L'Oroscopo della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio 2022 mette in evidenza le pagelle con i voti e le stelle dei prossimi sette giorni in calendario. L'astrologia risulta essere applicata all'ultimo giorno di gennaio e ai primi sei di febbraio: pronti a scoprire come saranno le stelle per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Certamente, i sette giorni che verranno sono preventivati positivamente, in amore e nel lavoro, a coloro nati sotto al prestigioso simbolo del Toro (voto 9). Altresì, a poter contare su un periodo molto efficace, oltre al segno di Terra appena annunciato, saranno gli amici appartenenti al segno dell'Ariete (voto 8).

Periodo non male anche per Vergine (voto 7), indicato in settimana routinaria.

Andiamo pure ai dettagli analizzando le previsioni astrologiche da lunedì a domenica, prima però, d'obbligo, sottolineare i prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a mettere in chiaro le attesissime previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì a domenica, ci preme mettere in risalto i transiti lunari in programma. In merito a quanto appena detto, saranno in tutto quattro le tappe della Luna in altrettanti segni. Ad aprire i transiti sarà la Luna in Acquario, presente nel segno d'Aria già da questo lunedì 31 gennaio alle ore 10:43. L'Astro d'Argento osserverà un nuovo stop mercoledì 2 febbraio, alle ore 12:00, dove formerà la bella figura astrologica della Luna in Pesci.

Successivamente la Luna in Ariete, si formerà venerdì 4 febbraio alle ore 15:56. il La settimana si concluderà con l'arrivo della Luna in Toro prevista questa domenica 6 febbraio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 8. Vi aspetta una settimana ottima, anche se piena di impegni e non priva di ostacoli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inutile avere dubbi: ve la caverete egregiamente. Cercate soltanto di non parlare prima di avere ben chiare le idee su una situazione. L’amore procede molto bene, ma dovreste aprirvi di più ed eliminare qualsiasi filtro e timore di sorta. Un po’ di autoanalisi, specie ad inizio settimana, è d’obbligo. Prima di lamentarsi per qualche mancanza altrui, mettete a fuoco le vostre eventuali recenti mancanze (perché ce ne sono state, giusto?).

Un po’ di pigrizia sul lavoro è normale: meglio fare poco, a questo punto, purché sia fatto bene. La seconda parte della settimana invece porterà una maggiore serenità. e picchi di buona fortuna. Le stelline attribuite ai vostri prossimi sette giorni in calendario attribuite al vostro segno:

Top del giorno venerdì 4 febbraio (Luna nel segno);

venerdì 4 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 3, sabato 5 e domenica 6;

★★★★ mercoledì 2 febbraio;

★★★ martedì 1 febbraio;

★★ lunedì 31 gennaio.

♉ Toro: voto 9. La Luna in Toro apre nuovi orizzonti, favorisce progetti e incontri. Non fatevi prendere dalla voglia di primeggiare, però, e ricordate che il lavoro di squadra è molto importante. Avvertite la fatica di questi mesi invernali, ma dovete resistere ancora un po’ prima di (eventualmente) mollare la presa.

L’amore vi porterà il necessario sostegno: è la settimana giusta per dedicarsi ad alcune questioni personali, oppure per dare il via a qualche piccolo cambiamento che di certo farà molto bene. In campo professionale, valutate se intraprendere una strada nuova e abbandonare definitivamente una vecchia. Qualche screzio in famiglia lunedì, facilmente gestibile. Di seguito, le stelline giornaliere di vostra competenza:

Top del giorno domenica 6 febbraio (Luna nel segno);

domenica 6 febbraio (Luna nel segno); ★★★★★ mercoledì 2, venerdì 4 e sabato 5;

★★★★ martedì 1 e giovedì 3;

★★★ lunedì 31 gennaio.

♊ Gemelli: voto 6. La settimana inizia bene, nel senso che da lunedì fino a venerdì sarete in grado di affrontare qualsiasi imprevisto e mettere a segno i colpi giusti, anche sul fronte professionale.

I rapporti sentimentali saranno privi di scossoni: dedicate le giornate a maggior positività alla famiglia e alle persone a cui tenete. La forma fisica non sarà al top, perciò d'obbligo concedersi una piccola tregua. L’umore lascia a desiderare proprio nel weekend, ma non dovrete prendervela con nessuno; piuttosto, cercate di concentrarvi ugualmente sui vostri impegni, mettendo ordine nelle idee. Le questioni di cuore procedono bene, state costruendo il vostro futuro seguendo la strada giusta. Domenica pomeriggio potreste avere qualche lieve malessere fisico, ma passerà in fretta. A seguire tutti i dettagli giorno per giorno con relative giornate 'top' e 'flop':

★★★★★ martedì 1 e giovedì 3;

★★★★ lunedì 31 gennaio, mercoledì 2 e venerdì 4;

★★★ domenica 6 febbraio;

★★ sabato 5 febbraio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6.

L'oroscopo della settimana invita ad avere pazienza, a non mollare la presa nemmeno per un istante: i frutti stanno per maturare. Sul fronte professionale, accettate un incarico o una proposta senza lasciarsi scoraggiare da eventuali difficoltà. Nella vita di coppia ci sarà qualche tensione, evitate di alimentarla senza motivo, o solo per il gusto di averla vinta. Il cuore in alcune giornata vi darà l'impressione di essere un po’ in subbuglio. Un desiderio “preme” per essere realizzato: smuovete le acque... Sul lavoro in questo periodo sarebbe meglio evitare di imbarcarsi in discussioni sterili che farebbero soltanto perdere tempo. La salute è buona, ma dovresti avere un maggiore ottimismo: vi gioverebbe.

La valutazione della settimana con relative stelline da lunedì a domenica:

★★★★★ martedì 1 e domenica 6;

★★★★ lunedì 31 gennaio, mercoledì 2 e sabato 5;

★★★ giovedì 3 febbraio;

★★ venerdì 4 febbraio.

♌ Leone: voto 6. La Luna in Pesci la prossima settimana proverà a rendere tutto più difficile, ma non riuscirà nel suo intento perché voi avete la carica necessaria per fermarla. D’altra parte, vivrete qualche momento di confusione non sapendo quale strada prendere: chiedete consigli a una persona di cui vi fidate. Se sei single, metti in conto l’entrata di scena di una figura molto affascinante. Amate la serenità, ma in questo periodo ne avete avuta poca. Per fortuna ad inizio e fine settimana le cose andranno meglio, anche grazie alla Luna in Acquario; affronterete eventuali incrinature in qualche rapporto con il vostro speciale savoir fare.

Sul lavoro potrebbero presto nascere contatti con le persone giuste. Curiosi di conoscere l'andamento completo previsto per il resto del periodo? Bene, ecco le stelline giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 31 e domenica 6;

★★★★ martedì 1, venerdì 4 e sabato 5;

★★★ mercoledì 2 febbraio;

★★ giovedì 3 febbraio.

♍ Vergine: voto 7. Settimana positiva, ricca di incontri e input interessanti. Predisponetevi bene nei confronti di chi mostrerà la volontà di esservi amico: un po’ di diffidenza va bene, ma non bisogna mai esagerare. In mezzo alla gente, sarete particolarmente carismatici e vi sarà facile anche essere l’anima della compagnia. L’amore sarà fantasioso, creativo, stimolante. L'oroscopo della settimana 31 gennaio - 6 febbraio indica altresì cambiamenti in arrivo: non agitatevi, anche perché si tratta di cose positive.

Avrete addosso la giusta carica e saprete come catturare l’attenzione di chi conta. L’amore procede bene, anche grazie alla vostra capacità di smuovere le acque quando la routine quotidiana rischia di essere pesantuccia. Il responso settimanale espresso dall'Astrologia:

Top del giorno martedì 1 febbraio;

martedì 1 febbraio; ★★★★★ lunedì 31 gennaio e mercoledì 2;

★★★★ giovedì 3 e domenica 6;

★★★ venerdì 4 febbraio;

★★ sabato 5 febbraio.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire anche la classifica della settimana completa per tutti i segni.