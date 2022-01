L'oroscopo è pronto a dare risalto alle previsioni zodiacali del 24 gennaio 2022. In analisi in questo contesto l'amore e il lavoro messi in relazione ai segni della seconda sestina. In evidenza in questo lunedì vi è un transito astrale davvero molto interessante.

Ebbene, domani a dominare le scene nel firmamento astrologico sarà certamente il transito di Marte in Capricorno, evento previsto per le ore 12:56 di lunedì. Tra i segni favoriti del momento, senz'altro il Capricorno e poi anche Pesci, quest'ultimo interessato dall'ottimo aspetto di Venere, nel frangente in splendido trigono a Nettuno.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo di domani 24 gennaio per poi tastare il polso all'attesissima classifica finale, come al solito valida per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo e stelle del giorno 24 gennaio, ultimi sei segni

Bilancia: ★★★★★. La giornata del 24 gennaio certamente sarà fortunata e felice su quasi ogni settore. Le previsioni di domani promettono buone notizie soprattutto in amore. Questa Luna dolce e raffinata posizionata nel vostro segno vi parla un linguaggio romantico, fatto di tenerezze e di attenzioni. Clima di coppia in deciso miglioramento. Single, benissimo gli incontri "toccata e fuga" ma in fatto di sentimenti (quelli veri) vi tocca mordere il freno ancora un po’.

Presto Venere tornerà a sorridervi e allora saranno emozioni al cardiopalmo. Nel comparto lavoro, la Luna, forte del suo vivace apporto di vigore fisico, vi mette a disposizione tutti i numeri necessari per avere la meglio su un/una collega invadente.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì sottolineano la possibilità che possa essere molto bella la giornata dedicata a questo inizio settimana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inizialmente, il periodo potrebbe risultare un pochino in salita, poi, man mano, tornerà positivo come da previsioni. Per i sentimenti, trascorrerete momenti molto lieti col coniuge/partner, oppure con la vostra nuova fiamma. Fra le lenzuola sarete molto ardenti e affamati di desiderio. Single, sotto i raggi della Luna in deciso avvicinamento al segno vi lascerete ammaliare da una bella persona: le occasioni piccanti vi piacciono, perciò potete sedurre chi vi piace.

Nel lavoro, non state lì a crucciarvi, se le cose non vanno esattamente come avevate preventivato. È molto meno grave di quanto volete far credere.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 24 gennaio predice una giornata abbastanza in linea con le attese, anche se sarà da tenere leggermente in considerazione viste le quattro stelle. Diciamo che potrete fare quasi tutto ciò che la mente o il cuori vi detterà. In amore, vivrete i sentimenti da protagonisti assoluti. Sapete molto chiaramente ciò che volete e avete le necessarie armi seduttive per ottenerlo. Per i single, anche se non avete molte frecce al vostro arco e proprio per questo non è il caso di sprecarle, inutile effettuare dei tiri “alla cieca”.

Dovete prima puntare bene la mira: fate un’accurata selezione mettendo mano solo a ciò che vi stuzzica davvero. La parte riguardante il lavoro indica che potete portare avanti progetti e propositi affinati nei giorni scorsi: niente e nessuno vi disturberà.

Capricorno: ★★★★★. In arrivo un inizio settimana estremamente positivo. La giornata di lunedì vi riserverà anche qualche bella sorpresa nonché una inaspettata novità. Tutto sarà facile, vi sentirete entusiasti e pronti a cogliere eventuali buone notizie. In merito agli affetti, allegria e fantasia sono i fari che vi guidano nel vostro attuale rapporto di coppia. Siete felici ed appagati: forse è la volta buona per mettere in pratica quello che state aspettando da una vita...

Single, tra le nuove recenti amicizie potrebbe esserci una persona che vi ha colpito dritto al cuore. Non siate timidi: fateglielo capire. Nel lavoro, con colleghi e superiori avete creato un rapporto di fiducia e di rispetto reciproco: una solida base per operare proficuamente.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani vedono una giornata non troppo perfetta, diciamo passabile su diverse questioni che avete attualmente aperte. In pratica potreste avere a che fare con un periodo "sottotono". In campo sentimentale parentesi delicata, il che vi vede impegnati nel tentativo di fronteggiare le bordate di un Urano dissonante. E visto che anche la Luna vi volterà le spalle sarebbe opportuno agire in punta di piedi.

Vorreste cogliere al volo un’opportunità di lavoro fuori sede, ma i vostri legami familiari vi frenano. Single, per quanto riguarda gli affari di cuore per molti di voi non ci sono grandi novità. Se l'amore latita, via libera a svago e divertimento con gli amici. Nel lavoro, con determinazione e grinta riuscite a fronteggiare ogni contrattempo. Non ne avrete per nessuno!

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, lunedì 24 gennaio annuncia una giornata davvero splendido, sottoposto alla benevola influenza della Luna in Bilancia. Il periodo certamente prenderà la giusta piega restituendo immense soddisfazioni soprattutto a coloro con problemi aperti. In amore momento meraviglioso: trovate il modo per far felice il vostro compagno o compagna.

Fate una splendida sorpresa, magari iniziando a progettare quel viaggio che sognate da tempo, voi due da soli. Per coloro ancora single ancora qualche alto e basso: a momenti cercate emozioni nuove, l’istante dopo vi appiattite sul solito tran-tran. Con la vostra indole ballerina siete spesso insopportabili. Nel lavoro invece gli astri promettono di ritagliarvi una giornata piacevole e anche divertente. E poco importa se la Luna continua ad ignorarvi: avete i numeri giusti per cavarvela alla grande!

Classifica del 24 gennaio, le stelle di lunedì per tutti i segni dello zodiaco

La classifica completa interessante la giornata del 24 gennaio è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di sapere quale posizione in scaletta è stata assegnata al vostro simbolo astrale di nascita?

Questo avvio settimanale vedrà al primo posto della scaletta il segno dei Pesci. In seconda posizione troviamo invece quattro segni, tutti da considerare in giornata da cinque stelle. Andiamo subito a scoprire quali sono togliendo il velo anche ai restanti segni.

Le stelline di lunedì 24 gennaio: