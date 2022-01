L'oroscopo della giornata di martedì 18 gennaio prevede una Luna piena spostarsi nel segno del Leone, che dal punto di vista sentimentale potrà contare su una maggiore intesa di coppia; mentre Mercurio, in trigono per la Bilancia, aiuterà al lavoro. Capricorno a volte pensa troppo e dovrà essere più spontaneo, mentre Cancro vivrà una giornata tutto sommato tranquilla. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 18 gennaio.

Previsioni oroscopo martedì 18 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che migliora a partire da questa giornata, grazie alla Luna in trigono dal segno amico del Leone.

Certo, tra voi e il partner non ci saranno momenti super romantici, ciò nonostante potrete godere di una giornata tranquilla. Se siete single potreste sentire il bisogno di maggiori attenzioni. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Marte vi garantiranno ancora una volta buone prestazioni, in particolare ai nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Toro: previsioni zodiacali sottotono in questa giornata. Purtroppo la Luna si metterà contro di voi e l'atmosfera magica che c'era tra voi e il partner potrebbe venire meno. Con un atteggiamento più maturo, però, recupererete presto. I single non troveranno l'amore, ma potranno contare sui propri amici o familiari. In ambito lavorativo tecnica e strategia non sono il vostro forte al momento, ma con Giove favorevole potreste comunque riuscire a concludere qualcosa.

Voto - 6️⃣

Gemelli: sarete abbastanza romantici e premurosi secondo l'oroscopo della giornata di martedì 18 gennaio, merito della Luna in sestile. Single oppure no, se si tratta di una persona importante voi ci sarete sempre. Per quanto riguarda il lavoro, anche se non siete più i primi della classe, la vostra situazione al momento non è così male.

Voto - 8️⃣

Cancro: vita di coppia sicuramente non eccezionale al momento, ma in questa giornata di gennaio avrete modo di godere di una relazione tutto sommato tranquilla. Se siete single attenzione a eventuali contrattempi. Sul posto di lavoro Giove sarà ancora dalla vostra parte e i vostri progetti andranno avanti senza troppi problemi.

Voto - 7️⃣

Leone: cielo che vede una meravigliosa Luna piena spostarsi nel vostro segno zodiacale. Dal punto di vista sentimentale i rapporti con il partner saranno decisamente più affiatati, soprattutto per i nati nella prima decade. I cuori solitari potrebbero riallacciare i rapporti con amici o persone di vecchia data. Sul fronte lavorativo ve la caverete bene, ma prima di proseguire qualsiasi progetto assicuratevi di aver ben capito che cosa fare. Voto - 8️⃣

Vergine: un'ottima Venere in trigono dal segno del Capricorno vi regalerà ancora una volta momenti pieni di romanticismo. Soprattutto per voi cuori solitari si presenteranno tante e ghiotte occasioni, che vi permetteranno di prendervi le vostre rivincite sentimentali.

Per quanto riguarda il lavoro Giove è contro di voi, mentre Urano promette buoni risultati sul lungo termine. Insomma, sarà necessario prendere con molta cautela e attenzione le vostre scelte. Voto - 7️⃣

Bilancia: settore professionale che vi vedrà svegli e attivi secondo l'oroscopo. Mercurio in trigono dal segno dell'Acquario vi aiuterà a prendere le giuste decisioni per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Buone notizie anche sul fronte amoroso grazie alla Luna in sestile, anche se i rapporti con il partner non sono ancora così affiatati. Se siete single forse non siete ancora pronti per delle relazioni importanti, anche se non mancherà in voi un certo ottimismo.

Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata sottotono a causa della Luna opposta per voi nativi del segno. Potreste aver bisogno di riflettere un po’ riguardo ad alcune questioni amorose. In ogni caso sarete in grado di sciogliere ogni dubbio molto presto. Per quanto riguarda il lavoro Giove in trigono dal segno dei Pesci non vi farà mancare tutte le risorse necessarie per mettere insieme dei buoni progetti. Attenzione però a Mercurio in quadratura che potrebbe rovinare i vostri piani. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali ottime in questa giornata grazie alla Luna in trigono. Per quanto riguarda i sentimenti godrete di un'ottima intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voi single sarete molto amichevoli e premurosi con chi vi sta accanto.

Sul fronte lavorativo un po’ di diplomazia in più potrebbe aiutarvi con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: settore professionale sicuramente discreto in questa giornata, anche se a volte riflettete troppo su alcuni progetti e il rischio è quello di non raggiungere i risultati sperati. Miglioramenti importanti in amore a partire da martedì, ora che la Luna non vi darà più fastidio. Single oppure no, avrete sicuramente modo di far valere le vostre emozioni, merito soprattutto di Venere nel segno che non vi abbandona. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo non molto convincente dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di martedì 18 gennaio. Purtroppo la Luna sarà contro di voi e non sarà sempre facile incontrarsi a metà strada con il partner.

Se siete single cercate di stare lontano dai guai. Nel lavoro saprete come svolgere bene le vostre mansioni grazie a Mercurio e Marte in buon aspetto. Voto - 6️⃣

Pesci: vita sentimentale che rimane stabile, anche se la Luna non sarà più favorevole. Dalla vostra parte ci sarà comunque Venere, che vi permetterà di essere romantici quanto basta da convincere la persona che vi piace. Sul fronte professionale, invece, potrete contare sull'aiuto di Giove per portare avanti serenamente i vostri progetti. Voto - 8️⃣