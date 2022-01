L'Oroscopo della giornata di mercoledì 19 gennaio prevede un Leone farfallone dal punto di vista sentimentale, complice la Luna nel segno, mentre Sagittario potrebbe riuscire a fare qualche passo avanti per la propria storia d'amore. Gemelli dovrà cercare di saper gestire le proprie risorse al lavoro, mentre Marte promette tante energie ai nativi Ariete. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 19 gennaio.

Previsioni oroscopo mercoledì 19 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questa giornata, ciò nonostante non abbiate grandi aspettative.

Con il partner infatti non sarà ancora così semplice trovare un punto di incontro, ma non sarà neanche impossibile. Se siete single il vostro cuore lentamente potrebbe aprirsi a qualcuno, ma occhio alle delusioni. Sul fronte lavorativo potrete contare su una buona dose di energie grazie a Marte, mentre Mercurio vi aiuterà a fare tutto il resto. Voto - 7️⃣

Toro: Mercurio in quadratura continua a mettere imprevisti qua e là al lavoro secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 19 gennaio. Per fortuna ci sarà Giove a darvi una mano. Sul fronte amoroso la Luna in quadratura smorzerà il vostro entusiasmo e la vostra voglia di amare. Single oppure no, potreste pensare a altro, ciò nonostante il vostro cuore tornerà presto a essere super romantico.

Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali nel complesso positive, anche se potreste fare di meglio, soprattutto al lavoro. Infatti, anche se Giove e Marte sono contro di voi, Mercurio e Saturno ancora sono dalla vostra parte. Sfruttate bene le vostre risorse, e vedrete che riuscirete a concludere qualcosa di buono. In amore la Luna in sestile porterà stabilità e armonia nel vostro rapporto.

Diciamo che non avrete nulla di cui lamentarvi. Se siete single sarete piuttosto di buon cuore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Cancro: Venere è ancora in posizione sfavorevole, ma in questa giornata la vostra voglia di amare sarà più alta del solito. Il problema è che soprattutto voi single vorreste vivere una storia d'amore impossibile.

Pensateci bene dunque, perché in questo modo potreste farvi del male. Per quanto riguarda il lavoro invece i primi risultati di questo anno appena iniziato soddisferanno le vostre aspettative, merito di Giove in buon aspetto. Voto - 6️⃣

Leone: con questa magnifica Luna nel segno, sarete dei veri e propri farfalloni in questa giornata, dei veri e propri conquistatori con la vostra parlantina e il vostro modo di essere seducenti. Single oppure no, sicuramente riuscirete a attirare l'attenzione. Per quanto riguarda il lavoro ci saranno risultati tutto sommato nella media, nel complesso soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale che rimane favorevole per quanto riguarda i sentimenti.

Soprattutto il pianeta Venere vi permetterà di metterci un po’ di pepe alla vostra relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single direte sempre ciò che vi passa per la mente, ma attenzione a non lasciarvi sfuggire nulla di compromettente. Nel lavoro qualche consiglio potrebbe portarvi utile. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che vedrà la Luna in sestile secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì 19 gennaio. Certo, non ci saranno momenti al limite della passione, ma sarà possibile dialogare serenamente con la vostra anima gemella, senza pensare per una volta ai problemi che avete. Se siete single sarete un po’ più sicuri di voi. In ambito lavorativo potrete fare progetti a lunga scadenza, ma in ogni caso meglio non strafare.

Voto - 7️⃣

Scorpione: qualche piccolo malinteso vi metterà in difficoltà in amore in questo mercoledì, colpa di questa Luna in quadratura. Vi servirà di più di un mazzo di fiori per farvi perdonare, ma con Venere favorevoli sarete abbastanza maturi da riuscirci. Se siete single vi servirà il giusto pretesto per poter parlare con la persona che vi piace. Sul fronte professionale la voglia di fare non vi mancherà. Quello che vi servirà sarà qualche valida idea su cui puntare. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali eccellenti dal punto di vista sentimentale, un po’ meno al lavoro. In amore Luna e Venere in buon aspetto vi garantiranno un rapporto stabile e affiatato, con tante cose da fare insieme al partner.

Voi single imparerete a circondarvi di persone che ci tengono a voi. Nel lavoro Mercurio porta buone idee, ma con Giove negativo sarà importante non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata nel complesso discreta in amore, ma da domani potrete contare su un atteggiamento decisamente più romantico. Single oppure no, prendetevi del tempo per preparare una piacevole sorpresa per la persona che vi piace, anche se ciò vi chiederà un mucchio di tempo. Per quanto riguarda il lavoro non sarete troppo determinati, ma almeno riuscirete a terminare ciò che vi sarà chiesto di fare. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo non molto convincente in amore a causa della Luna opposta. Poco male in fondo.

Può capitare a tutto un piccolo malinteso con il partner. Se riuscirete a farvi perdonare subito, non ci saranno altri problemi. Se siete single quei timidi sguardi con la persona che vi piace purtroppo non saranno di grande aiuto. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a mantenere una discreta concentrazione grazie a Mercurio. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale dominata da Venere in sestile in questa giornata. Non mancheranno splendidi momenti insieme alla vostra anima gemella, ma dovrete anche saper preservare il legame che vi unisce. Se siete single sarà una bella giornata da trascorrere insieme alle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro ci penseranno Giove e Urano a portarvi avanti con i vostri progetti, ma attenzione a Marte che vi toglie energie. Voto - 8️⃣