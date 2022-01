Per il segno dello Scorpione, l’Oroscopo dell’anno 2022 sarà abbastanza altalenante, fatto di momenti molto prolifici per l’amore, soprattutto se si è alla ricerca di una vera e propria storia d’amore, e anche produttivi sul piano professionale, soprattutto nei primi mesi dell’anno. Sul piano delle energie, ci sarà bisogno di alternare bene riposo e attività.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno dello Scorpione.

L’oroscopo dello Scorpione: amore e affetti

Con Saturno nella costellazione dell’Acquario, questo sarà un momento fatto di sacrifici e di esperienze che dovrebbero farvi maturare o maturare ulteriormente.

Avrete voglia di innamorarvi in modo serio, senza avventure che potrebbero finire prima di cominciare o comunque senza relazioni in cui trovate semplicemente del coinvolgimento fisico. Marte in quadratura nel periodo primaverile non semplificherà le cose, però una volta che si lasceranno alle spalle maggio e giugno ci saranno delle piacevoli novità per i single, starà poi ai diretti interessati intavolare davvero una relazione. Tutto dipenderà dal senso di romanticismo e da una propensione ad avviare una vera e propria storia d’amore. Secondo l’oroscopo potreste anche trovare delle amicizie che possano davvero fare la differenza. Ma per la comunicazione dovrete attendere comunque l’estate, dato che sarà il periodo adatto per la comunicazione in generale.

Lavoro e affari

Essendo un segno di acqua come i Pesci, la presenza di Giove proprio nella costellazione dei Pesci vi porterà una bellissima fortuna che potrebbe darvi molte occasioni di guadagno, ma questa situazione secondo l’oroscopo si appiattirà con l’incedere dell’estate. Prestate attenzione e cura per l’organizzazione del vostro lavoro nel corso dell’inverno e della primavera, perché poi dovrete fare i conti con qualche insuccesso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nella seconda parte dell’anno invece dovreste pensare a fare qualche sacrificio, perché Saturno si rivelerà tutto fuorché un valido alleato del vostro segno, finendo con il pretendere molto da voi e dalle vostre decisioni.

Fortuna e salute

L’estate sarà il periodo migliore per la fortuna, però ci sarà Saturno che da voi pretenderà molte energie e concentrazione per il perseguimento dei vostri obiettivi.

Secondo l’oroscopo, dovreste prendervi cura dei vostri interessi, ma anche e soprattutto della vostra situazione energetica. Il vostro fisico necessiterà di pause in più, di una forza che dovrà rinnovarsi costantemente e di essere il meno stressati possibile. Sicuramente sarà meglio per voi essere più selettivi con le compagnie e meno disposti ad essere troppo accomodanti.