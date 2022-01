L'oroscopo della giornata di domenica 16 gennaio prevede una Luna gibbosa affacciarsi nel segno zodiacale del Cancro, che sarà più concreto riguardo le questioni di cuore, mentre per l'Ariete potrebbe essere una giornata burrascosa in amore. Serenità e armonia saranno sempre disponibili per il Toro e il Capricorno, mentre il Sagittario dovrà rivedere le proprie strategie al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 16 gennaio.

Previsioni oroscopo domenica 16 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: la configurazione astrale potrebbe rendere quest'ultima giornata della settimana burrascosa per i nativi del segno.

In amore la Luna e Venere contro di voi potrebbero mettervi in cattiva luce nei confronti del partner o della persona che vi piace se siete single, proprio per questo sarebbe meglio non esagerare con i toni. Per quanto riguarda il lavoro anche se state facendo un ottimo lavoro, non pensate di avere sempre ragione su tutto. Voto - 6️⃣

Toro: serenità e armonia non mancheranno nel vostro rapporto grazie a un cielo così sereno sopra di voi. Single oppure no, ci sarà spazio per tutti nel vostro cuore, e godrete di momenti spensierati e pieni di felicità insieme alle persone a cui tenete di più. Nel lavoro non uscite dai binari con i vostri progetti, e sicuramente ve la caverete molto bene. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo tranquillo e armonioso in amore secondo l'oroscopo della giornata di domenica 16 gennaio.

Anche se la Luna si allontana dalla vostra orbita, avrete comunque modo di chiudere davvero bene la settimana, grazie soprattutto a un'ottima intesa tra voi e il partner. Se siete single sappiate che potete esprimere quello che pensate in mille modi diversi. Nel lavoro anche Giove vi mette pressione, ricordatevi che avete ancora Mercurio dalla vostra parte.

Voto - 7️⃣

Cancro: finalmente una giornata bella da vivere secondo l'oroscopo. La Luna si affaccerà nel vostro cielo, e rimarrà con voi per le prossime ore. In amore dunque avrete modo di provare affaccerà sentimenti puri, e riavvicinarvi al partner. Se siete single avrete la possibilità di concretizzare un piccolo sogno, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo avrete tutto quello che vi serve per riuscire a mettere insieme ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale nel complesso stabile per voi nativi del segno. Questo cielo rimarrà positivo per vivere ancora discrete emozioni insieme alla vostra anima gemella. Il periodo sarà abbastanza buono anche per provare a fare qualcosa di nuovo insieme. Se siete single fatevi coraggio e con un po’ di fortuna potreste riuscire a rimediare un appuntamento. Nel lavoro arrivano buoni risultati, frutto del vostro impegno, ma non è ancora il momento di abbassare la guardia. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna torna a darvi una mano a partire da questa giornata. Insieme a Venere, i rapporti di coppia saranno più stabili e soddisfacenti, e il prossimo periodo sarà ideale per fare qualcosa di bello insieme.

Se siete single parlare di sentimenti sarà qualcosa di sempre più frequente e gratificante. Nel lavoro dovrete cercare di essere più reattivi, ma soprattutto, dovrete saper evitare gli ostacoli. Voto - 7️⃣

Bilancia: settimana che si chiude in modo piuttosto movimentato per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale la Luna e Venere saranno contro di voi, e dovrete essere in grado di gestire la vostra agitazione, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single potrebbe esservi utile confidarvi con qualcuno, anche se non ne avrete tanta voglia. Per quanto riguarda il lavoro sarete piuttosto concentrati sui vostri progetti, ma dovrete saper gestire le vostre risorse. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarete particolarmente impegnati sul fronte professionale secondo l'oroscopo di domenica 16 gennaio.

Questo però non significa che i vostri progetti andranno male, anzi, con Giove al vostro servizio sarete piuttosto abili. In amore la Luna e Venere dalla vostra parte vi renderanno più attivi e confidenti nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single quella che state vivendo sarà una fase molto importante per i sentimenti. Voto - 8️⃣

Sagittario: vita di coppia che tornerà a essere promettente a partire da questa giornata ora che la Luna non vi darà più fastidio. Certo, forse potrebbe non esserci così tanto feeling inizialmente tra voi e la vostra anima gemella, ciò nonostante le cose miglioreranno lentamente. I cuori solitari potrebbero essere più inclini a occuparsi dei loro rapporti sociali.

Sul fronte lavorativo sarà necessario rivedere le vostre strategie considerate le mille difficoltà che porta Giove. Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna che si troverà in opposizione, non si concluderà benissimo la settimana per voi nativi del segno. In amore non basterà essere romantici per avere una relazione di coppia stabile, e proprio per questo dovrete essere più comprensivi. Se siete single ed è il vostro primo appuntamento, dovrete essere più convincenti. Per quanto riguarda il lavoro invece riuscirete ancora a esprimervi in modo piuttosto chiaro e preciso con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata all'insegna della concretezza per voi secondo l'oroscopo. Anche se non potrete più vantare il sostegno della Luna, la vostra relazione di coppia sarà abbastanza forte e solida al momento.

I cuori solitari tenderanno a essere particolarmente socievoli. Nel lavoro potrebbero essere tanti i pensieri e gli impegni da portare a termina, ciò nonostante, con Marte e Mercurio a vostro favore riuscire a farcela. Voto - 8️⃣

Pesci: una bella Luna in trigono dal segno dei Pesci vi permetterà di farvi perdonare dai mille errori commessi in precedenza in amore, soprattutto nei confronti del partner. Insieme a Venere inoltre, passione e intesa di coppia torneranno a essere più che sufficienti. Se siete single è il momento di riprendere in mano alcuni rapporti rimasti indietro. Molto bene anche in ambito lavorativo, grazie a Giove nel segno che non vi farà mancare nulla per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣