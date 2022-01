Per la giornata di domani, venerdì 28 gennaio 2022, l’Oroscopo vedrà alle prime posizioni i segni di terra, eccezionalmente il segno del Capricorno in prima posizione. Ottime prospettive di miglioramento si riscontreranno per i nati sotto il segno dell’Acquario, mentre il Cancro rimarrà ancora alle ultime posizioni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per la giornata di domani.

L’oroscopo di domani: Capricorno in testa

1° Capricorno: sicuramente gli affari che intavolerete nel corso della giornata di domani saranno incentivati dalla grande collaborazione che si farà strada nella vostra squadra di lavoro.

Secondo l’oroscopo, avrete anche una bella notizia in famiglia.

2° Acquario: avrete un miglioramento in ambito affettivo in generale, soprattutto per quel che concerne quelle situazioni in cui avete avuto delle divergenze su argomenti molto delicati. Avrete anche un incremento della sintonia di coppia.

3° Vergine: questo rialzo considerevole sarà dovuto essenzialmente ai successi che nella giornata di domani potrebbero incrementare le vostre finanze e cominciare a pensare in modo più concreto ad un investimento molto importante.

4° Toro: avrete tanti progetti in corso, sia che riguardino l’ambiente lavorativo che quello insieme alla persona amata. Riuscirete a fare molto più lavoro del solito anche grazie alle energie che adesso stanno incrementando sempre di più.

Svolta per Bilancia

5° Bilancia: ci sarà una svolta in amore che probabilmente arriverà completamente inaspettata e che decreterà un periodo fatto di scelte importanti nella vostra vita di coppia. Secondo l’oroscopo potrete anche fare in modo che qualche progetto non vada completamente perso.

6° Ariete: consolidare ulteriormente l’affiatamento all’interno della famiglia sarà un espediente per fare qualcosa di divertente insieme e che esca dai canoni quotidiani.

Delle sorprese sul lavoro vi metteranno in condizione di rendere la vostra personalità molto più matura.

7° Leone: anche se questo venerdì potreste rallentare sul lavoro, certamente avrete a che fare con tanti momenti di svago insieme alle amicizie che più di tutte hanno contribuito al vostro benessere negli ultimi tempi, anche in periodi non proprio ottimali per il vostro umore.

8° Gemelli: dovrete mitigare le sensazioni di negatività che per il momento potrebbero essere un disincentivo per il lavoro. Secondo quanto riportato dall’oroscopo, potrete dare alla vostra serata un assetto molto interessante con il partner.

Pesci in lieve rialzo

9° Pesci: la concentrazione conoscerà un periodo di lieve rialzo, dunque approfittatene per concludere quei progetti che avete lasciato in sospeso e che ora saranno determinanti per le vostre finanze e per risolvere anche qualche cavillo burocratico.

10° Cancro: per il momento ci saranno ore caratterizzate da una stabilità che però potrebbe sfociare in una fase di stallo molto prolungata. Nel mentre, con i rapporti interpersonali si potrebbe verificare un calo, nonostante le amicizie non diano situazioni negative.

11° Sagittario: avrete un po’ di irritazione derivante dalla poca voglia di prendere in carico delle responsabilità molto pesanti. Sicuramente avrete a che fare con una spalla che potrà aiutarvi nei momenti più difficili ed essere un supporto anche morale.

12° Scorpione: purtroppo ci sarà molto lavoro da sbrigare ma anche un carico di responsabilità considerevole sotto il profilo familiare. Sicuramente dovrete necessariamente ritagliarvi del tempo libero per poter dedicarvi alla cura di voi stessi.