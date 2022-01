Secondo l'oroscopo del 9 gennaio i nativi del Cancro e del Capricorno sono particolarmente favoriti. Per gli Scorpione ci sono novità in arrivo che riguardano la sfera sentimentale, mentre i nativi dell' Ariete sono giù di corda.

Approfondiamo ora la classifica astrologica giornaliera per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: giornata di alti e bassi per quanto riguarda le emozioni. L'Oroscopo del 9 gennaio vi esorta a darvi da fare e a non perdere mai la speranza.

11° Leone: buon momento per quanto riguarda l'amore.

Sul lavoro, però, ci sono delle situazioni in sospeso che sarebbe il caso di rivedere. Non lasciate che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto. Pensate sempre con la vostra testa.

10° Toro: il risveglio potrebbe essere piuttosto travagliato. Ad ogni modo, non temete e non esitate a mettervi in gioco quando necessario. Se state pensando di dare una svolta alla vostra vita, questo è il momento più adatto.

9° Vergine: interessanti risvolti in amore. Chi sta vivendo una fase di transizione potrebbe trovarsi a dover prendere delle decisioni. Dal punto di vista professionale, invece, siete appagati.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: l'oroscopo vi invita ad essere audaci.

Nel lavoro necessitate di un po' di tregua, mentre in amore dovete osare. Le stelle vi favoriscono sotto questo punto di vista.

7° Bilancia: giornata molto produttiva. Vi sentite particolarmente carichi e per tale motivo l'oroscopo del giorno 9 gennaio vi invita ad insistere. In amore è il momento di fare un po' di chiarezza e di prendere delle decisioni.

6° Acquario: interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti. Imparate a mettervi in gioco un po' di più per quanto concerne la sfera sentimentale.

5° Gemelli: in amore siete favoriti, quindi, battete il ferro finché è caldo. Dal punto di vista del lavoro, invece, dovete insistere un po' di più per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

Oroscopo 9 gennaio segni fortunati

4° in classifica Sagittario: giornata piena di decisioni per voi. Sia in amore sia nel lavoro arriverete a prendere delle strade che potrebbero cambiare il corso degli eventi.

3° Capricorno: domenica di ripresa per i nati sotto questo segno. Non perdete tempo con persone che non meritano le vostre attenzioni. In ambito professionale siete favoriti.

2° Cancro: nel lavoro ci sono delle novità in arrivo. Le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 gennaio vi invitano a non darvi per vinti e a mettere da parte l'orgoglio in amore, è tempo di riconciliazioni.

1° Pesci: prima posizione per i nati sotto questo segno, che da queste ore recuperano un bel po' della loro forma fisica. Anche dal punto di vista professionale ci sono delle novità.