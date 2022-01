Per la giornata di domani, martedì 25 gennaio 2022, l’Oroscopo prevede il segno del Toro eccezionalmente alle prime posizioni, seguito dal Leone. Ottimo rialzo per il segno dei Pesci, mentre il segno del Sagittario rimarrà stabile all’ultima posizione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Toro al ‘top’

1° Toro: il buonumore sembrerà decisamente più solido e privo della possibilità di vederlo andare via. Per quanto riguarda le relazioni interpersonali ci potrebbero essere delle riappacificazione a cui stavate pensando già da tanto tempo a questa parte.

2° Leone: avrete dei progetti che saranno molto semplici e veloci da concludere, e che potrebbero costituire un giro di vite per la vostra carriera. Avrete una sorpresa molto sostanziosa per quel che riguarda la vostra relazione di stampo amoroso, ma soprattutto utile per l'evoluzione della vostra storia d'amore.

3° Bilancia: ci saranno incontri che potrebbero farvi battere il cuore e respirare un’aria più romantica, cosa che potrebbe migliorare anche qualche progetto in due. Il buonumore farà parte della vostra giornata di domani e probabilmente per molti giorni a seguire, secondo l’oroscopo.

4° Capricorno: arriverà una ventata di novità sul settore amoroso per i single, perché gli incontri che potreste fare nel corso della giornata di domani potrebbero essere determinanti per la vostra situazione sentimentale, secondo l’oroscopo.

Pesci attento

5° Pesci: ci sarà un’attenzione maggiore da parte vostra per quel che riguarda il lavoro. Finalmente si apriranno delle prospettive che finora vi hanno tenuti sotto scacco. Dovreste prendervi molta più cura di voi stessi, in questo particolare momento.

6° Vergine: avrete una situazione tutto sommato stabile, che non vi procurerà del nervosismo o dell’irritazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Probabilmente potreste essere poco propensi a fare amicizia in questo momento, ma potrebbe comunque arrivare una sorpresa in tal senso.

7° Gemelli: avrete un atteggiamento leggermente più responsabile con la famiglia, ma probabilmente la giornata di domani potrebbe essere una delle più intense dal punto di vista professionale.

Fate attenzione alla salute fisica e riposatevi di più.

8° Scorpione: crescerà l’armonia all’interno del contesto lavorativo, ma nel frattempo avrete molto da fare e da sistemare per quel che riguarda qualche relazione interpersonale che, se non chiarita a dovere, potrebbe degenerare con il trascorrere della settimana.

Confusione per Acquario

9° Cancro: dovrete essere molto parsimoniosi con le parole e non lasciare che l’irritazione si impossessi di voi. Secondo l’oroscopo ci saranno occasioni per poter riallacciare qualche rapporto o per ristabilire un equilibrio all'interno di quelli 'sciupati', ma non sarà questo il momento.

10° Acquario: avrete un po’ di confusione nel corso della giornata di domani, specialmente se avrete a che fare con del lavoro in più e non saprete da dove cominciare per poter eccellere.

Nel pomeriggio avrete bisogno di ricaricare le batterie.

11° Ariete: purtroppo ci sarà qualche insuccesso a cui dovrete far fronte con grande maturità. Potrebbero incrementare le responsabilità ma al tempo stesso avrete tante opportunità per crescere ulteriormente sul piano personale, oltre che dal punto di vista professionale.

12° Sagittario: dovrete far fronte alla stanchezza e forse a qualche piccolo malessere che però riuscirete a contrastare. Nel contesto domestico, in questo momento la tranquillità non farà parte della vostra serata.