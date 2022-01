Prosegue la settimana dei 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà in particolare martedì 25 gennaio per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci. Ecco l'Oroscopo e le stelle con lavoro, salute e amore.

Ariete: a livello sentimentale è un momento in cui bisogna capire che tipo di problematiche risolvere per vivere bene il proprio rapporto di coppia. Nel lavoro se credete in un progetto portatelo avanti.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata nasce con la luna in opposizione, sarà meglio non mettere troppa carne al fuoco a livello sentimentale.

Nel lavoro cielo incerto, possibili ritardi.

Gemelli: in campo sentimentale non alimentate inutili polemiche, potrebbero avere delle conseguenze spiacevoli. Nel lavoro vi sentite stanchi, cercate un momento per voi stessi così da poter procedere con i vostri obiettivi.

Cancro: sarà meglio fare chiarezza a livello sentimentale, la luna è favorevole, nuove energie. Nel lavoro buone notizie in arrivo, tenete lontano l'ansia.

Leone: vi sentite agitati in particolare a livello sentimentale, attenzione alle polemiche. Mancano energie in particolare sul lavoro, dove dovrete prestare attenzione ai nuovi accordi.

Vergine: in ambito sentimentale non sarà facile risolvere delle problematiche sorte negli ultimi tempi, potrebbero ripresentarsi delle questioni del passato.

Nel lavoro fase di recupero per il segno.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in campo amoroso non manca vitalità, cercate però di non agitarvi troppo. In ambito lavorativo ci saranno dei miglioramenti, ottima fase di ripresa.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno zodiacale la giornata di martedì 25 gennaio sarà caratterizzata dalla Luna nel segno.

In ambito sentimentale se siete in attesa di ricevere risposte, questa potrebbe tardare ad arrivare. Per quel che riguarda la situazione professionale non mancano le idee per portare avanti dei progetti.

Sagittario: in campo lavorativo siate pazienti e riuscirete a trovare delle soluzioni a problematiche che vi preoccupano, riceverete delle belle conferme.

Nell'amore i single del segno potrebbero fare nuovi incontri.

Capricorno: a livello sentimentale la giornata di martedì 25 gennaio sarà caratterizzata da soluzioni in ambito sentimentale. Mettetevi in gioco. Nel lavoro è il momento giusto per fare dei passi importanti.

Acquario: per il penultimo segno il periodo è giusto per mettere in chiaro alcune situazioni, sentite l'esigenza di maggiori certezze. In amore qualcuno potrebbe mettervi alla prova.

Pesci: Luna favorevole per il segno, non mancano intuizioni in campo professionali. Per quel che riguarda il lato sentimentale sfruttate questa giornata per vivere belle emozioni.