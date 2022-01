Per il mese di febbraio, l’Oroscopo del segno dell’Acquario si presenterà molto produttivo per il lavoro, anche dal punto di vista finanziario, mentre ci sarà molta fortuna per risolvere alcune faccende burocratiche.

Di tutt’altro avviso sarà l’aspetto amoroso, che non presenterà molto romanticismo ma anzi, sarà abbastanza freddo e distaccato. Sicuramente sul piano delle amicizie ci sarà una maggiore propensione a fidarsi e ad essere più affini con gli interessi.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno dell’Acquario.

L’oroscopo di febbraio: amore e affetti

Entrambi i pianeti che sono determinanti per l’amore, ovvero Venere e Marte, saranno già alle vostre spalle. Ciò significherà che non ci sarà del romanticismo nella vostra relazione, o comunque se è presente potrebbe spegnersi molto presto, soprattutto se avrete a che fare con delle incomprensioni, delle gelosie oppure delle menzogne che potrebbero emergere e complicare ancora di più le cose. Mercurio sarà favorevole al vostro segno se avrete a che fare con una amicizia recente, ma dovrete fare attenzione ad essere molto sinceri ed evitare di intavolare quelle relazioni a carattere amicale senza che ne siate completamente convinti.

Lavoro e affari

Dovrete essere molto attenti e precisi se siete le guide di un progetto condiviso con la vostra squadra di lavoro, perché questo Mercurio, già utile per le relazioni interpersonali, vi darà la possibilità di fare tanto in poco tempo e fare affari senza troppo sforzo.

Giove inoltre vi darà la fortuna che necessita per poter rendere i progetti in essere ancora più fruttuosi sotto il profilo finanziario. Anche il lavoro in solitaria sarà incentivato da questa fortuna, ma con la differenza di non poter favorire le relazioni legate all’ambito professionale. Se siete ancora alla ricerca di un lavoro, questo febbraio sarà uno dei mesi più positivi dell’intero anno, quindi darsi da fare fin dai primi giorni potrebbe essere produttivo anche fino alle ultime giornate del mese.

Fortuna e salute

Giove sarà al vostro fianco nella costellazione dei Pesci, quindi anche a voi gioverà questa fortuna, e non solo in ambito lavorativo. Anche con le questioni burocratiche ci saranno delle svolte e la prospettiva di risolvere dei problemi nel giro di poco tempo. Secondo l’oroscopo anche il fisico sarà all’altezza delle sfide che avete davanti, ma sarà comunque molto utile recuperare le forze nei fine settimana.

Rinunciare a qualche appuntamento per potervi riposare o per dedicarvi ai vostri hobby potrebbe essere utile per creare una dimensione che sia soltanto vostra e non condizionata da situazioni esterne.