L'oroscopo della giornata di sabato 15 gennaio prevede emozioni varie per i nativi dello Scorpione e dei Pesci, forti della Luna in trigono dal segno del Cancro a partire dal pomeriggio, che avrà modo di recuperare terreno in amore. Per il Capricorno la settimana non si chiuderà benissimo, mentre energie e voglia di fare non mancheranno per il Leone. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 15 gennaio.

Previsioni oroscopo sabato 15 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: ancora qualche ora di tranquillità dal punto di vista sentimentale per voi.

Purtroppo a fine giornata la Luna si sposterà in quadratura, e le cose tra voi e il partner potrebbero assumere una piega differente. Se siete single potrebbe esserci la necessità di mettere pace a un rapporto, ma dovrete fare in fretta. Nel lavoro le energie non vi mancheranno grazie a Marte, così come qualche buona idea da applicare ai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: vita di coppia stabile, piena di armonia in questa giornata. Avrete modo di provare belle sensazioni nei confronti del partner e quasi sempre si riveleranno esatte, soprattutto se siete nati nella seconda decade. I cuori solitari si sentiranno abbastanza maturi da intraprendere un nuovo rapporto. Per quanto riguarda il lavoro qualche soddisfazione arriva, ma con Mercurio in quadratura dovete imparare a gestire la pressione.

Voto - 8️⃣

Gemelli: astro argenteo che rimarrà con voi fino a sera secondo l'oroscopo della giornata di sabato 15 gennaio. I rapporti con il partner in ogni caso saranno davvero soddisfacenti, ciò nonostante non prendetevi troppe libertà. Per quanto riguarda i single, l'amore è una cosa importante per voi, e proprio per questo sarà necessario non buttarsi a capofitto verso la prima persona che incontrerete, pensando sia quella giusta per voi.

Nel lavoro cercate di gestire meglio le risorse che avete a disposizione. Voto - 8️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno la Luna entrare nel vostro segno zodiacale a fine giornata. Per quanto riguarda i sentimenti avrete modo di recuperare terreno e dare una svolta alla vostra vita di coppia. Se siete single comprensione e gentilezza non mancheranno in voi.

Sul fronte lavorativo raggiungere risultati migliori al momento non sarà possibile, ciò nonostante potrete comunque considerarvi abbastanza soddisfatti dei risultati che state ottenendo. Voto - 7️⃣

Leone: energie e voglia di fare non vi mancheranno in questa giornata, specialmente se potete contare su un astro come Marte in trigono dal segno amico del Sagittario. Sul posto di lavoro infatti, vi sentirete incentivati a fare di più, soprattutto se nell'ultimo periodo sono arrivati buoni risultati. Per quanto riguarda i sentimenti, single oppure no, non avrete nulla di cui lamentarvi grazie alla Luna che naviga in buone posizioni, rendendovi allegri e socievoli al tempo stesso. Voto - 8️⃣

Vergine: questa Luna in quadratura diventerà favorevole a fine giornata per voi nativi del segno, permettendovi di chiudere la settimana discretamente bene.

Nel frattempo però, sarà meglio non pretendere troppo dalla vostra anima gemella, o da una persona che sta diventando sempre più importante se siete single. Per quanto riguarda il lavoro al momento vi manca quella marcia in più per dare il meglio con i vostri progetti, e purtroppo dovrete pazientare ancora. Voto - 6️⃣

Bilancia: cielo che torna a farvi molto nuvoloso verso fine giornata con la Luna che si metterà in quadratura. Per quanto riguarda i sentimenti, se siete riusciti a trovare un po’ di armonia in coppia, è il momento di preservare quanto di buono avete fatto. Se siete single con Venere che mette il becco non sarà affatto facile rimediare un appuntamento. un po’ meglio nel lavoro, dove sarete abbastanza concentrati da ottenere buoni risultati dai vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Scorpione: relazioni sentimentali che diventeranno molto più importanti a partire da questa giornata. Secondo l'oroscopo di sabato 15 gennaio, la Luna si sposterà in trigono dal segno del Cancro verso sera e, single oppure no, avrete modo di provare emozioni varie in compagnia della persona che vi piace, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro stanno iniziando a arrivare buone notizie, che alimenteranno il vostro entusiasmo. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che migliorerà leggermente verso fine giornata, ma bisognerà essere ancora piuttosto pazienti con il partner, o con la persona che amate. Sarà necessario infatti guadagnarsi la sua fiducia, e volendo non dovrebbe essere così difficile per voi.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi farà venire in mente tante buone idee, ma con Giove contrario non sarà così facile riuscire a metterle in pratica. Voto - 7️⃣

Capricorno: con la Luna che si sposterà nel segno del Cancro a partire dalla sera, la settimana non si chiuderà benissimo per voi nativi del segno. Certo, avrete ancora Venere dalla vostra parte, ciò nonostante potrebbe mancare un po’ di comunicazione tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single potrebbero esserci dei discorsi da affrontare. Per quanto riguarda il lavoro invece continuerete a essere piuttosto abili con i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali positive per voi nativi del segno.

In amore questo cielo sarà tutto sommato sereno, e vi regalerà discrete emozioni da vivere insieme al partner. Se siete single non abbiate fretta di prendere determinate decisioni. Sul fronte lavorativo Mercurio vi terrà sempre sul pezzo, sempre ben informai e pronti a agire, mentre Marte vi darà tutte le energie necessarie per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Pesci: l'astro argenteo continuerà a darvi noie ancora per qualche ora secondo l'oroscopo. A partire dalla sera però, i rapporti con il partner tenderanno a migliorare, e con Venere in buon aspetto potrete chiudere bene questa settimana arrivata ormai alla fine. Se siete single ricomincerete a essere più ottimisti. Nel lavoro qualche imprevisto può anche capitare a causa di Marte, ciò nonostante, con Giove favorevole, riuscirete comunque a cavarvela. Voto - 7️⃣