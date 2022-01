L'oroscopo della giornata di giovedì 6 gennaio vedrà un ottimo Marte in trigono per il segno dell'Ariete, che sarà carico a molla, e potrà anche contare sulla Luna in sestile, mentre Toro potrebbe essere un pò impacciato in amore, ma sincero con i sentimenti. Tranquillità e armonia caratterizzeranno la giornata dei nativi Acquario, mentre Leone potrebbe aver bisogno di eventuali chiarimenti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 6 gennaio.

Previsioni oroscopo giovedì 6 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: sarà una Epifania positiva per voi nativi del segno, grazie al movimento Marte-Luna che gioca a vostro favore.

In ambito sentimentale sarete carichi a molla, e con quella maturità in più per vivere in tutta tranquillità questa giornata insieme al partner. Se siete single potreste sentire il bisogno di stare in compagnia dei vostri amici. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali più o meno discrete secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 6 gennaio. La Luna sarà contro di voi, e potreste essere un pò impacciati in amore, ciò nonostante Venere rimane dalla vostra parte. Una cosa è certa dunque: i vostri sentimenti saranno sinceri, genuini, single o meno. Non abbiate paura di farvi avanti. Voto - 8️⃣

Gemelli: ottima Luna in trigono dal segno dell'Acquario in questa giornata. Marte opposto potrebbe togliervi un pò di energie, ma sarete comunque in grado di dare tanta felicità alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single pazienza se l'amore non arriva. Avete sempre ottimi rapporti sociali su cui poter contare. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale che ancora fatica a brillare a causa di questo cielo spento. Fortunatamente la Luna non sarà contro di voi, ma in ogni caso, per un rapporto tranquillo bisognerà non eccedere in alcuni comportamenti.

Se siete single cercate di sentirvi più coinvolti nei rapporti sociali. Voto - 7️⃣

Leone: dovrete essere più svegli per quanto riguarda le questioni di cuore. Anche se la Luna sarà opposta, sappiate che ci saranno comunque svariate ragioni per aprire il vostro cuore a nuove emozioni. Che siate single oppure no, dimostrate con più forza i vostri sentimenti.

Se avete bisogno di chiarimenti in amore, non esitate, ma senza adottare un atteggiamento impulsivo. Voto - 7️⃣

Vergine: oroscopo della giornata dell'Epifania ottimo per voi nativi del segno. Non mancheranno momenti davvero romantici tra voi e la vostra anima gemella grazie a Venere in trigono. Se siete single il vostro modo di essere seducenti sarà molto più efficace. Voto - 9️⃣

Bilancia: la Luna in trigono dal segno dell'Acquario sostiene la vostra relazione di coppia, che ultimamente fatica a brillare. In questa giornata però, ci sarà molta più calma e tranquillità tra voi e il partner, che saprete gestire molto bene. Se siete single forse non siete in vena di nuovi rapporti, ma inutile negare che il vostro cuore continua a provare sentimenti, in particolare per qualcuno.

Voto - 7️⃣

Scorpione: vita sentimentale positiva per voi nativi del segno, nonostante la Luna sia contro di voi. Per fortuna infatti, ci sarà Venere a darvi una mano con i sentimenti, e anche se ogni tanto potreste non essere così romantici, il partner capirà comunque quanto siete innamorati. Se siete single forse non vi sentite pronti per essere al centro della scena, ma con gli amici avrete comunque da divertirvi molto. Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo piuttosto convincente dal punto di vista amoroso. Con questa Luna in sestile, ci sarà voglia di divertirsi e rendere più piacevole la vostra relazione di coppia. Se siete single vi sentirete a vostro agio davanti a nuove conoscenze. Voto - 8️⃣

Capricorno: cielo semplicemente eccellente in questa giornata dell'Epifania.

Venere illuminerà la vostra relazione di coppia, così come questo splendido Sole alto nel vostro cielo. Single oppure no, dunque, saprete sicuramente cosa fare per far felice la persona che vi piace. Il risultato sarà un vortice di emozioni tutte da vivere. Voto - 9️⃣

Acquario: un quadro astrale ottimo grazie alla Luna nel segno. Sarà una giornata di festa piena di romanticismo per voi nativi del segno. Tranquillità e armonia caratterizzeranno la vostra giornata, e questo cielo vi darà svariate occasioni per lasciarvi andare alle emozioni, single oppure no. Voto - 9️⃣

Pesci: un ottimo Giove nel segno porterà la giusta dose di fortuna in questa giornata secondo l'oroscopo, soprattutto all'interno della vostra vita sentimentale.

Vi sentirete bene vicino alla persona che amate, e sarà facile per voi a quel punto far uscire tutte le vostre emozioni e far comprendere quello che provate. Fatelo dunque nel modo più romantico che conoscete. Voto - 9️⃣