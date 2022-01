Per la giornata di domani, venerdì 7 gennaio 2022, l’Oroscopo si rivelerà molto diverso da quello degli ultimi giorni. Il Toro raggiungerà l’apice della classifica, mentre l’Acquario e il Bilancia avranno un rialzo considerevole. Il Leone invece potrebbe presentare un ribasso a causa dell’umore.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di venerdì.

L’oroscopo di domani: Toro in testa

1° Toro: avrete una volontà di ferro che nessuno riuscirà a scalfire, quindi probabilmente gli affari e i progetti riusciranno a essere sempre più veloci, mentre voi sarete dotati di una intraprendenza fuori dal comune, secondo l’oroscopo.

Continuate così.

2° Ariete: sempre più guadagni e sempre più attività affaristica. Nella giornata di domani si respirerà molta più intraprendenza dalle vostre parti, complici anche degli appoggi da parte della fortuna che non dovreste assolutamente sottovalutare.

3° Capricorno: farete faville in amore, portando non soltanto qualche novità al vostro partner, ma dando anche una svolta molto significativa alla vostra relazione in generale. Sul lavoro la squadra sarà più collaborativa che mai sul piano organizzativo, secondo l’oroscopo.

4° Vergine: i guadagni e gli affari in generale potrebbero fare un balzo, riuscendo a farvi fare anche qualche idea in più da sfruttare. In amore potreste fare qualche incontro se siete single, o riallacciare la sintonia di coppia se siete all’interno di una relazione.

Impegni per Sagittario

5° Scorpione: fare attività fisica vi potrebbe risultare alquanto faticoso, ma sarà comunque produttivo per poter avere molte più energie a disposizione da utilizzare nel lavoro e in quei progetti per cui è richiesta la massima attenzione e dedizione.

6° Sagittario: qualche impegno più gravoso potrebbe portarvi ad avere sempre meno forze, a stancarvi più facilmente e a propendere verso un po’ di riposo che riesca davvero a fare la differenza sia sul vostro fisico che sulla vostra mente, secondo l’oroscopo.

7° Acquario: essere più selettivi nelle amicizie vi aiuterà ad avere meno delusioni e molto più raziocinio, perché potreste permettervi poco di lasciarvi andare a sentimentalismi, in questo momento. La concentrazione sul lavoro sarà più che essenziale.

8° Bilancia: avrete un bel balzo nella classifica dell’oroscopo grazie a un umore che sta sensibilmente migliorando ma anche alla predisposizione di questa giornata di domani a fare sempre di più e meglio in ambito lavorativo.

Pesci lento

9° Pesci: sarete sempre più lenti sul lavoro e probabilmente questa situazione vi darà anche molti svantaggi, perché la competitività attorno a voi potrebbe prendere il sopravvento sui vostri progetti. Evitate di condividere le vostre idee, soprattutto quelle che potrebbero servire di più se fatte in solitaria.

10° Cancro: in amore dovreste evitare tensioni da parte vostra a causa di qualche pensiero, mentre con qualche piccolo accorgimento riuscirete a recuperare il tempo perso da impiegare in famiglia oppure con gli affetti in generale.

11° Gemelli: i mille pensieri che affollano nella vostra testa potrebbero mettere alla prova i vostri nervi in modo molto significativo. Forzare la mano su alcuni progetti professionali in questo momento potrebbe soltanto portarvi ad ulteriore stress.

12° Leone: ci sarà un nervosismo procurato sul lavoro che potrebbe mettere alla prova la vostra pazienza, dunque sarà meglio scegliere di effettuare un progetto per cui non è prevista alcuna collaborazione con dei colleghi. Sarà molto più utile e produttivo lavorare in solitaria.