L'oroscopo della giornata di lunedì 10 gennaio prevede una bella Luna in ottimo aspetto per l'Ariete e per il Toro, mentre Mercurio in Acquario porterà nuove idee da applicare al lavoro. Fiamma dell'amore che si riaccende per il Capricorno, mentre Pesci saprà coniugare bene sentimenti e ragione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 10 gennaio.

Previsioni oroscopo lunedì 10 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: potrete contare sulla Luna in buon aspetto fino al primo pomeriggio di questa giornata. Dal punto di vista sentimentale dunque ci sarà ancora una discreta armonia tra voi e il partner, in particolare per i nati nella terza decade.

Se siete single, sappiate che per ottenere ciò che volete, dovrete darvi da fare, senza aspettare un colpo di fortuna. Nel lavoro l'aiuto di Mercurio e di Marte saranno fondamentali per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: vita di coppia che s'intensifica secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 10 gennaio. La Luna sarà dalla vostra parte nel primo pomeriggio, e insieme a Venere in trigono, avrete modo di vivere momenti d'oro insieme al partner. Per quanto riguarda i single, una nuova conoscenza in particolare potrebbe avere un grande impatto nella vostra vita. In ambito lavorativo attenzione a Mercurio in quadratura, che di tanto in tanto cercherà di portarvi fuori strada. Per fortuna però, ci sarà Giove a darvi una mano.

Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale che continua a essere stabile per voi nativi del segno. Sarete in continuo fermento per la vostra anima gemella, e potrete sempre contare sulla sua disponibilità. Se siete single potrete contare su un ottimo umore e tanta voglia di fare. Nel lavoro cercherete di essere sempre precisi in quel che fate grazie a Mercurio, ma attenzione a Giove in quadratura che continua a ostacolarvi.

Voto - 7️⃣

Cancro: purtroppo continuerete a essere preda di insicurezze e ripensamenti dal punto di vista sentimentale. Faticherete non poco a entrare nel cuore del partner, e forse sarebbe meglio aspettare che il tempo curi tutte le ferite. Se siete single potreste essere un po’ svogliati in questa giornata. In ambito professionale Giove vi aiuterà a portare avanti i vostri progetti senza particolari intoppi.

Voto - 6️⃣

Leone: non sarete di così ottimo umore in questa giornata secondo l'oroscopo, soprattutto a partire da questo pomeriggio, quando la Luna sarà contro di voi. Single oppure no dunque, meglio non essere troppo invadenti nei confronti della persona che vi piace. Per quanto riguarda il lavoro attenzione alle distrazioni che Mercurio vi può causare, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo ottimo per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Sarete in grado di vivere al meglio la vostra relazione di coppia, merito della Luna e di Venere entrambi in ottima posizione. Se siete single, sentimentali come siete, sicuramente troverete la persona giusta per voi.

Nel lavoro attenzione a Giove opposto che potrebbe rendere alcuni progetti veramente difficili da sviluppare. Voto - 7️⃣

Bilancia: anche se la Luna smette di ostacolarvi, i rapporti di coppia non saranno ancora un granché. Venere infatti rimane negativa nei vostri confronti, dunque, meglio non creare malintesi o discussioni con il partner. Se siete single dovrete tenere sotto controllo la vostra agitazione. In ambito lavorativo dovrete sfruttare la buona posizione di Mercurio per svolgere bene i vostri incarichi. Voto - 6️⃣

Scorpione: non la giornata migliore per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di lunedì 10 gennaio. Purtroppo la Luna si sposterà in opposizione dal segno del Toro.

Per fortuna Venere sarà ancora favorevole, ciò nonostante non sarete dell'umore più adatto per vivere al meglio della vostra relazione di coppia. Se siete single imparate a controllare le vostre emozioni. Giornata valida per quanto riguarda il lavoro, merito di Giove in trigono dal segno dei Pesci. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali tutto sommato discrete per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale ci sarà una buona stabilità, utile non solo per lasciare un po’ di più alle emozioni. I cuori solitari torneranno a rimettere in auge i loro sentimenti. Nel lavoro la precisione e una certa puntualità non vi mancheranno, ciò nonostante se i risultati non saranno così eccellenti non dovrete prendervela.

Voto - 7️⃣

Capricorno: fiamma dell'amore che si riaccende per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Con la Luna di nuovo favorevole, e Venere in ottimo aspetto, tornerete a pensare in grande insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single sarete guidati più dall'istinto che dalla ragione. Chissà se sarà la mossa giusta. Sul fronte lavorativo non mancheranno organizzazione, abilità e competenze. Voto - 9️⃣

Acquario: un quadro astrale un po’ meno convincente rispetto alle giornate precedenti. I rapporti con il partner saranno messi in discussione dalla Luna in quadratura, ma voi dovrete farvi intimorire dall'astro argenteo, per cui cercate di mostrarvi sempre all'altezza della situazione, anche voi cuori solitari.

Sul fronte professionale Mercurio continuerà a essere di grande aiuto, portando nuove idee da applicare al più presto. Voto - 7️⃣

Pesci: vita sentimentale che continua a essere impeccabile grazie alla Luna e Venere in ottimo aspetto. Innamorati come siete, sicuramente il partner, o la vostra fiamma qualora siate single, sicuramente ricambierà. Sul fronte lavorativo forse potreste non essere così attivi a causa di Marte negativo, ma le idee e le risorse non mancheranno. Semplicemente, potrebbe volerci un po’ di tempo in più per raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣