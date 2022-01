L'oroscopo della settimana che va dal 24 al 30 gennaio prevede i pianeti Marte e Mercurio spostarsi nel segno del Capricorno, che avrà dalla sua un cielo davvero eccellente, mentre Scorpione riuscirà a coniugare bene amore e lavoro. Periodo di alti e bassi per la Bilancia, che potrebbe aver bisogno di tempo per riflettere, mentre Ariete potrebbe trovarsi in difficoltà. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 24 al 30 gennaio.

Previsioni oroscopo dal 24 al 30 gennaio 2022 segno per segno

Ariete: le prossime giornate saranno difficili per voi nativi del segno.

In amore non inizierà bene la settimana a causa della Luna in opposizione. Vi riprenderete nel fine settimana, ma in ogni caso non sperate in momenti estremamente romantici insieme alla vostra dolce metà. Se siete single le questioni di cuore potrebbero farsi più complicate del solito. Vi servirà prima di tutto far chiarezza nel vostro cuore. In ambito lavorativo attenzione a Marte e Mercurio entrambi in Capricorno. Lavorare sui vostri progetti non sarà facile quando idee ed energie inizieranno a calare. Voto - 6️⃣

Toro: buone notizie per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo della prossima settimana arriveranno Marte e Mercurio ad aiutarvi con il lavoro. Forze, energie e idee torneranno in voi e sarà il momento più adatto per provare a spingere e proporre qualcosa di nuovo, che possa aiutarvi a risalire la china.

Periodo tutto sommato stabile in amore, anche se dovrete fare molta attenzione tra martedì e mercoledì, quando la Luna sarà in opposizione. Ciò nonostante, single oppure no, riuscirete spesso a far valere i vostri sentimenti. Voto - 8️⃣

Gemelli: la settimana inizierà molto bene per quanto riguarda le questioni di cuore. Un'ottima Luna in trigono dal segno della Bilancia vi regalerà emozioni insieme al partner.

La situazione però potrebbe calare nel corso del weekend, quando l'astro argenteo si metterà in opposizione dal segno del Sagittario. Single o no, siate in grado di rispettare i vostri impegni con il partner o con una persona importante. Per quanto riguarda il settore professionale, invece, la situazione potrebbe non essere delle migliori, considerato che Mercurio non sarà più in buon aspetto, lasciando campo libero a Giove.

Di contro però Marte non vi darà più fastidio e potreste provare a reagire. Voto - 7️⃣

Cancro: non sarà un gran periodo quello che sta per aprirsi. Purtroppo astri come Marte e Mercurio si metteranno contro di voi e anche in ambito lavorativo non sarà facile gestire la pressione e trovare una soluzione agli imprevisti. Comunque vada non entrate nel panico. In amore potrete contare sulla Luna in trigono tra martedì e mercoledì, ma faticherete ancora a godervi la vostra relazione. Single, quest'inverno dentro di voi prima o poi dovrà finire, ma ci vorrà ancora molto. Voto - 6️⃣

Leone: configurazione astrale che migliora per quanto riguarda il lavoro. Marte non sarà più nella vostra orbita, di contro però Mercurio smetterà di darvi fastidio.

Le energie per il momento rimarranno buone e potrete lavorare serenamente ai vostri progetti, grazie anche a qualche valida idea in più. In amore attenzione alle giornate di martedì e mercoledì, molto bene invece la restante parte della settimana, con tanti momenti tutti da vivere insieme all'anima gemella. Se siete single vi sentirete piuttosto emotivi, ma non è detto che sia la strategia migliore per fare nuove conoscenze. Voto - 8️⃣

Vergine: cielo che migliorerà non poco per quanto riguarda il lavoro. L'arrivo di Marte e Mercurio nel segno del Capricorno vi permetterà di recuperare terreno in fretta, contrastando la scomoda posizione di Giove opposto. Sarà un periodo di ripresa, ma che non durerà a lungo e per tale motivo andrà sfruttato al meglio.

In amore Venere continuerà a farvi compagnia e regolare i rapporti con il partner, ma attenzione nel weekend, perché la Luna potrebbe mettervi in difficoltà. Se siete single vi aprirete a nuove esperienze e potreste fare interessanti scoperte. Voto - 8️⃣

Bilancia: con così tante stelle che migrano nel segno del Capricorno, la vostra vita quotidiana diventerà sempre più complicata. Per quanto riguarda i sentimenti, continuare a tenersi tutto dentro sarà ormai impossibile. Sarà importante dunque provare a discuterne con il partner e prendersi del tempo per riflettere: il fine settimana potrebbe essere il momento più adatto. Anche per voi single ci saranno alcune cose da chiarire. Difficoltà in arrivo anche nel lavoro, ora che anche Marte e Mercurio si metteranno contro di voi.

Meglio non buttarsi in progetti in cui non vi sentite abbastanza ferrati. Voto - 5️⃣

Scorpione: sarà una settimana sorprendente per voi nativi del segno, merito di questo cielo sempre più favorevole. Riuscirete a coniugare bene vita sentimentale e professionale, raggiungendo da entrambe le parti ottimi risultati. Sul fronte amoroso potrebbe essere un buon momento per programmare qualcosa di particolare con il partner. Se siete single, che siate prede o predatori, sicuramente non mancheranno momenti di felicità. Sul posto di lavoro fortuna e intuito non mancheranno e ciò si rifletterà sui risultati che raggiungerete. Voto - 9️⃣

Sagittario: non sarà la settimana migliore in assoluto, ma alcune soddisfazioni di sicuro arriveranno.

La Luna ad esempio navigherà spesso in buone posizioni e per quanto riguarda i sentimenti riuscirete a farvi apprezzare dal partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda i single mettete da parte la vostra timidezza e provate ad avvicinarvi a chi vi piace. Sul fronte lavorativo Marte lascerà il vostro segno, mentre Mercurio farà un passo indietro, per cui potrebbe essere opportuno tornare sui vostri passi e non rischiare più di tanto. Voto - 7️⃣

Capricorno: settimana eccellente per voi nativi del segno, dove ci saranno tante stelle a guidarvi verso la felicità. Sul fronte sentimentale ci penserà Venere a rendere la vostra relazione di coppia fantastica ancora per molto tempo.

Non abbiate paura di fare qualcosa di nuovo insieme alla vostra anima gemella. Voi single sarete pieni d'amore e non vedrete l'ora di riversare tale sentimento. In ambito lavorativo l'arrivo di Marte e Mercurio sarà proprio quello che vi serve per raggiungere la perfezione con i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Acquario: Mercurio abbandonerà il vostro cielo, mentre Marte si metterà dietro di voi secondo l'oroscopo della prossima settimana. Per quanto riguarda il lavoro forse la situazione potrebbe calare un po’, ma basterà un pizzico di impegno in più per continuare a raggiungere risultati più che discreti. In amore i rapporti con il partner potrebbero subire degli alti e bassi, ma in generale non starete poi così male.

Se siete single con il giusto atteggiamento potrete trarre qualche beneficio dalla vostra vita sociale. Voto - 7️⃣

Pesci: con Marte e Mercurio, che si sposteranno nel segno del Capricorno, sarete in grado di raggiungere prestazioni migliori sul fronte professionale, merito anche di Giove nel segno. Le idee arriveranno e di conseguenza energie ed entusiasmo aumenteranno. Vita sentimentale nel complesso stabile, anche se nel fine settimana potrebbe esserci qualche piccolo malinteso con l'anima gemella. I cuori solitari potrebbero riuscire a costruire un rapporto davvero interessante. Voto - 8️⃣