L'oroscopo della settimana che va dal 3 al 9 gennaio prevede tanto amore e momenti d'oro per i segni di terra, che potranno contare non solo sull'appoggio di Venere, ma anche del Sole e della Luna. Un po’ di stress potrebbe colpire i nativi Gemelli, colpa anche di Giove in quadratura, mentre Scorpione potrà contare su un cielo molto equilibrato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 3 al 9 gennaio.

Previsioni oroscopo dal 3 al 9 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: la prima settimana dell'anno potrebbe non iniziare al meglio a causa di questo trio Luna, Sole e Venere contro di voi.

Per quanto riguarda i sentimenti infatti bisognerà attendere il fine settimana per vedere almeno la Luna favorevole, e cercare di recuperare terreno. Single oppure no dunque, bisognerà essere pazienti. In ambito lavorativo la fortuna sarà ancora dalla vostra parte grazie a Mercurio, ma non sopravalutate le vostre capacità. Voto - 6️⃣

Toro: un quadro che si dimostrerà ottimale per voi nativi del segno, merito di un cielo splendente che vi sostiene in ogni situazione. In amore Venere vi accompagnerà nelle vostre avventure romantiche, e vi permetterà di essere felici insieme alla persona che amate. Fate però un po’ d'attenzione martedì e mercoledì, perché la Luna sarà contro di voi. Nel lavoro un cambio di strategia potrebbe rivelarsi ideale per ottenere prestazioni e risultati migliori.

Con Giove al vostro fianco sarà possibile. Voto - 8️⃣

Gemelli: vita di coppia nel complesso stabile secondo l'oroscopo della prossima settimana. Il sostegno della Luna fino a mercoledì sarà molto importante per una relazione sentimentale che duri nel tempo e che non vada incontro a eventuali crisi. Se siete single cercate di stare più vicini alle persone che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro non siate precipitosi con certe iniziative. Potreste infatti aver bisogno di un po’ di tempo in più per comprendere come ricavare il massimo da alcuni progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: un po’ sfortunati in questa settimana a causa di cielo non particolarmente favorevole. Non sempre sarà colpa vostra, intendiamoci, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, ma ciò che dovrete fare sarà reagire, e cercare di riprendervi.

Sfruttate il weekend che verrà, perché la Luna sarà in trigono a darvi una mano. Per quanto riguarda il lavoro Giove in trigono dal segno dei Pesci farà la sua parte, e vi aiuterà con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale tra alti e bassi in questa settimana, colpa della Luna che transiterà nel segno dell'Acquario tra martedì e mercoledì. In ogni caso però, se queste due giornate non saranno niente di che, vedrete che la restante parte della settimana avrà molto da dire sul fronte amoroso. Single oppure no, dunque, non smettete di sognare, e di credere nell'amore, anche quando le cose non sembrano andare come volete. Per quanto riguarda il lavoro una buona organizzazione sarà molto importante per portarvi avanti con i vostri incarichi, evitando imprevisti.

Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale ottima per far valere i vostri sentimenti secondo l'oroscopo della prossima settimana. Con Venere in ottimo aspetto, vi attendono bei momenti insieme alla persona che più amate, ma attenzione tra giovedì e venerdì, perché la Luna potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. Settore professionale che fatica a brillare per via di Giove opposto, portando qualche imprevisto qua e là da risolvere. Voto - 7️⃣

Bilancia: vita di coppia che fatica a essere romantica a causa di Venere. Certo, la Luna vi aiuta come può, ma con così tanti problemi da risolvere non sarà così facile raggiungere un buon affiatamento. Dovrete dimostrare i vostri sentimenti con maturità, risolvendo ogni problema insieme alla vostra anima gemella.

Se siete single sarà necessario essere più ottimisti e recuperare serenità. Sul fronte professionale state facendo del vostro meglio, e i risultati che otterrete saranno più o meno in linea con le vostre aspettative. Voto - 6️⃣

Scorpione: cielo piuttosto equilibrato nel corso di questa settimana per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale potrete contare su Venere in sestile, ma attenzione alla Luna che potrebbe portare qualche piccolo malinteso, ma nulla di più. Se siete single vivrete rapporti tutto sommato sereni. Sul fronte professionale inizierete l'anno con un approccio diverso dal solito, e con Giove in buon aspetto avrete tante risorse a disposizione. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale tutto sommato discreta durante la prossima settimana.

La Luna sarà favorevole a tratti, e proprio per questo bisognerà sfruttare quei momenti favorevoli per far risplendere il vostro rapporto. Se siete single potrete godere di un umore piuttosto incoraggiante, che vi invoglierà a buttarvi in nuove avventure. Sul fronte professionale Giove in quadratura vi mette un po’ in difficoltà con i vostri progetti. Cercate di prevedere e evitare gli imprevisti. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una settimana piena di momenti d'oro per voi nativi del segno. Il trio Sole, Venere e Luna vi terrà compagnia lungo la settimana, e soprattutto in ambito amoroso, vi permetterà di portare a un livello superiore la vostra relazione di coppia. Se siete single preparatevi a godere della compagnia dei vostri amici e di tanta serenità.

In ambito lavorativo con Giove in sestile non mancheranno buone idee da mettere in pratica al più presto. Voto - 9️⃣

Acquario: stelle piuttosto buone durante la settimana secondo l'oroscopo. Soprattutto tra martedì e mercoledì, potrete contare sulla buona posizione della Luna, che non vi farà mancare maturità e romanticismo all'interno della vostra relazione di coppia. Se siete single ci saranno momenti scoppiettanti e vivaci, soprattutto tra voi amici. In ambito lavorativo forse non ci saranno più risultati sopra le righe come un tempo ora che Giove non è più nel vostro cielo, ma sicuramente non ci saranno risultati negativi. Dunque, sentitevi comunque abbastanza soddisfatti della vostra situazione.

Voto - 8️⃣

Pesci: settimana ben equilibrata e positiva per voi. Vi rivolgerete al partner con entusiasmo e grande voglia di vivere al meglio il vostro rapporto, merito anche della Luna nel segno tra giovedì e venerdì. Se siete single sarete piuttosto attenti alle emozioni e all'umore degli altri, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Nel lavoro non mancheranno risultati da primo della classe grazie a Giove nel segno. Voto - 8️⃣