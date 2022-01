L'oroscopo della settimana che va dal 10 al 16 gennaio prevede un po’ di instabilità nella vita sentimentale dei nativi Leone, complice la Luna in cattivo aspetto, mentre Toro dovrà essere paziente sul posto di lavoro. Gemelli dovrà valutare con attenzione le scelte professionali, mentre le questioni di cuore avranno un tono più romantico per i nativi Vergine. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 10 al 16 gennaio.

Previsioni oroscopo dal 10 al 16 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: la settimana entrante comincerà bene per voi nativi del segno, grazie alla Luna nel segno.

Ciò nonostante Venere è ancora in quadratura e non sembra voler darvi tregua. Per cui in amore attenzione a non scaricare tutta i problemi della vostra vita e la tensione verso il partner. L'anima gemella magari potrebbe aiutarvi. Se siete single dovrete comunicare in modo più comprensivo. In ambito lavorativo energie e idee non mancheranno, merito di astri come Marte e Mercurio dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale che continua a essere tra le migliori dello zodiaco secondo l'oroscopo. Potrete contare sulla Luna in congiunzione tra martedì e mercoledì. Non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti verso chi amate, anche voi cuori solitari, perché questa potrebbe essere un’occasione da non perdere.

Sul fronte professionale dovrete essere pazienti. Anche se state ottenendo risultati migliori, ricordatevi che Mercurio è sempre pronto a farvi cadere. Voto - 8️⃣

Gemelli: state vivendo un periodo di romantica ripresa per quanto riguarda le questioni di cuore. Secondo l'oroscopo della prossima settimana, inoltre, potrete contare sul sostegno della Luna per dare maggior enfasi alla relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Se siete single provate a prendervi qualche rischio in più. Nel lavoro valutate con attenzione le vostre decisioni, perché con Giove in quadratura potreste non avere risorse a sufficienza. Voto - 8️⃣

Cancro: qualche piccola soddisfazione in amore ci sarà durante questa settimana grazie alla Luna in buon aspetto, sarà comunque meglio non avere grandi aspettative.

Non sarete così in vena di emozioni, anzi potreste provare a chiarire alcune questioni sentimentali, ma con risultati solo sufficienti. Un po’ meglio invece per quanto riguarda il lavoro, dove con Giove favorevole, piano piano, raggiungerete i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Leone: settimana instabile per quanto riguarda i sentimenti, a causa della Luna in posizione poco favorevole. I rapporti con il partner non saranno molto chiari e proprio per questo motivo provare a discuterne potrebbe essere una buona idea. Per quanto riguarda i single, prendere le distanze dalla vostra fiamma non vi aiuterà a conquistarla. Sul fronte professionale la situazione sembra in fase di stallo: bisogna sbloccarla.

Voto - 6️⃣

Vergine: vita sentimentale che assumerà un tono più romantico secondo l'oroscopo della prossima settimana. Soprattutto nelle giornate di martedì e mercoledì potrete contare sulla Luna in buon aspetto per dare un tocco di classe alla storia d'amore. Se siete single, invece, potrebbero esserci degli incontri fortunati. In ambito lavorativo attenzione alla stanchezza, perché non sarà sempre così facile raggiungere gli obiettivi che vi siete posti. Voto - 8️⃣

Bilancia: cielo che sicuramente continua a non essere di grande aiuto per voi nativi del segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Ci sarà una tregua tra le giornate di giovedì e venerdì, ma in ogni caso sarà meglio non avere grandi aspettative, anche se siete single.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio in trigono verrà in vostro soccorso, rendendo più semplici alcuni progetti. Con l'aiuto di Marte, infine, potrete contare su una buona dose di energie. Voto - 6️⃣

Scorpione: settimana di alti e abissi a causa della Luna in opposizione fino a mercoledì. Se siete single la voglia di vivere un nuovo amore non mancherà: se ci tenete davvero dovrete essere pazienti e non buttarvi a capofitto sulla prima persona che incontrate. Se siete già impegnati, invece, potrebbero esserci alcune cose da risolvere con il partner. Sul fronte lavorativo i rapporti con i colleghi saranno piuttosto buoni, ma dovrete essere più collaborativi. Voto - 7️⃣

Sagittario: un cielo tutto sommato discreto secondo l'oroscopo della prossima settimana.

Fino a mercoledì potrete contare su una relazione di coppia stabile, ma attenzione: perché da giovedì la Luna sarà contro di voi e potrebbe creare qualche piccolo malinteso, che potrebbe farvi prendere le distanze dal partner. Se siete single usate bene le vostre capacità oratorie, potreste riuscire a convincere la persona che vi piace. In ambito lavorativo vi impegnerete per ottenere il massimo grazie a Marte e Mercurio, ma se i risultati che otterrete non saranno esattamente quelli sperati non prendetevela. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale nel complesso positiva per voi nativi del segno. Potrete contare ancora una volta sull'appoggio di Venere e della Luna per vivere bei momenti in ambito sentimentale.

Single oppure no avrete ancora tantissime occasioni per sentirvi amati. In ambito lavorativo forse cambiare approccio su determinati progetti potrebbe incrementare i vostri risultati. Voto - 9️⃣

Acquario: settimana tutto sommato buona in amore secondo l'oroscopo. Forse le prime giornate non saranno niente di che a causa della Luna in quadratura, ma da giovedì avrete l'occasione di rifarvi e vivere momenti davvero fortunati. Se siete single, anche se l'amore non è una costante della vostra vita, vi sentirete comunque abbastanza sereni. Sul fronte lavorativo, con Mercurio favorevole, potreste incrementare le vostre entrate con abile intraprendenza. Voto - 8️⃣

Pesci: vita di coppia stabile fino alla giornata di mercoledì secondo l'oroscopo.

Successivamente la Luna si troverà in quadratura e potrebbe rendere la comunicazione tra voi e il partner non così semplice. Potreste però rifarvi durante la giornata di domenica. I single saranno piuttosto riflessivi durante questo periodo. In ambito lavorativo potrebbe essere il momento di mettere in pratica alcune idee che avete in mente da tempo. Voto - 7️⃣