in ambito lavorativo vi permetterà di spostarvi agevolmente anche in luoghi piuttosto lontani.

Vi sentirete sempre più carichi col passare delle ore: concentrate gli impegni più importanti nelle ore pomeridiane. Saprete sfruttare con astuzia una circostanza favorevole per i sentimenti, ottenendo così il consenso di una persona che vi sta particolarmente a cuore. Se avete a disposizione buone energie vi converrà fare un po' di moto.

Sagittario: ★★. L'oroscopo dell'8 gennaio al Sagittario predice un sabato poco favorevole, sottotono per la maggior parte dei nativi. Secondo le previsioni di oggi, per ciò che concerne i rapporti affettivi in generale, invitanti tentazioni potrebbero mettere in pericolo relazioni già in crisi. Sforzandovi di comprendere anche le esigenze dell’altro, oltre alle vostre, la realtà vi apparirà sotto una luce nuova e diversa.

Un lieve dissapore può provenire dalla disarmonia della Luna che non pone ostacoli, ma solo una breve sensazione di inquietudine. Non basta una giornata storta a compromettere l’equilibrio del vostro solido legame. Optate per una serata di coccole consolatorie Per rendere più piacevole il lavoro invece, cercate di operare in gruppo; l’unione fa la forza e allontana la noia. Frenate nel frattempo l’impazienza ed aspettate tempi più propizi per i vostri progetti. Per ora dovete limitarvi a svolgere il necessario.

Oroscopo e stelle del giorno 8 gennaio

Capricorno: ★★★★. Una giornata discreta in tutto, non difficile da portare a buon fine. In campo sentimentale sarete molto affettuosi e questo favorirà una svolta positiva in alcune situazioni aperte.

Con la solita vivacità, coltiverete amicizie e contatti, anche in vista di un vantaggio futuro. Non siate però superficiali nelle decisioni. Non fatevi catturare dalla routine che toglie energia ai sentimenti. Mantenete vivo il rapporto con quotidiane dimostrazioni d’affetto. Per i single: trascinati dall’entusiasmo di nuove conoscenze, potreste mettere in discussione rapporti di vecchia data. Ma passata l’esaltazione tutto dovrebbe tornare al proprio posto. Nel lavoro vi applicherete con metodo e disciplina, anche se un impegno dell’ultimo momento potrà richiedervi qualche ora di straordinario.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno preannunciano un sabato di fine settimana valutato con le pessime tre stelle interessanti i periodi "sottotono".

Occhio a non fare scelte azzardate, che potrebbero portarvi su sentieri pericolosi. Molte sono le cose che bollono in pentola ed un po’ di silenzio vi aiuterà a fare ordine e a vederci chiaro. Puntando poi un po' di più sulla sincerità e sul dialogo, e appellandovi ai sentimenti che per tanto tempo vi hanno unito, potrete risanare una frattura. Una volta tanto, giocate d’astuzia. Un po’ di disinvolta malizia sarà la mossa giusta per non arrendersi alle prevaricazioni del partner. Non pretendete troppo da voi stessi: affrontate una cosa alla volta e, prima di mettere altra carne al fuoco, finite ciò che avete cominciato. Nel lavoro non mancano le prospettive allettanti, ma probabilmente il prezzo da pagare è troppo alto.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 8 gennaio prevede l'arrivo di un sabato positivo, se non perfetto, certamente stabile quasi in tutto. La giornata di fine settimana sarà in gran parte buona soprattutto per ciò che riguarda i rapporti interpersonali. Buona volontà e tenacia sono gli strumenti che metterete in campo per far fronte agli impegni. Trovate anche il tempo per rilassarvi. Rispondete con risolutezza ai contrattempi, senza lasciarvi scoraggiare dall’incertezza dell’esito. Se i progetti che avete in ballo vi tengono un po’ sulle spine, agite con il vostro consueto metodo, pianificando tutto in ogni dettaglio. Sorridete e fate quanto è in vostro potere per rasserenare l’atmosfera con il partner: iniziate aprendovi ad un dialogo sincero.

Single, l’atteggiamento travolgente di una persona conosciuta per caso vi imbarazza, ma non vi fa certo desistere dall’accettarne la compagnia.

Classifica oroscopo dell'8 gennaio, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata dell'8 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno.

Ebbene, gli astri per questo primo giorno di weekend puntano tutto sull'Ariete, segno favorito in amore e nel lavoro per via della Luna nel segno, perciò inserito di diritto al primo posto in classifica. Benissimo la giornata di sabato anche per Toro, Bilancia e Scorpione, trio indicato in periodo da cinque stelle, nel contesto inserito al secondo posto in scaletta. Passiamo pure ai dettagli.

Le stelline di sabato 8 gennaio: