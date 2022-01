L'oroscopo della giornata di martedì 11 gennaio vedrà il pianeta Marte in trigono per il segno dell'Ariete, che potrà contare su una buona dose di energie, soprattutto al lavoro, mentre il Capricorno avrà tante idee interessanti da condividere il partner. Il Toro sarà pronto a delle grandi novità, mentre il Leone potrebbe essere sfuggente in amore.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 11 gennaio.

Previsioni oroscopo martedì 11 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: il settore professionale rimane convincente in questa giornata.

Saprete coordinare bene le vostre mansioni, grazie anche a una buona dose di energie fornite dal pianeta Marte, in trigono dal segno del Sagittario. Vita di coppia che invece non sembra essere così entusiasmante, colpa di Venere in quadratura. In ogni caso però, sappiate che se volete dare un po’ di brio alla vostra vita sentimentale, dovrete essere voi per primi a fare qualcosa. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale ottima per i nativi del segno. Potrete contare sul sostegno della Luna in congiunzione che, insieme a Venere, vi darà l'occasione di far splendere la vostra relazione di coppia. Se siete single presterete maggiore attenzione su quelle cose che davvero contano per voi. In ambito lavorativo attenzione a come deciderete di organizzarvi, perché Mercurio potrebbe scombinare i vostri piani.

In ogni caso però, ci sarà sempre Giove dalla vostra parte. Voto - 8️⃣

Gemelli: vita di coppia stabile secondo l'oroscopo della giornata di martedì 11 gennaio. Poter contare sulla vostra anima gemella, vi motiverà di più a essere sempre più presenti nei suoi confronti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single il vostro atteggiamento più accattivante e magnetico al tempo stesso non passerà inosservato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro i vostri progetti procederanno senza troppi intoppi, ma attenzione alle spese. Voto - 7️⃣

Cancro: anche se la Luna si troverà in sestile rispetto al segno del Toro, bisognerà comunque essere cauti in amore. I rapporti con il partner andranno meglio, ma un vostro passo falso potrebbe cambiare le cose. Per quanto riguarda i single potreste essere stimolati a cambiare qualcosa in voi.

Nel lavoro i buoni risultati che state ottenendo da quando Giove è favorevole non potranno fare altro che rendervi soddisfatti. Voto - 7️⃣

Leone: state vivendo un periodo di alti e bassi per quanto riguarda i sentimenti e questa giornata purtroppo non sarà delle migliori. Con la Luna in quadratura infatti, potreste essere piuttosto sfuggenti in amore, quasi come se volete evitare il partner o la persona che vi piace se siete single. Molto meglio nel lavoro, anche potreste fare di meglio. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo eccellente dal punto di vista amoroso. La Luna e Venere in perfetto connubio tra loro garantiranno grandi soddisfazioni tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade, I single risulteranno particolarmente sensibili.

In ambito lavorativo ci sarà ancora parecchio movimento, e voi non siete ancora pronti a tutto. Voto - 7️⃣

Bilancia: ci saranno ancora dei disagi in amore secondo l'oroscopo della giornata di martedì 11 gennaio. Affinché riusciate a esprimere al meglio i vostri sentimenti, bisognerà essere più comprensivi nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single essere innamorati è bello, ma prima dovrete capire cosa significhi realmente. Sul fronte professionale ci saranno discrete soddisfazioni, merito di Mercurio in buon aspetto. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale sottotono in questa giornata secondo l'oroscopo. Con la Luna in opposizione, non ci saranno momenti così romantici per voi, forse perché sarete presi da altre cose e non avrete del tempo da dedicare a chi più amate.

Per quanto riguarda il lavoro invece, Giove in trigono garantisce ottime prestazioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata valida in amore per voi nativi del segno, soprattutto per voi cuori solitari se volete iniziare nuovi rapporti. Se invece siete già impegnati, allora è il caso di fare qualcosa di piacevole e divertente insieme alla vostra anima gemella. In ambito lavorativo la voglia di fare non vi manca, ciò nonostante i risultati non sono spesso quelli che vi aspettavate. Peccato. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo ottimo dal punto di vista sentimentale in questa giornata di martedì. Non mancheranno momenti teneri e affettuosi tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single le emozioni in voi non mancheranno e la passione sarà alta. In ambito lavorativo con Giove favorevole sarete sempre sul pezzo. Voto - 9️⃣

Acquario: un quadro astrale leggermente contrario in questa giornata per voi. La Luna in quadratura potrebbe causare qualche piccolo malinteso tra voi e il partner. Se siete single non siate troppo precipitosi con le emozioni. Sul fronte lavorativo Mercurio continuerà a darvi una mano con i vostri progetti, e i risultati che otterrete parleranno chiaro. Voto - 7️⃣

Pesci: la vita di coppia brilla di luce propria per i nativi del segno. Sarete davvero felici insieme alla vostra anima gemella, e di certo non potrete chiedere di meglio. Per quanto riguarda i single sarete in grado di trovare metodi originali per farvi avanti. Nel lavoro potreste essere un po’ più permissivi, ma solo per questa volta però. Voto - 8️⃣