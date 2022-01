L'oroscopo della giornata di venerdì 21 gennaio prevede un Capricorno innamorato della propria vita sentimentale grazie soprattutto a una splendida Luna in trigono, mentre Acquario potrà dare inizio a progetti di più ampio e profondo respiro. Cancro potrebbe avere a che fare con progetti peculiari, mentre Vergine vivrà una relazione di coppia serena e romantica. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 21 gennaio.

Previsioni oroscopo venerdì 21 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: periodo che vi sembrerà quasi anonimo dal punto di vista sentimentale.

Venere torna a darvi qualche grattacapo, e non ci sono stelle disposte a aiutarvi. Ciò nonostante la vostra relazione al momento non è così catastrofica, dunque non fatevi prendere dal panico. Se siete single siate ottimisti, ma non abbiate grandi aspettative. Sul fronte lavorativo vi sentirete un po’ più creativi e con la voglia di fare qualcosa di diverso. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale positiva nel corso di questa giornata. Con la Luna e Venere in ottimo aspetto, vi sentirete bene insieme alla vostra anima gemella. Se siete single alcune relazioni potrebbero farsi più intime. Sul fronte lavorativo va bene essere agitati se siete alle prime armi con nuovi progetti, ciò nonostante ricordatevi che avete Giove e Urano dalla vostra parte.

Voto - 8️⃣

Gemelli: potreste incontrare diverse difficoltà a comunicare con il partner secondo l'oroscopo della giornata di venerdì 21 gennaio. Se non vi sentite in vena di sentimenti e smancerie va bene, ma non ci sarà alcun motivo di prendersela con il partner o con chi chiunque avrete davanti. In fin dei conti, può capitare a tutti una giornata no.

Nel lavoro difficilmente farete passi in avanti, ma sicuramente non sarà una giornata poco proficua. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo sicuramente migliore per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in sestile. Single oppure no, questo parte finale della settimana potrebbe rivelarsi più che sufficiente per attirare più di un sorriso, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo ci saranno alcuni progetti che richiederanno una certa peculiarità da parte vostra. Voto - 7️⃣

Leone: un cielo tutto sommato stabile in questa giornata di venerdì per voi. Sul fronte amoroso ci saranno tante cose piacevoli da fare insieme al partner, e voi sarete felici di assecondare le sue richieste. Se siete single la giornata sarà piuttosto movimentata. In ambito lavorativo ci sarà molto da fare, e con Mercurio in opposizione non saranno ammessi errori. Voto - 7️⃣

Vergine: un venerdì eccellente per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. In questa giornata ci sarà maggior fortuna con le questioni di cuore, che andranno a animare questo periodo.

Single o no, troverete sempre un motivo per sorridere. Nel lavoro difficilmente farete importanti passi avanti, ma tutto sommato riuscirete a cavarvela. Voto - 8️⃣

Bilancia: settore professionale promettente in questa giornata per voi nativi del segno. Il pianeta Mercurio vi aiuterà a svolgere perfettamente le vostre mansioni, grazie anche alla vostra attenzione per i dettagli. in amore faticherete ancora molto a gestire al meglio il vostro rapporto, ma non si escludono colpi di scena di qui a breve. Se siete single è arrivato il momento di lasciare perdere coloro che non ci tengono davvero a voi. Voto - 6️⃣

Scorpione: previsioni astrali ottime secondo l'oroscopo. Luna e Venere saranno ben posizionate nei vostri confronti, e in amore non mancheranno momenti teneri e romantici insieme alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single potreste ritrovarvi in una situazione sentimentale intrigante. Nel lavoro ci sarà abbastanza materiale per ottenere il giusto successo con i vostri progetti. Proprio per questo, non fatevi distrarre da Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Sagittario: non una grande giornata per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo di venerdì 21 gennaio. Con la Luna in quadratura, cercare di venire incontro alle esigenze della vostra anima gemella non sarà così semplice, soprattutto per i nati nella terza decade. Se siete single certi incontri potrebbero essere per nulla tranquilli. Non eccezionale neanche il lavoro, considerato che Giove rende difficili alcuni incarichi. Fate affidamento a Mercurio per risolvere certi problemi.

Voto - 5️⃣

Capricorno: vi sentirete innamorati della vostra vita, della vostra relazione di coppia in questa giornata, merito della Luna e di Venere in ottimo aspetto. Single oppure no, in questa giornata il vostro cuore galopperà ben più di una volta. Molto bene anche sul fronte professionale grazie in particolare a Giove e Urano che vi aiuteranno a centrare i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Acquario: potreste aver bisogno di qualche risorsa in più sul posto di lavoro in questa giornata. Intendiamoci, state facendo un ottimo lavoro, grazie soprattutto a Marte e Mercurio, ciò nonostante un piccolo aiuto in più vi farebbe sicuramente comodo. Per quanto riguarda i sentimenti sarete di buon umore in questa giornata, ma non aspettatevi momenti estremamente romantici con il partner.

Se siete single sarete sempre in grado di vedere le cose dal loro lato positivo. Voto - 8️⃣

Pesci: volere tutto e subito in amore non è mai la soluzione più adeguata per una relazione sana e stabile. Soprattutto con questa Luna in opposizione, non pretendete più di tanto dalla vostra anima gemella. Se siete single potreste aver bisogno del consiglio di un amico. Per quanto riguarda il lavoro invece Giove sarà di grande aiuto per i vostri progetti, ma attenzione a Marte in quadratura che vi toglie energie. Voto - 6️⃣